Amaze Super AppผนึกSB Design เปิดตัวร้านเฟอร์นิเจอร์บนแอป

ผู้จัดการรายวัน 360 - Amaze Super App แอปช้อปปิ้งใหม่จากเครือซีพี สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการค้าปลีก ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ เอสบี ดีไซน์สแควร์ ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านระดับประเทศ พร้อมเปิดตัวร้านค้าอย่างเป็นทางการบน Amaze Super App มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบาย คุ้มค่า และเหนือระดับให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมต้อนรับช่วงเวลาแห่งการมอบความสุขส่งท้ายปี ด้วยดีลพิเศษและโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2568
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านคุณภาพสูงได้อย่างครบวงจร
ดร. สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร กรรมการผู้จัดการ Amaze Super App บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “Amaze Super App มุ่งมั่นที่จะเป็นแอปที่ยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น พร้อมนำเสนอความคุ้มค่าสูงสุดในทุกการช้อปปิ้ง การผนึกกำลังกับ เอสบี ดีไซน์สแควร์ ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับมายาวนาน ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะขยายขอบเขตสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มของเรา โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าตกแต่งบ้านที่มีมูลค่าสูง เราเชื่อมั่นว่าการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์คุณภาพจาก SB Design Square และ LOOMS พร้อมดีลพิเศษและโปรโมชั่นที่เหนือกว่า จะสร้างความตื่นเต้นและมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน Amaze Super App เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างบ้านในฝันได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่ายิ่งกว่าที่เคย”
นายพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กล่าวว่า “ในฐานะแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ ภายใต้แนวคิด Home Design Solutions ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยครบวงจร การร่วมมือกับ Amaze Super App ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพและมีฐานผู้ใช้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ SB Design Square และ LOOMS สามารถขยายช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมอบความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพเยี่ยม พร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งมืออาชีพ ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ไร้รอยต่อ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน ตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างลงตัว”
เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดตัวบน Amaze Super App SB Design Square และ LOOMS มอบข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะที่ Amaze พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ด้วยการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 60% พร้อมคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 10% และนำเสนอเซ็ตสินค้าดีไซน์พิเศษเฉพาะ Amaze ในราคาที่คุ้มค่า เช่นเดียวกับ LOOMS ที่มอบความคุ้มค่าไม่แพ้กัน ด้วยส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับสินค้าคุณภาพ พร้อมคูปองลดเพิ่มอีก 10% รวมถึงเซ็ตสินค้าพิเศษเฉพาะที่ Amaze ในราคาที่เหนือกว่าใคร ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังได้รับบริการจัดส่งและติดตั้งฟรี! เมื่อช้อปสินค้าจากทั้งสองแบรนด์รวมมูลค่าครบเพียง 4,000 บาท (จากปกติ 5,000 บาท) ตลอดช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้.
นอกจากนี้ Amaze Super App ยังเสริมความคุ้มค่าด้วยโปรแกรม ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ พร้อมคูปองส่วนลดเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์ม การันตีสินค้าของแท้ 100% และราคาดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าตกแต่งบ้านชิ้นใหญ่ได้อย่างสบายใจและคุ้มค่าที่สุด