โกลบอลเฮ้าส์ก้าวสู่ปีที่ 28 มุ่งเติบโตไปด้วยกัน สานต่อความสำเร็จเคียงข้างพันธมิตรและลูกค้า

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โกลบอลเฮ้าส์” ผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านแบบครบวงจร เดินหน้าสู่ปีที่ 28 แห่งการดำเนินงาน ด้วยความมุ่งมั่นในการ พัฒนาด้านสินค้าและยกระดับคุณภาพการให้บริการ ภายใต้แนวคิด “ครบ และหลากหลาย” เพื่อมอบ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า พร้อมสานต่อความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ ภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน (Growing Together)” สะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจ
ในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน โกลบอลเฮ้าส์จัดแคมเปญ “28 ปี โกลบอลเฮ้าส์ ช้อปทุกวัน ลุ้นทอง ทุกสัปดาห์ และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท” เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญ และตอกย้ำ ความสัมพันธ์อันมั่นคงกับพันธมิตรคู่ค้ากว่า โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้
1.ตอกย้ำความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโกลบอลเฮ้าส์กับพันธมิตรธุรกิจชั้นนำ
2. มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคนสำคัญ พร้อมส่งเสริมการจับจ่ายใน อุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งบ้าน
3. สร้างภาพลักษณ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เติบโตไปด้วยกัน (Growing Together)” สะท้อนความสำเร็จเคียงข้างพันธมิตร
4. มอบสิทธิประโยชน์และเพิ่มความสะดวก สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb Global House
สิทธิพิเศษ 4 ต่อ สำหรับสมาชิกโกลบอลคลับ
ต่อที่ 1: ช้อปสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการ ครบตามเงื่อนไข ลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์
ต่อที่ 2: ช้อปที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกวัน ลุ้นทองคำแท่งทุกสัปดาห์ เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ และช้อปครบทุกๆ 300 บาท รับ 1 สิทธิ์
ต่อที่ 3: พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb Global House ช้อปครทุกๆ 300 บาท รับสิทธิ์ X2 เพื่อลุ้นรางวัลจาก ttb
ต่อที่ 4: รับคะแนนโกลบอลคลับสูงสุด X8
รับคะแนน X2 เมื่อช้อปสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับคะแนน X8 เมื่อช้อปสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ หมายเหตุ : (จำกัดสูงสุด 2,800 คะแนน/สมาชิก ตลอดแคมเปญ)
โกลบอลเฮ้าส์ขอเชิญชวนลูกค้าสมาชิกโกลบอลคลับทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “28 ปี โกลบอลเฮ้าส์ ช้อปทุกวัน ลุ้นทอง ทุกสัปดาห์ และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท” เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเรามาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เพียงเป็นสมาชิกโกลบอลคลับ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Line Official : @globalhouse หรือที่จุดบริการเคาน์เตอร์ขายทุกสาขา และช้อปครบทุกๆ 300 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นของรางวัล พร้อมสิทธิพิเศษมากมายตลอดแคมเปญ
ลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 – 11 มกราคม 2569 พร้อมตรวจสอบสิทธิ์และติดตามการประกาศผลรางวัลได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ดังนี้
โกลบอลเฮ้าส์ขอขอบพระคุณลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจชั้นนำที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคง และร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จไปพร้อมกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
