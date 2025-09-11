xs
Taiwan Excellence โชว์นวัตกรรมการแพทย์สุดล้ำ ในงาน Medical Fair Thailand 2025 ภายใต้แนวคิด "From Taiwan with Care"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Taiwan Excellence จัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นนำในงาน Medical Fair Thailand 2025 งานแสดงเทคโนโลยีทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของไต้หวันในการส่งเสริมสุขภาพโลกผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พาวิลเลียน Taiwan Excellence ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณบูธ S01 ฮอลล์ EH99 จะจัดแสดงโซลูชันด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมจาก 14 บริษัทไต้หวันที่ได้รับรางวัลการันตี ผู้เยี่ยมชมจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น ระบบคลินิกอัจฉริยะ (Smart Clinics) ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Smart Operating Rooms) และหอผู้ป่วยอัจฉริยะ (Smart Wards) การจัดแสดงครั้งนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบครบวงจรของไต้หวัน ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในด้านการวินิจฉัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แพลตฟอร์มสุขภาพดิจิทัล และการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ สะท้อนแนวคิด "From Taiwan with Care" ที่แสดงถึงความทุ่มเทของไต้หวันในการปกป้องสุขภาพด้วยความเอาใจใส่และความไว้วางใจผ่านเทคโนโลยี

นอกจากการจัดแสดงหลักแล้ว ภายในพาวิลเลียนยังประกอบไปด้วยงานสัมมนา Product Talk ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน ภายใต้หัวข้อ "Leading Smart Healthcare, Shaping Tomorrow's Wellness" โดยมีการบรรยายพิเศษจากแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นายไบรอัน ลี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์ จาก TAITRA นายปีเตอร์ ชา-หลี่ หลัน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย นายแดเนียล ลี ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน (TMBIA) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ไทย และอีกหลากหลายท่าน

นายปีเตอร์ ชา-หลี่ หลัน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "เรายอมรับและชื่นชมวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ต้องการเป็น 'ศูนย์กลางการแพทย์แห่งเอเชีย' ด้วยความเข้มแข็งของไต้หวันในด้านเทคโนโลยีการแพทย์และนวัตกรรม เราภูมิใจที่จะเป็นพันธมิตรในการเดินทางครั้งนี้ เราจะร่วมมือกันขยายความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI การแพทย์ทางไกล และเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล เพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ยกระดับคุณภาพการรักษา และบรรลุการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน"

นายแดเนียล ลี ประธานสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน (TMBIA) กล่าวว่า "นวัตกรรมทางการแพทย์ของไต้หวันไม่เพียงแต่ล้ำสมัย แต่ยังนำปัจจัยเรื่องการใส่ใจผู้ป่วยเข้าไปด้วย พาวิลเลียน Taiwan Excellence นำเสนอบริษัทชั้นนำที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถทำให้การดูแลสุขภาพเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น และมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่ทุกคนมีสุขภาพที่เเข็งแรงไปด้วยกัน"

นายไบรอัน ลี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวว่า "พาวิลเลียน Taiwan Excellence ทำให้วิสัยทัศน์ 'Leading Smart Healthcare, Shaping Tomorrow's Wellness' เป็นจริงขึ้นมา ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วย AI ไปจนถึงการรักษาที่แม่นยำ นวัตกรรมของเราแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลช่วยให้การดูแลสุขภาพนั้นมีทั้งประสิทธิภาพและการใส่ใจผู้ป่วย ที่พาวิลเลียน โดยผู้เข้าชมจะได้เห็นว่านวัตกรรมทางการแพทย์ของไต้หวันช่วยให้ความหวังนั้นกลายเป็นความจริง สร้างโลกที่แข็งแรงและเชื่อมต่อกันมากขึ้น สอดคล้องกับคำสัญญาที่ว่า 'From Taiwan, with Care'"

หลังจากการกล่าวเปิดงาน ผู้เชี่ยวชาญจาก Acer Medical Inc., E Ink Holdings Inc., NUWA Fertility Center และ imedtac Co., Ltd. ได้พาแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าชม ชมพาวิลเลียนไต้หวัน เพื่อชมนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำ ภายในงานได้รับความสนใจงานสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมาก โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนจากกว่า 40 แห่งและบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่่เข้าร่วมชมพาวิลเลียนและนวัตกรรมที่จัดแสดงในครั้งนี้

รายการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จัดแสดง:

• Acer Medical Inc. - ระบบตรวจวินิจฉัยด้วย AI สำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน, โรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุ (AMD), โรคกระดูกพรุน และระบบช่วยเขียนเอกสารทางการแพทย์ด้วย AI ซึ่งใช้งานในสถาบันการแพทย์กว่า 500 แห่งทั่วโลก

• E Ink Holdings Inc. - เทคโนโลยีหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ (ePaper) สำหรับการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่บัตรอัจฉริยะไปจนถึงจอแสดงผลข้างเตียงผู้ป่วย ลดความผิดพลาดและประหยัดการใช้กระดาษ พร้อมช่วยให้โรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

• NUWA Fertility Center - การดูแลด้านการเจริญพันธุ์แบบครบวงจร และหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเอ็มบริโอ (IVF Embryologist Training Program) แห่งแรก

• imedtac Co., Ltd. - ระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงและปัญญาประดิษฐ์ (AIoT) รวมถึงระบบรวมข้อมูลการผ่าตัด, หอผู้ป่วยอัจฉริยะ, ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ข้างเตียงผู้ป่วย

ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับอนาคตของการดูแลสุขภาพผ่านนวัตกรรมล่าสุดจากบริษัทชั้นนำของไต้หวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Taiwan Surgical Corporation, Compal Electronics, EPED Inc., Wiltrom Co., Ltd., Joson-Care Enterprise Co., Ltd., InnoCare Optoelectronics Corp., AmCad BioMed Corporation, tst biomedical electronics Co. Ltd., Sturdy Industrial Co., Ltd., BIOTEQUE CORPORATION และ AVer Information Inc.

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ภายในงานยังเปิดให้เข้าชมอีก 2 วัน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย และไปพิสูจน์ความสามารถของนวัตกรรมทางการเเพทย์ของไต้หวันด้วยตัวของคุณเอง และไปสัมผัสนวัตกรรมทางการแพทย์ของไต้หวันด้วยตัวคุณเอง
เกี่ยวกับ Taiwan Excellence
รางวัล Taiwan Excellence เปิดตัวครั้งแรกโดยกระทรวงเศรษฐกิจ (MOEA) ของไต้หวัน ในปี 2536 ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่มีสัญลักษณ์นี้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Taiwan Excellence เฉพาะด้าน โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น สินค้าเหล่านี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไต้หวันที่ล้ำสมัยและเป็นนวัตกรรม คัดเลือกโดยรัฐบาล ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนของความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมไต้หวันและภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม สัญลักษณ์ Taiwan Excellence เป็นที่รู้จักทั่วโลก เนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้าและได้รับการส่งเสริมใน 106 ประเทศและภูมิภาค สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.taiwanexcellence.org

เกี่ยวกับ กรมการค้าระหว่างประเทศ

กรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) ก่อตั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน มีหน้าที่วางแผนนโยบายการค้าความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่งเสริมข้อตกลงทางเศรษฐกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบของ TITA นั้นรวมไปถึงการลดอุปสรรคทางการค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการการนำเข้า-ส่งออก และการแก้ไขข้อพิพาททางการค้า อีกทั้งยังมีบทบาทที่ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการค้า การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE และการจัดการการจำแนกประเภทสินค้า รวมทั้ง ยังมีการดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับมาตรการกีดกันการนำเข้า และกรณีการต่อต้านการทุ่มตลาด ดูแลด้านต่าง ๆ ของการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจระดับโลกของไต้หวัน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trade.gov.tw/English/
เกี่ยวกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน

สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกึ่งรัฐบาลชั้นนำด้านการส่งเสริมการค้าในไต้หวันก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากรัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรการค้าหลายแห่ง TAITRA มีเครือข่ายการส่งเสริมการค้าและข้อมูลที่ประสานงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 1,200 คน ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในไทเป และ 60 สาขาทั่วโลก ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในเครือ ได้แก่ Taiwan Trade Center (TTC) และ Taipei World Trade Center (TWTC) โดยทางสภาฯ ได้สร้างโอกาสทางการค้ามากมายผ่านกลยุทธ์การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.taitra.org.tw







