“ลูกเกด เมทินี” เผยเหตุ “น้องสกาย” ชวดซีเกมส์ เตรียมบินเชียร์แข่งว่ายน้ำถึงอังกฤษ

“ลูกเกด เมทินี” เผย “น้องสกาย” กลับไปเรียนที่อังกฤษ ชวดแข่งซีเกมส์ แต่รอลุ้นเอเชียนเกมส์ เดือนธ.ค.แข่งว่ายน้ำที่อังกฤษ เตรียมบินไปเชียร์ 10 วัน ภูมิใจเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โทร.หาแม่มากกว่าตอนอยู่เมืองไทย
ลูกชายหล่อแถมเก่ง อนาคตไกลจนน่าภูมิใจ สำหรับ “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” แต่ล่าสุดต้องห่างลูกชั่วคราวเพราะ “น้องสกาย” บินกลับไปเรียนที่อังกฤษแล้ว แต่เดือนธันวาคม ลูกเกดจะบินไปหาลูก เป็นเวลา 10 วัน เพื่อเชียร์ลูกชายแข่งขันกีฬาว่ายน้ำที่อังกฤษ
“ตอนนี้น้องสกายเรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะ เดี๋ยวเดือนธันวาคมก็จะไปชิงแชมป์ของอังกฤษ หลังจากนั้นก็จะกลับมาเมืองไทย ปีนี้ไม่ได้ติดซีเกมส์ เพราะว่าน้องติดเรียน ก็เลยไม่สามารถ และเรื่องของเวลาด้วย พอไปคัดเลือกไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไป ก็เล็งไว้ว่าเป็นปีหน้า รายการใหญ่ๆ ก็อาจจะมีหวังเอเชียนเกมส์หรือเปล่า แต่เกดคิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะ เพราะว่าตอนนี้ลูกอยู่เมืองนอก อาหารการกิน ฝึกทุกวัน ซ้อมทุกวัน เหตุผลที่ไปก็เพราะว่าไปเทรนด้วย ตั้งใจไปเทรนว่ายน้ำเลย
เราก็คุยกันทุกวันค่ะ ตั้งแต่เขาไปนี่คุยกันมากกว่าตอนที่อยู่เมืองไทยอีก (หัวเราะ) เพราะว่าอยู่ไกลมั้งคะ คิดถึงก็เลยโทร.หาบ่อย เราออกกฎด้วยค่ะ แต่ตอนออกกฎที่เมืองไทยก็ไม่โทร.แต่พอไปเมืองนอกนี่โทร.ทุกวันเลย”
อาทิตย์หน้าจะบินไปเชียร์ชิงแชมป์ที่อังกฤษ 10 วัน
“ไปค่ะ อาทิตย์หน้าไปแล้ว ก็ไป 10 วัน ไปเชียร์น้องชิงแชมป์ที่อังกฤษ แล้วก็จะกลับมาด้วยกัน มาฉลองปีใหม่ คริสต์มาสที่บ้านค่ะ”
ภูมิใจเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
“ก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะว่าต้องดูแลตัวเอง ความคิด การปฏิบัติตัวก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ก็ภูมิใจค่ะ เพราะว่าตอนนี้นางซักผ้าเอง ปูเตียงเอง ทำทุกอย่างเองหมดเลย ก็ดีใจ”