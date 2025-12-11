ไม่ต้องพิสูจน์แล้ว “แบมแบม” ปกป้อง “วี วิโอเลต” จากดรามาร้องเพี้ยนซีเกมส์

แม้จะออกมาปกป้องตัวเอง เรื่องดรามาซีเกมส์ ที่มีการประสานงานผิดพลาด เปิดไมค์ทั้งที่ตกลงกันจะให้ลิปซิงค์ระหว่างขึ้นโชว์เปิดงาน อีกทั้งไม่ได้ยินเสียงร้องตัวเองในหู จนทำให้ “วี วิโอเลต วอเทียร์” ถูกวิจารณ์หนัก ถึงขั้นวีออกมาตัดพ้อว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี อาชีพ และความฝัน
งานนี้ดรามาไม่จบ เพราะมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่า แล้วทำไมวีถึงร้องเพี้ยนอยู่คนเดียว ทำให้วีงัดคลิปร้องสดทั้งในห้องซ้อม ทั้งบนเวทีคอนเสิร์ต มาลงให้ดูเต็มๆ พร้อมแคปชั่นว่า “มันพอจะพิสูจน์เองได้มั้ยอ่ะ? สดๆ”
งานนี้ ทำ “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” เข้าไปเมนต์ให้กำลังใจบอกว่า “พี่วีไม่ต้องพิสูจน์เลยครับ คนทั้งโลกรับรู้ถึงความสามารถของพี่มาตั้งนานแล้วครับ” ขณะที่ “ธามไท แพลงศิลป์” ก็ช่วยยันอีกเสียงว่า “ระดับ The voice อยู่แล้วเจ้” ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ คนบันเทิงต่างให้กำลังใจวีเพียบ ส่วนใหญ่ปกป้อง ทองแท้ไม่แพ้ไฟ