ระทึกกลางอากาศ! เที่ยวบินจีน “แบตเตอรี่ลุกไหม้ในห้องโดยสาร” ต้องร่อนลงฉุกเฉินที่เซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เกิดเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบิน Air China เที่ยวบิน CA139 เส้นทางจากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ไปยังกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากแบตเตอรี่ในกระเป๋าถือของผู้โดยสารเกิด ลุกไหม้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ จนลูกเรือต้องเร่งควบคุมเพลิงและตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติ เซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์หยางเฉิงอีเวนิงนิวส์ เครื่องบินลำดังกล่าวออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติหางโจวเซียวซาน เวลา 09.10 น. และมีกำหนดถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล เวลา 12.20 น. แต่ราวหนึ่งชั่วโมงหลังจากเครื่องขึ้น ได้เกิดเสียงคล้าย “ระเบิดเบา ๆ” ตามด้วยเปลวไฟและควันหนาทึบที่พวยพุ่งจากช่องเก็บสัมภาระ
ผู้โดยสารรายหนึ่งโพสต์ลงโซเชียลว่า “ได้ยินเสียง ‘ปัง!’ ดังสนั่น แล้วไฟก็พุ่งออกมาจากช่องเก็บของด้านบน ไฟลุกพร้อมควันขาวคลุ้งไปทั่วห้องโดยสาร ทุกคนตื่นตระหนกสุดขีด”
ลูกเรือรีบเข้าดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิงและน้ำ ขณะที่ผู้โดยสารบางคนลุกขึ้นช่วยส่งอุปกรณ์ดับเพลิง มีเสียงตะโกนเป็นภาษาเกาหลีว่า “รีบดับไฟเร็ว!” ดังขึ้นในบรรยากาศโกลาหล
นายซู หนิง หนึ่งในผู้โดยสารบนเครื่องให้สัมภาษณ์กับ สื่อซินจิงเป้า ว่า “ผมนั่งอยู่บริเวณท้ายเครื่อง ตอนนั้นแอร์เพิ่งเสิร์ฟขนมและขนมปังได้ไม่นาน ก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด แล้วไฟก็ลุกจากช่องเก็บของตรงกลางลำ ลูกเรือและผู้โดยสารช่วยกันดับไฟ ใช้เวลาไม่นานก็ควบคุมได้ แต่บริเวณนั้นไหม้ดำหมดแล้ว”
หลังเหตุการณ์สงบ กัปตันตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ โดยปลอดภัย ไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรือได้รับบาดเจ็บ เครื่องบินได้รับความเสียหายบางส่วนบริเวณช่องเก็บสัมภาระ
เจ้าหน้าที่สายการบินยืนยันว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดจาก แบตเตอรี่ในกระเป๋าถือของผู้โดยสาร ซึ่งอาจเกิดความร้อนสูงจนลุกไหม้ โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุอย่างละเอียด พร้อมย้ำเตือนผู้โดยสารว่า ห้ามบรรจุแบตเตอรี่สำรองหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกระเป๋าที่เก็บไว้เหนือศีรษะหรือใต้ท้องเครื่อง
เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกรณีล่าสุดที่ตอกย้ำความเสี่ยงจากแบตเตอรี่ลิเทียมบนเครื่องบิน ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กำหนดมาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับการขนส่งและการจัดเก็บแบตเตอรี่ประเภทนี้บนเที่ยวบินพาณิชย์
ที่มา: 法广 / 羊城晚报 / 新京报, 18 ตุลาคม 2568