สานฝันแฟนซีรีส์จีนสุดฟิน พลอตใหม่กำลังถ่ายทำ สาวไทยทะลุมิติไปพบรักแม่ทัพจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นไวรัลอย่างมากทีเดียวเมื่อมีภาพของหญิงสาวในชุดไทยในกองถ่ายทำซีรีส์โบราณของจีน ก่อนยืนยันว่าเป็นการถ่ายทำซีรีส์แนวทะลุมิติเกี่ยวกับหญิงไทยไปพบรักกับแม่ทัพจีนสุดโหด


ตามรายงานระบุว่า ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า 泰妹穿越后将军心乱了(หญิงไทยข้ามภพป่วนใจวุ่นแม่ทัพจีน) เป็นซีรีส์สั้นร่วมทุนระหว่างไทยกับจีน นำแสดงโดย ลิซ่า อลิชา แอน ไฮน์ส จากวง Blyss และ จินเสวียนอวี่ พระเอกมินิซีรีส์ชื่อดัง

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชาวไทย ได้ครอบครอง ผ้าคลุมปริศนาลายมังกร ก่อนที่ผ้าคลุมดังกล่าวจะพาเธอทะลุมิติหลุดเข้าไปยังโลกโบราณแคว้นต้าเอี้ยน ก่อนเผชิญหน้ากับ แม่ทัพจีนสุดโหด จนกลายเป็นคู่ปรับก่อนที่ความใกล้ชิดเปลี่ยนเป็นความรักในที่สุด

รายงานระบุว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่าง ไทย กับ จีน ผลิตโดย China ZUJI Culture × Pei Yi Film จากจีน และ OVE DRAMA จากประเทศไทย กำกับโดย ชัยยุทธ ชูศักดิ์ไพบูลย์

โดยเปิดกล้องไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีการถ่ายทำทั้งที่ กรุงเทพฯ และ เหิงเตี้ยน ประเทศจีน










































