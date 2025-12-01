คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ คว้าแบรนด์การ์ดสะสมยักษ์ใหญ่ "KAYOU" เขย่าตลาดป๊อปคัลเจอร์ไทย สร้าง "ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม" (Cultural Phenomenon) ด้านการสะสม!

"KAYOU" เขย่าตลาดป๊อปคัลเจอร์ไทย ผนึกกำลัง คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ เขย่าวงการนักสะสม ขนทัพ "IP การ์ดสะสม" ระดับโลก! มอบประสบการณ์ "Superfan" ในราคาเริ่มต้นแค่ 20 บาท
ปลุกกระแสป๊อปคัลเจอร์ครั้งใหม่! บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด (Kidz and Kitz) ผู้นำตลาดการ์ดเกมในไทย ประกาศ "การยกระดับตลาด" ครั้งสำคัญ ด้วยการผนึกกำลังกับ KAYOU แบรนด์การ์ดสะสมที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย ที่เคยสร้าง "ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม" (Cultural Phenomenon) มาแล้วทั่วโลก การจับมือครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำเทรนด์ ต่อยอดความสำเร็จของ คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่นักสะสมชาวไทยต่อแบรนด์ KAYOU ได้ในทันที
จรกฤตย์ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด กล่าวว่า "หลังจากที่เราสร้างวัฒนธรรม TCG (การ์ดเกม) ในไทยจนแข็งแกร่ง เราตื่นเต้นที่จะได้ขยายความสนุกไปสู่โลกของ CCG (การ์ดสะสม) KAYOU ไม่ใช่แค่ซองสุ่มการ์ด แต่คือ 'การสะสมเรื่องราว' (Collecting Stories) จาก IP ที่เรารักในรูปแบบพรีเมียม นี่คือความมุ่งมั่นของ KAYOU ที่สะท้อนอยู่ในคำประกาศที่ว่า “Here for the superfans” เราเข้ามาพร้อมความเข้าใจแฟนๆ และเรามั่นใจว่า KAYOU จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่นี่"
KAYOU คือ "ปรากฏการณ์ไวรัลระดับโลก" (Global Viral Phenomenon) ที่แท้จริง ได้รับการจัดอันดับทั่วโลกให้เป็นแบรนด์เทรดดิ้งการ์ด (Trading Card) อันดับ 3 และแบรนด์ของเล่นอันดับ 12 จากผลการวิจัยของ QYR Research และสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าในปี 2024
แบรนด์KAYOU ได้สร้างกระแสบนโซเชียลมีเดียในเอเชีย (เช่น แฮชแท็ก My Little Pony มียอดวิวกว่า 5 พันล้านครั้งบน TikTok จีน) KAYOU ได้ยกระดับการ์ดจาก "ของเล่น" (Toy) ไปสู่ "ของสะสม" (Collectible) ที่บ่งบอก "สถานะ" ของแฟนพันธุ์แท้ ด้วยปรัชญา "คุณภาพและความสนุก" (Quality · Fun) ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด ผ่าน "การพิมพ์ลายเส้นที่คมชัด" และ "เทคนิคพิเศษ" ที่ทำให้การ์ดทุกใบมีมิติ และน่าสัมผัส
KAYOU และ คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ เข้าใจแฟนๆ ชาวไทยอย่างลึกซึ้ง โดยใช้กลยุทธ์ "Attract & Expand" ดึงดูดแฟนๆ ด้วย IP ที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่น สำหรับการเปิดตัวในไทย จะประเดิมด้วยคอลเลกชันจาก IP ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Free Fire, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Harry Potter, Transformer, และ My Little Pony ไฮไลท์สำคัญคือ "ความยืดหยุ่นด้านราคา" (Accessible Pricing) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นนักสะสมได้ ด้วย "ระดับราคาที่เป็นมิตร" เริ่มต้นเพียง 20 บาท ไปจนถึง "คุณภาพระดับพรีเมียม" สำหรับนักสะสมตัวยง
เป้าหมายของ คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ สำหรับแบรนด์ KAYOU ในประเทศไทย เพื่อให้แฟนๆ ชาวไทยเข้าถึงกระแสการสะสมนี้ได้อย่างทั่วถึง คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ตั้งเป้าหมายที่จะกระจายสินค้า KAYOU ให้ครอบคลุมกว่า 9,000 จุดขายทั่วประเทศ ภายใน 6 เดือนแรกที่วางตลาด
เกี่ยวกับ KAYOU ( 卡游 ) KAYOU ( 卡游 ) เป็นแบรนด์การ์ดสะสมอันดับหนึ่งของจีน และได้รับการจัดอันดับใน Global Unicorn Index 2025 อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับทั่วโลกให้เป็นแบรนด์เทรดดิ้งการ์ด (Trading Card) อันดับ 3 และแบรนด์ของเล่นอันดับ 12 จากผลการวิจัยของ QYR research KAYOU มุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์ของสะสมที่ไม่เหมือนใครด้วยนวัตกรรม และพอร์ตโฟลิโอ IP ลิขสิทธิ์กว่า 100 แบรนด์จากทั่วโลก ภายใต้ปรัชญา "คุณภาพและความสนุก" (Quality · Fun) บริษัทใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ระดับโลก เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในรายละเอียด ยกระดับคุณภาพของการ์ดสะสมทั่วโลก
เกี่ยวกับ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด (Kidz and Kitz)บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด คือ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายการ์ดเกม และของเล่น ของสะสมลิขสิทธิ์แท้ชั้นนำของประเทศไทย ในฐานะผู้แทนจำหน่ายและผลิตการ์ดเกมลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น และเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ได้รับการยอมรับในฐานะ เบอร์ 1ผู้นำตลาดการ์ดเกมไทย ที่ทำการตลาดแบบครบวงจร และสร้างชุมชนนักเล่นที่แข็งแกร่งผ่านการจัดกิจกรรม และการแข่งขันระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง