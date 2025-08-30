CHiQ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ระดับโลก เปิดเกมรุกตลาดไทยปลายปี 2025 ด้วยนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และความร่วมมือกับ Global House

กรุงเทพฯ — CHiQ (ชิค) แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลกในเครือ Changhong เดินหน้าสร้างการเติบโต
ในประเทศไทยอย่างจริงจัง หลังเข้าทำตลาดในปี 2022 ผ่านช่องทางออนไลน์และดีลเลอร์ ล่าสุดเตรียมประกาศความร่วมมือกับ Global House เพื่อต่อยอดการขยายตลาด และส่ง ฮีโร่โปรดักต์ใหม่ อย่าง “ตู้เย็นอัจฉริยะ” เข้ามาสู่ผู้บริโภคไทยในช่วงปลายปี 2025
CHiQ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2014 จากการต่อยอดกลยุทธ์ของฉางหง (Changhong) ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 67 ปี
ในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันแบรนด์มีมูลค่ากว่า 33,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และติดอันดับ 500 บริษัทผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา CHiQ ได้สร้างการยอมรับระดับสากลผ่านการเป็นพันธมิตรกับองค์กรกีฬาชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น FIS World Cup, DSV (สมาคมสกีเยอรมัน), ทีมฟุตบอล Borussia Dortmund, ทีมชาติเบลเยียม และ Formula 1 ออสเตรเลีย ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับทั้งไลฟ์สไตล์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทย CHiQ สร้างฐานตลาดมาตั้งแต่ปี 2022 โดยจัดจำหน่ายสินค้าไปแล้วมากกว่า 100,000 ชิ้น และกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ด้วยการจับมือกับ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านชั้นนำ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายจากโลกออนไลน์สู่หน้าร้านจริง ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น พร้อมทั้งมั่นใจได้ในมาตรฐานการบริการและการดูแลหลังการขาย โดยสินค้าของ CHiQ จะพร้อมวางจำหน่ายที่ Global House ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป
นายผู จงฮุย (Mr.Pu Zonghui) ผู้อำนวยการ บริษัท ฉางหง อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด (CHANGHONG ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.) และ บริษัท ชิค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “CHiQ เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2022 เราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านฟังก์ชันการใช้งานและดีไซน์ที่สอดคล้องกับแนวคิด Smart with Style ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดไทยคือ แอร์..ตู้เย็น.TV..และ mini-Bar การตอบรับนี้ทำให้เรามั่นใจที่จะเดินหน้าสู่การ Scale up ธุรกิจในประเทศ ผ่านความร่วมมือกับ Global House เพื่อนำสินค้าของ CHiQ เข้าสู่ช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศในปลายปี 2025 และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและทดลองสินค้าได้จริงในร้าน”
CHiQ วางตำแหน่งทางการตลาดเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ ที่ราคาจับต้องได้ สนนราคาตั้งแต่ 2,590-29,500 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด “ฉลาดอย่างมีสไตล์” (Smart with Style) ที่มุ่งผสานความอัจฉริยะของเทคโนโลยีเข้ากับดีไซน์ที่หรูหราและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน พันธกิจของแบรนด์คือการเพิ่มคุณค่าให้กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบาย รสนิยม และนวัตกรรม โดย CHiQ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยในบ้านให้เหนือกว่า
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้คือ “ตู้เย็นอัจฉริยะรุ่นใหม่” ซึ่งจะเป็น Hero Product ของแบรนด์สำหรับตลาดไทยในช่วงปลายปี ด้วยดีไซน์มีเอกลักษณ์และสะดุดตา เพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านพลังงานและความทนทาน สะท้อนแนวคิด “Smart with Style” อย่างชัดเจน ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับดีไซน์ที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง ตั้งแต่สมาร์ททีวี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ไปจนถึงโซลูชันสมาร์ทโฮมที่ครบวงจร
“การเปิดตลาดไทยในเฟสใหม่นี้ เรามุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยผสานกลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ การสื่อสารนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือการให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์จริงในหน้าร้าน เราเชื่อมั่นว่า CHiQ จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความทันสมัย และคุณภาพที่เหนือกว่า” Mr.Pu กล่าวทิ้งท้าย
การขยายตลาดออฟไลน์ของ CHiQ ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ CHiQ Thailand ได้ที่ Website: www.chiq.co.th , Line: @chiqthailand และ FB : CHiQThailand