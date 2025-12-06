M STUDIO, MI GROUP, เดอะ โกสท์ เรดิโอ และ CHOLUMPI PRODUCTION จัดงานบวงสรวง เปิดกล้องภาพยนตร์ “คำสารภาพของหมอผี” เตรียมปลุกกระแสความสยองกลางปีหน้า!!

M STUDIO, MI GROUP, เดอะ โกสท์ เรดิโอ และ CHOLUMPI PRODUCTION เดินหน้าเต็มสูบ กับโปรเจกต์ภาพยนตร์ “คำสารภาพของหมอผี” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าสุดฮิตของรายการ Ghost Radio ซึ่งมียอดผู้รับชมและรับฟังสูงกว่า 6 ล้านครั้ง จัดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ สู่การพัฒนาเป็นภาพยนตร์เต็มรูปแบบ
พิธีบวงสรวง นำโดย คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIOพร้อมด้วย ภวัต เรืองเดชวรชัย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ กรุ๊ป หรือ MI GROUP, วัชรพล ฝึกใจดี หรือ “แจ็ค The Ghost” ผู้ก่อตั้ง THE GHOST RADIO และ แม่หนู สรวงสุดา ชลลัมพี จาก CHOLUMPI PRODUCTION
ร่วมด้วย ผู้กำกับภาพยนตร์ ต้น ณฐนนท์ ชลลัมพี พร้อมด้วยทีมนักแสดงนำ อาเล็ก ธีรเดช, เดนิส เจลีลชา คัปปุน, ชาคริต แย้มนาม ,อ่ำ อัมรินทร์, บุ๋ม รัญญา และ เวนช์ ฟอลโคเนอร์ เข้าร่วมในพิธีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร “คำสารภาพของหมอผี” จะเริ่มเดินหน้าถ่ายทำกันในเดือนธันวาคมนี้ และมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ กลางปี 2569 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ