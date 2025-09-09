ไข่ไก่ กินทุกวัน สุขภาพดีทุกวัย

งานวิจัยยืนยันว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีสามารถรับประทานไข่ไก่ได้ 1-2 ฟองต่อวัน ด้านนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ย้ำ ไข่ไก่ มีประโยชน์ ช่วยบำรุงสมอง ดวงตา และร่างกาย
ดร.วนะพร ทองโฉม นักสุขศึกษา (นักกำหนดอาหารวิชาชีพ) งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ไข่ไก่ เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูง ราคาเข้าถึงได้ง่าย เมื่อเทียบกับโปรตีนชนิดอื่น สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู และมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน
ด้านสุขภาพสมอง: โคลีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการส่งสัญญาณประสาท การพัฒนาสมอง และการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์
ด้านสุขภาพดวงตา: ลูทีนและซีแซนทีน ช่วยปกป้องดวงตาและสามารถลดความเสี่ยงภาวะจอประสาทตาเสื่อม
ด้านสุขภาพกล้ามเนื้อ: ไข่ไก่ มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ช่วยสนับสนุนการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อ ช่วยสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อ
ด้านการควบคุมน้ำหนัก: ไข่ไก่ โปรตีนคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความอิ่ม ทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น สามารถช่วยลดปริมาณแคลอรี่โดยรวมได้ โดยไข่ไก่ จัดอยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์ไขมันปานกลาง 1 ฟอง ให้พลังงานเพียงแค่ 75 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 7 กรัม ไขมัน 5 กรัม แม้ว่ามีไขมันต่ำ แต่ควรเน้นการปรุงประกอบที่ไม่ใช้น้ำมัน
ด้านการป้องกันโลหิตจาง: ธาตุเหล็กมีความจำเป็นในการสร้างฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเม็ดเลือดแดง และวิตามินบี 12 มีความสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้มีขนาดที่เหมาะสม
ด้านเสริมสร้างภูมิต้านทาน: แร่ธาตุซีลิเนียม ช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันโดยช่วยกระตุ้นและปกป้องเซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยผ่านโปรตีนที่มีซีเลีเนียมเป็นองค์ประกอบ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดการอักเสบ
สำหรับการรับประทานไข่ไก่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แนวทางหนึ่ง คือ ในแต่ละวันรับประทานให้เหมาะสมกับช่วงวัย
> วัยทารก 6 เดือน สามารถรับประทานไข่แดงต้มสุกได้ครึ่งฟอง
> วัยทารก 7-12 เดือน เพิ่มปริมาณเป็นวันละครึ่งฟองถึง 1 ฟองได้
> วัยเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ถึงวัยผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี สามารถบริโภคไข่ทั้งฟองได้วันละ 1 ฟอง
ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีระดับคอเลสเตอรอลปกติ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด จากผลการวิจัยในปัจจุบันพบว่าการรับประทานไข่ 1-2 ฟองต่อวัน ถือว่าปลอดภัย ในขณะที่ผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน และมีไขมันในเลือดสูง ปริมาณไข่แดงที่บริโภคไม่ควรเกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์
สำหรับผู้ที่กังวลว่า ไข่ไก่ จะมีคอเลสเตอรอลในอาหารสูงนั้น งานวิจัยจากต่างประเทศเรื่องการบริโภคไข่ไก่กับการส่งผลต่อสุขภาพ กลับพบว่าการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำทุกวันจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ อีกทั้งการส่งผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล