“จูดี้ เดนช์” ยอมรับจำใครไม่ได้แล้ว ตามองไม่เห็น ต้องบอกลางานแสดง

หายหน้าหายตาไปอย่างยาวนานสำหรับ “จูดี้ เดนช์” นักแสดงชื่อดังที่ล่าสุดยอมปรากฏตัวออกรายการพร้อมอัปเดตชีวิต ยอมรับว่าตนเองจำใครไม่ได้แล้ว เพราะสายตาเสื่อมอย่างต่อเนื่อง
จูดี้ เดนช์ ในวัย 90 ปี ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นส่วนกลางอย่างถาวรและรวดเร็ว และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของปัญหาสายตาในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และตอนนี้เธอเปิดเผยว่าอาการป่วยของเธอรุนแรงขึ้นมากจนเธอไม่สามารถจำเพื่อนและคนรักได้
ในการให้สัมภาษณ์กับเซอร์ เอียน แมคเคลเลน เพื่อนของเธอทาง ITV จูดี้ ถูกถามว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยปรากฏตัวบนจออีกต่อไป และเธอตอบว่า "ฉันมองไม่เห็นแล้ว ฉันเป็นโรคนี้นะ รู้ไหม"
"ฉันเห็นโครงร่างของคุณ และฉันรู้จักคุณดีในผ้าพันคอแม็คเบ็ธของคุณ แต่ตอนนี้ฉันจำใครไม่ได้เลย... ฉันดูโทรทัศน์ไม่ได้ อ่านหนังสือก็ไม่ได้"
จูดี้ เปิดเผยครั้งแรกในปี 2012 ว่าเธอกำลังป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อม และในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา นักแสดงรุ่นใหญ่ผู้นี้ได้อัปเดตอาการของเธออย่างน่าเศร้า โดยเปิดเผยว่าเธอไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะกังวลว่าเธออาจหกล้ม
"จะต้องมีใครสักคนอยู่กับฉันเสมอ เพราะฉันมองไม่เห็น และฉันมักจะเดินชนหรือล้ม ปกติฉันมักจะรู้สึกประหม่าก่อนจะทำอะไรสักอย่าง ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม... ฉันไม่เก่งเรื่องการทำอะไรเองเลย และตอนนี้ฉันก็ไม่เก่งเหมือนเดิม แต่โชคดีที่ฉันไม่ต้องรู้สึกผิด เพราะฉันแสร้งทำเป็นมองไม่เห็น"
ในงานประจำปี 2021 ของมูลนิธิวิชั่นในลอนดอน จูดี้ ได้เปิดใจถึงเรื่องราวที่เธอต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออ่านบทพูด เนื่องจากสายตาของเธอกำลังเลือนลางลงอย่างรวดเร็ว
เธอกล่าวว่า "เราหาทางที่จะก้าวข้ามสิ่งต่างๆ ที่เรารู้สึกว่ายากลำบาก ฉันต้องหาวิธีอื่นในการเรียนรู้บทพูดและสิ่งต่างๆ ซึ่งก็คือการให้เพื่อนสนิทของฉันพูดซ้ำๆ กับฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ดังนั้นฉันต้องเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำๆ และฉันหวังว่าผู้คนจะไม่สังเกตเห็นมากเกินไป หากบทพูดทั้งหมดนั้นฟังดูสิ้นหวังเหลือเกิน!"