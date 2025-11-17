บีทีเอส จัดอบรม”การใช้ผ้าคลุมกันไฟ”ให้พนักงาน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานความปลอดภัย

บีทีเอส จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานผ้าคลุมกันไฟ” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการรถไฟฟ้า และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้งานผ้าคลุมกันไฟ” (EV Fire Blanket)” โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ และนายวัชรพล พรมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัชรพลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ร่วมบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งานผ้าคลุมกันไฟ รวมถึงการประเมินสถานการณ์ และอพยพผู้ใช้งานออกจากพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจากรถเข็นไฟฟ้า, สกูตเตอร์ไฟฟ้า, แบตเตอรี่สำรอง และโน้ตบุ๊ก โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน
การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร และพนักงาน สามารถใช้งานผ้าคลุมกันไฟได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจต่อสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว ลดความตื่นตระหนก และตอบสนองต่อเหตุการณ์อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การจัดอบรมดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความปลอดภัย ที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส