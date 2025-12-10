“ดัง พันกร” เห็นใจ “วี วิโอเลต” เกียรติยศของชีวิต กลายเป็นบาดแผลในอาชีพ!

หลังจากที่ “วี วิโอเลต วอเทียร์” โพสต์ตัดพ้อการประสานงานที่ผิดพลาด ระหว่างขึ้นโชว์ร้องเพลงในพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ได้กลายเป็นการทำลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี อาชีพ และความฝันของตนเอง จากการที่มีการตกลงกันไว้ว่าจะให้นักร้องลิปซิงค์ แต่พอถึงเวลาขึ้นโชว์ เสียงกลับออกไมค์ จนทำให้เจ้าตัวโดนวิจารณ์สนั่นทำนองร้องเพี้ยน
ด้าน “ดัง พันกร บุณยะจินดา” ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจวี พร้อมเผยว่าการได้ขึ้นร้องเพลงในพิธีเปิดมหกรรมกีฬา แทนที่จะเป็นเกียรติยศของชีวิตการเป็นศิลปิน กลับต้องมากลายเป็นบาดแผลในอาชีพ ซึ่งทำให้ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจวี วิโอเลตเป็นจำนวนมาก
“ได้ร้องเพลงในพิธีเปิดมหกรรมกีฬา ที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นเกียรติยศของชีวิตการเป็นศิลปิน แต่กลับกลายมาเป็นบาดแผลในอาชีพศิลปิน เป็นกำลังใจให้น้องครับ”