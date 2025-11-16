อรรถกร ยันสระว่ายน้ำทันซีเกมส์ เตรียมเรียกนักว่ายน้ำเข้าแคมป์ 1 ธ.ค.นี้

ความคืบหน้าสระว่ายน้ำ กกท.ใส่น้ำเต็มพร้อมติดระบบไฟฟ้าแล้ว “รมว. อรรถกร” มั่นใจทันซีเกมส์แน่นอน ด้าน กกท.เตรียมส่งมอบให้ ส.กีฬาทางน้ำ 28 พ.ย.เพื่อจัดแข่งซีเกมส์ ขณะที่ ”โค้ชตึก“ เตรียมเรียกนักว่ายน้ำชุดซีเกมส์เข้าแคมป์ 1 ธ.ค.นี้
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มาสำรวจความพร้อมของ สระว่ายน้ำ กกท. ที่มีความจุ 3,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นสังเวียนในการแข่งขันว่ายน้ำซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมี “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
โดย อรรถกร ศิริลัทธยากร ได้เดินดูภายนอกก่อนที่จะเดินเข้ามาดูความเรียบร้อยของสระว่ายน้ำที่ตอนนี้ใส่น้ำเต็มแล้ว รวมไปถึงดูระบบไฟฟ้าแท่นกระโดดและสกอร์บอร์ด จากนั้นได้เดินไปดูในส่วนของห้องรับรองต่างๆ ห้องพักนักกีฬา และ ห้องน้ำ ที่เหลือเพียงตกแต่งในรายละเอียดต่างๆ
อรรถกร ศิริลัทธยากร กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างและรีโนเวทสระว่ายน้ำ กกท.ที่จะใช้เป็นสถานที่แข่งขันซีเกมส์ ซึ่งก่อนที่ตนจะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็มีข่าวกังวลเรื่องความพร้อมของสระว่ายน้ำ ที่ว่าจะเสร็จทันหรือไม่ แต่ตอนนั้นก็ได้รับการยืนยันจาก กกท.และ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ว่าเสร็จทันแน่นอน วันนี้ตนได้มาติดตามความคืบหน้าก็เห็นได้ว่ามีความพร้อม เหลือเพียงเก็บงานรายละเอียดด้านนอกต่างๆ
ด้าน “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตอนนี้สระว่ายน้ำเสร็จแล้ว ระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ให้นักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมเนื่องจากภายนอกยังไม่เรียบร้อย เพราะเป็นห่วงเรื่องทางเดินที่อาจจะมีเศษปูน หิน หรือ ตะปู ต้องรอให้ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่ทางเดินก่อน
นอกจากนี้ยังได้คุยกับทาง กกท.ในเรื่องการส่งมอบสระว่ายน้ำให้สมาคมในการดำเนินจัดการแข่งขันซีเกมส์ ตอนนี้กำหนดไว้วันที่ 28 พ.ย.นี้ แล้วจะมีการแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงแชมป์อาเซียนในวันที่ 29-30 พ.ย.เพื่อเป็นการทดลองระบบก่อนแข่งขันซีเกมส์ จากนั้นก็จะเรียกนักกีฬาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันที่สระ กกท. ในวันที่ 1 ธ.ค. โดยขณะนี้นักกีฬาว่ายน้ำบางส่วนฝึกซ้อมอยู่ต่างประเทศ และ บางส่วนฝึกซ้อมตามสโมสรของตัวเอง