ฉลอง7 ปีสยาม ทาคาชิมายะ สาธิตขนมวากาชิขนานแท้

สยาม ทาคาชิมายะ จัดงานขนมหวานญี่ปุ่น “THE WAGASHI Japanese Foods, Crafts & IKEBANA” ฉลองครบรอบ 7 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ขอบคุณ อาริกาโตะ” กลับมาอีกครั้งกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่น 19-30 พ.ย. 68 ที่ชั้น G และ ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะ พบกับบูธขนมสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมขนานแท้ นำเข้าจากญี่ปุ่น โดยมี ม.ล. ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร นักชิม นักเขียน และกรรมการในเรียลลิตีแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ มาร่วมบอกเล่าความชื่นชอบและหลงใหลในเสน่ห์ขนมสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม “WAGASHI” (วากาชิ) พร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์ถึงวัฒนธรรมด้านอาหารญี่ปุ่น ในวันที่ 20 พ.ย. 68
ลิ้มลองขนมวากาชิ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนศิลปะและขั้นตอนการทำขนมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากการรังสรรค์เมนูสุดครีเอท โดย 7 เชฟ จาก 7 ร้านดัง ต้นตำรับขนานแท้จากญี่ปุ่น พร้อมเปิดประสบการณ์กับโซนใหม่ ที่นำเข้ามัทฉะพรีเมียมจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะ อีกทั้งเวิร์กชอปมากมาย อาทิ สอนการชงชาโดย Tea Master อ.ฮิซาโอะ นากามูระ จากร้านชาโฮ, “ปั้นขนมวากาชิน้องแมวน้ำลอยคอในทะเลเยลลี่” โดย อ.มาสะอากิ มิยาเกะ ผู้สร้างสรรค์เนริกิริแนวร่วมสมัย แห่งร้าน Beniya Miyake จากจังหวัดโทะจิกิ และ “เรียนรู้การชงกาแฟแบบ Brewing” จากบอม-กฤตนัย คงธนารักษ์ – Thailand Brewers Cup Champion 2024 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Hand Brew และ Pour Over ที่จะจับคู่กับขนมวากาชิสุดละเมียด จากร้าน UCC สนใจลงทะเบียนได้ทางไลน์ SIAM Takashimayaและชอปปิ้งในงาน Craft Rare Item ดีไซน์สวยเก๋หลากหลายสไตล์
อีกหนึ่งไฮไลต์เด็ดคือ ศาสตร์การจัดดอกไม้สไตล์เก่าแก่ของญี่ปุ่น กับนิทรรศการ Ikebana (อิเคบานะ) โดย สมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 (IKEBANA International Bangkok Chapter 177) ร่วมด้วยสถาบันการจัดดอกไม้อิเคโนโบะ (Ikenobo), โซเก็ทซึ (Sogetsu) และโอฮาระ (Ohara) โดยปีนี้ได้มีการจัดดอกไม้ถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีการใช้ดอกไม้สีฟ้า สีประจำพระองค์ร่วมจัดในรูปแบบของการจัดดอกไม้ญี่ปุ่น วันที่ 20-23 พ.ย. 68 บริเวณชั้น M และชั้น 4