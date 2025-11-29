“ไมค์ ภิรมย์พร” พร้อมชาวอุดรฯ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยพี่น้องชาวใต้ประสบภัยน้ำท่วม

อุดรธานี-จิตอาสาร่วม อบจ.อุดรฯ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เผยผู้ประสบภัยในจ.สตูล ยังขาดแคลนความช่วยเหลือจำนวนมาก ด้านไมค์ ภิรมย์พร ศิลปินชื่อดัง ร่วมเชิญชวน-ร้องเพลงใหม่ ให้กำลังใจพี่น้องให้พี่น้องชาวใต้
วันนี้ (29 พ.ย.) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กลุ่มจิตอาสาชาวอุดรธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลนำสิ่งของจำเป็น ทั้งน้ำดื่ม อาหารแห้ง ผ้าอนามัย เทียน และเครื่องใช้ต่างๆ มาสมทบอย่างต่อเนื่อง สะท้อนพลังน้ำใจของชาวอุดรธานี ที่พร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
นายลือชา โคตรสมบัติ อายุ 36 ปี จิตอาสาชาวอุดร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ครั้งนี้รุนแรง หลายพื้นที่ยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เดิมมีแนวคิดจะเปิดรับบริจาคเฉพาะเงินเพื่อส่งต่อให้มูลนิธิ แต่เมื่อเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จึงเปลี่ยนมาเปิดรับสิ่งของเพื่อสามารถนำไปช่วยได้อย่างทันการณ์ โดยก่อนหน้านี้เขาเคยจัดกิจกรรมบริจาคช่วยทหารชายแดนกองทัพภาค 2 และได้รับการสนับสนุนดี จึงอยากมีส่วนช่วยอีกครั้ง
สำหรับวันนี้ เปิดรับบริจาคตั้งแต่เช้าถึงเวลา 21.00 น. และสิ่งของทั้งหมดจะนำส่งไปช่วยจังหวัดสตูล ซึ่งยังขาดแคลนความช่วยเหลือ โดยทีมงานกู้ภัยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อกระจายสิ่งของตามจุดที่ต้องการ ทั้งจัดตั้งโรงครัวและจัดถุงยังชีพแจกจ่ายต่อไป
นายลือชา ยังกล่าวขอบคุณ อบจ.อุดรธานี ที่สนับสนุนสถานที่ พร้อมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอบคุณ ส.ส. ในพื้นที่ที่สนับสนุนค่าน้ำมันรถ และบริษัทขนส่งเอกชนที่ช่วยจัดรถสำหรับลำเลียงสิ่งของทั้งหมด
ด้านศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง “ไมค์ ภิรมย์พร” ซึ่งถูกรับเชิญมาร่วมงาน กล่าวว่า รู้สึกเห็นใจพี่น้องชาวใต้ที่เผชิญภัยน้ำท่วมอย่างกะทันหัน จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวอุดรธานีร่วมบริจาค ส่งกำลังใจและพลังน้ำใจให้กันในยามลำบาก เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราเองหรือไม่ การส่งต่อความช่วยเหลือคือหัวใจของคนไทย
โอกาสนี้ ไมค์ ภิรมย์พร ยังได้ขึ้นโชว์ร้องเพลงสดๆ บทเพลงซิงเกิลใหม่ “ร่ำรี่รำไร” เป็นครั้งแรกต่อหน้าประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นผลงานเพลงที่เพิ่งเปิดตัวในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้ร่วมบริจาคและทีมงาน พร้อมกล่าวว่าหวังให้เพลงนี้เป็นพลังใจเล็กๆส่งต่อถึงพี่น้องชาวใต้
ด้านนายศราวุธ เพชรพนมพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าเมื่อได้รับการประสานจากสื่อมวลชน สมาชิกสภาจังหวัด และกลุ่มจิตอาสา ก็ยินดีเปิดพื้นที่ให้ใช้ทันที พร้อมมอบกล้วยหอมทอง 1 คันรถ เพื่อร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือครั้งนี้ พร้อมเชิญชวนชาวอุดรธานีร่วมบริจาคจนถึงเวลา 21.00 น. คนไทยไม่ทิ้งกัน ขอให้พี่น้องอุดรธานีร่วมส่งแรงใจและสิ่งของไปถึงพี่น้องชาวใต้ด้วยกัน
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภาพความร่วมมืออันงดงาม ของชาวอุดรธานี ที่พร้อมเคียงข้างพี่น้องร่วมชาติในยามทุกข์ยาก