OSUKA แบรนด์เครื่องมือช่างและสวนไร้สาย ประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรก “ชาคริต แย้มนาม”

OSUKA (โอซูกะ) แบรนด์เครื่องมือช่าง และสวนไร้สายคุณภาพสูง สัญชาติไทย โดย บริษัท บริษัท ไอแม็กซ์ เพาเวอร์ทูล จํากัด ประกาศเปิดตัว พรีเซ็นเตอร์คนแรก “ชาคริต แย้มนาม” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวหลัก Customer Centric Concept พัฒนาโดยฟังเสียงจากผู้ใช้จริง ลูกค้า เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรียกว่าฮอตไม่หยุดสําหรับนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือ “ชาคริต แย้มนาม” ที่ช่วง นี้ทั้งงานในจอและนอกจอแรงไม่แพ้กัน เพราะนอกจากจะมีผลงานใหม่ให้แฟน ๆ ได้ ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังทุ่มเทเวลาให้กับอีกหนึ่งบทบาท เกษตรกรนักพัฒนายุค ใหม่ ด้วยแนวทางที่ทั้งใส่ใจทุกขั้นตอน ลงมือตัดแต่ง ดูแลสวนทุเรียน ไร่เขยจันท์ด้วย ตัวเอง จึงเป็นเหตุผลสําคัญกับการร่วมงานกับ แบรนด์ OSUKA ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คน แรก ตอกยํ้าภาพลักษณ์ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นพัฒนามาจากเสียงของผู้ใช้จริง ไม่ใช่แค่แบ รนด์เครื่องมือ แต่คือแรงสนับสนุนสําหรับทุกความตั้งใจและทุกการลงมือทํา
โดย สามผู้บริหารรุ่นใหม่ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเครื่องมือช่างไร้สาย OSUKA นําโดย คุณภานุพันธุ์ สถิตสุขสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณธน ภูมิ สถิตสุขสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ คุณปิติธรรม สถิตสุข สมบูรณ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ได้คลุกคลีอยู่กับช่างจริง เข้าใจทุกขั้นตอนของงาน ช่าง ทั้งปัญหาอุปกรณ์ ความท้าทายในการทํางาน รวมถึงความต้องการเครื่องมือที่ตอบ โจทย์ พร้อม
ไฮไลท์พิเศษจาก “ชาคริต แย้มนาม” พรีเซ็นเตอร์ OSUKA ลงมือสาธิตการใช้ งานจริง กับ เครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สาย OCPS 427 นอกจากนั้นยังมีการจัด แสดงผลิตภัณฑ์หลากหลายรุ่น และให้คําปรึกษากับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในบูธ OSUKA ซึ่งจัดแสดงในงาน บ้านและสวนแฟร์ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมือง ทองธานี
คุณธนภูมิ สถิตสุขสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ผู้นํานวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการเข้าใจลูกค้า กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ การสื่อสารและภาพลักษณ์ขององค์กรเผยถึงการเลือกพรีเซ็นเตอร์ว่า ชาคริตเป็นตัวแทนของคนที่ “ลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเอง” เห็นได้ชัดจากบทบาทที่ หลากหลายนอกเหนือจากการเป็นนักแสดง ทั้งพิธีกรด้านอาหาร และการผันตัวมาเป็น พ่อบ้านชาวสวน เขยจันท์ ที่เรียนรู้ทุกอย่างจากประสบการณ์จริง ตั้งแต่การลงดินจนถึง การพึ่งพาตัวเองในการดูแลสวน ความตั้งใจของคุณชาคริตสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้ ใช้งานแบรนด์ OSUKA ได้เป็นอย่างดี คนที่ลงมือทําด้วยแรงกายแรงใจของตัวเองและ ภูมิใจกับทุกงานที่สําเร็จ ที่สําคัญคือ จุดเริ่มต้นเราได้ร่วมงานกันจาก “ประสบการณ์ใช้ งานจริง” ของเขากับผลิตภัณฑ์ OSUKA ไม่ใช่การเลือกพรีเซ็นเตอร์จากภาพลักษณ์ แต่ เพราะเขาเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราด้วย เเละผมเชื่อว่า คุณชาคริตจะช่วยให้แบรนด์เข้าถึง ผู้ใช้งานได้อย่างจริงใจ และทําให้ทุกคนเห็นว่าถ้ามีเครื่องมือที่ดีอยู่ข้าง ๆ ทุกคนก็ สามารถลงมือทําได้ด้วยตัวเอง”
“ชาคริต แย้มนาม” พรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ OSUKA เผยถึงความ รู้สึกว่า “รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ OSUKA เพราะเชื่อในแนวคิดที่ว่า ความสําเร็จของงานไม่ได้อยู่ที่แรงของเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความเข้าใจวิธีทํางานของผู้ใช้งาน ผมเองยังคง มุ่งมั่น พัฒนาตัวเองอยู่ทุกวัน เหมือนกับ OSUKA ที่ไม่หยุดคิดและสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกคนทํา งานได้ดียิ่งขึ้นทุกวัน ซึ่งการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม สําคัญมากสําหรับงานทุก ประเภทเวลาใช้งานตัดแต่งสวนหรือตันไม้ ทําให้ผมเห็นชัดว่าเครื่องมือที่ดีต้องเหมาะกับ งานแต่ละประเภท ช่วยให้ทํางานง่าย ปลอดภัย และได้ผลลัพธ์แม่นยํา ตอนนี้ผมเป็นช่าง ประจําไร่เขยจันท์ไปแล้ว ด้วยความมั่นใจประสิทธิภาพเครื่องมือช่างและสวนไร้สาย OSUKA”
นอกจากนั้นด้วยคุณภาพที่แข็งแรง ทนทาน และระบบแบตเตอรี่ Multipower + Ecosystem ที่ออกแบบให้แบตเตอรี่ก้อนเดียวสามารถใช้งานได้กับเครื่องมือของ OSUKA ได้กว่า 70 รายการ และ จะเพิ่มเป็น 150 รายการ ในปี 2569 ช่วยให้ผู้ใช้งาน ประหยัดเวลาและสะดวกยิ่งขึ้น ทําให้ OSUKA เป็นแบรนด์เครื่องมือช่างและงานสวนไร้ สายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มช่างมืออาชีพ ผู้ใช้งานในบ้าน คนทําสวน และ เกษตรยุค ใหม่ ตอกยํ้า “OSUKA ไม่เพียงสร้างเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่เรายังมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตภัณฑ์โดยฟังเสียงผู้ใช้จริง เพื่อให้ทุกชิ้นงานตอบโจทย์การทํางานของผู้ใช้คนไทย อย่างแท้จริง”
ติดตามรายละเอียดและผลิตภัณฑ์ของ OSUKA ได้ทาง https://osukapowertool.com หรือ Facebook : OSUKA Power tool และติดต่อสอบ ถามได้ที่ LINE : @imaxpowertool (มี @ ข้างหน้า) https://maac.io/2LLkL