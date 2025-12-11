สยาม ทาคาชิมายะ จัดงาน Taito – Tokyo Craft & Food ชวนสัมผัส "มนต์เสน่ห์ไทโต" หัวใจดั้งเดิมแห่งเอโดะ

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับรัฐบาลเขตไทโต จัดงาน "Taito – Tokyo Craft & Food " ยกอารยธรรม ความประณีต และรสชาติดั้งเดิมจาก เขตไทโต (Taito Ku) ใจกลางกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญอย่างวัดเซนโซจิ มาให้คนไทยได้สัมผัสและเลือกซื้ออย่างใกล้ชิด ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งความประณีตดั้งเดิมของญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2568 ณ ชั้น G สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม พบกับ 15 แบรนด์สินค้าคุณภาพและอาหารยอดนิยมจากผู้ประกอบการเขตไทโต ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์
•อาหารและรสชาติดั้งเดิมจากฟาร์ม
มันหวานญี่ปุ่น "คุริคางุยะ" จาก Kawako Shoten ลิ้มรส "ความหวานที่แท้จริงจากฟาร์ม" กับมันหวานสีทอง เนื้อละเอียด หวาน หนึบ ที่ผ่านการปลูกและตัดแต่งอย่างพิถีพิถันเสมือนต้นตำรับที่อาซากุสะ, ผลิตภัณฑ์จากต้นหอมญี่ปุ่น "Edo Senju Negi" จาก Negizen สัมผัสรสชาติแห่งวัฒนธรรมอาหารเอโดะ ด้วยต้นหอมสายพันธุ์ดั้งเดิมที่หายาก เพาะปลูกด้วยความใส่ใจจนได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวและรสอูมามิเข้มข้นที่ถูกขนานนามว่า "ต้นหอมที่เอาชนะต้นหอม", Kakigori น้ำแข็งไสญี่ปุ่น สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขกับน้ำแข็งไสเนื้อสัมผัส นุ่ม ฟู เบาเหลือเชื่อ ด้วยเครื่องมือเฉพาะจากญี่ปุ่น และ KINTARO AME CANDY ลูกอมตัดรสผลไม้รวมสุดน่ารัก เจ้าแรกของโลก กับ Tokyo Series ลายซากุระ ประตูคามินาริมง ที่จะทำให้คุณนึกถึงโตเกียวในทุกคำ
•งานฝีมือและงานคราฟต์ที่สืบทอดจิตวิญญาณแห่งเอโดะ
ซองจดหมายจาก Kanko Kogyo ซีรีส์ภาพศิลปะอูกิโยะยุคเอโดะในรูปแบบน้องแมวสุดเก๋ ที่รวมความเท่และน่ารักไว้อย่างลงตัว, กล่องไม้คิริจาก Hakoyoshi กล่องใส่ของทำจากไม้คิริ พิมพ์ลวดลายญี่ปุ่นสุดประณีต ที่ช่วยดูดความชื้นและป้องกันแมลง เป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและความล้ำค่าแบบญี่ปุ่นแท้, ตุ๊กตาไม้คิเมะโกะมิ งานฝีมือโบราณตั้งแต่ยุคเอโดะกว่า 280 ปี ช่างฝีมือใช้สมาธิและความละเอียดอ่อนในการสอดผ้าลงบนร่องไม้ เกิดเป็นตุ๊กตาแห่งความงามในความเรียบง่ายและเป็นเครื่องรางแห่งความตั้งใจ, สินค้าเชือกถักโบราณ Kumihimo เครื่องประดับร่วมสมัยที่สะท้อนความประณีตในทุกเส้นด้าย ด้วยเทคนิคการถักเชือกโบราณกว่าพันปีจากไหมแท้ 100% ย้อมสีและถักไขว้ด้วยมืออย่างมีมิติ, Mochi Mochi Doll พวงกุญแจตุ๊กตาเนื้อโมจินุ่มสุดน่ารักจากแบรนด์ Morisaka และ DIY Set งานฝีมือญี่ปุ่น ชุดอุปกรณ์ที่ให้คุณสร้างสรรค์ชิ้นงานที่งดงามด้วยตัวเอง สัมผัสเสน่ห์งานฝีมือที่รวมความประณีตและความงามไว้ในชิ้นเดียว
•แฟชั่นและไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นร่วมสมัย
Japanese Happi เสื้อคลุมฮัปปิสไตล์ญี่ปุ่นที่มอบลุคเท่ ไม่ซ้ำใคร, ชุดเสื้อผ้าเด็ก จาก Marco Sun เสื้อผ้าที่ให้ความสบายและอิสระในการเคลื่อนไหว ด้วยผ้าวาชิญี่ปุ่น (Washi) ผสมเส้นใยธรรมชาติ, หมวกจาก Marco ดีไซน์ตามแนวคิด Functional & Beautiful ที่รวมความงามของรูปทรงและความง่ายในการใช้งานจริง, กระเป๋า Ravi Ravi กระเป๋าน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ 35 กรัม ทนทาน และสามารถซักได้ และ ไฟฉายคุณภาพ จาก GENTOS ผู้นำด้านเทคโนโลยีแสงสว่างที่ยืนหยัดในมาตรฐานญี่ปุ่นกว่า 45 ปี มั่นใจได้ในความทนทานและเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์
สัมผัสและเป็นเจ้าของสุดยอดสินค้าคุณภาพที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณและอารยธรรมญี่ปุ่นแท้ๆ ได้ที่งาน "Taito – Tokyo Craft & Food" วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2568 ณ ชั้น G สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-011-7500 หรือ Facebook และ LINE SIAM Takashimaya