คณะผู้แทนระหว่างประเทศ-UN เยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยในจ.อุดรมีชัย-จ.พระวิหาร ขณะผู้พลัดถิ่นร้องสนับสนุนการหยุดยิง

MGR ออนไลน์ - คณะเจ้าหน้าที่จากนานาชาติกว่า 30 คน ที่รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตและตัวแทนจากหลายหน่วยงานของสหประชาชาติ ได้เดินทางเยือนค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในจ.อุดรมีชัย และจ.พระวิหาร ที่มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบสวัสดิภาพของผู้พลัดถิ่นที่เรียกร้องการหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืน
เจ้าหน้าที่สถานทูตจากประเทศมหาอำนาจเช่น สหรัฐฯ จีน และรัสเซีย พร้อมด้วยตัวแทนจากประเทศสำคัญในภูมิภาค ได้เข้าร่วมการเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยระหว่างวันที่ 6-7 ส.ค. โดยมี กัน พะฤทธิ์ และอี้ง เคียง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เป็นผู้นำคณะลงพื้นที่
ระหว่างการเยือนดังกล่าว ปาสกาล ริงวาลด์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำกัมพูชา กล่าวว่าการจัดการสำหรับผู้ลี้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเตรียมการดูแลสุขภาพที่ดี การเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาล และการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล 2 แห่งในจ.เสียมราฐ
“เรายินดีกับการหยุดยิงครั้งนี้ และหวังว่าจะยังคงดำเนินต่อไป ทาง WHO กำลังระดมเวชภัณฑ์ และเรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้พลัดถิ่นจะได้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ” ปาสกาล ริงวาลด์ กล่าว
ขณะเดียวกัน ผู้ลี้ภัยได้ร้องขอต่อคณะผู้แทนระหว่างประเทศให้ช่วยทำให้แน่ใจว่าการหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ และนำไปสู่สันติภาพอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากพวกเขาต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านและให้เด็กๆ กลับไปเรียนหนังสือ
ด้านกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่า ณ วันที่ 6 ส.ค. มีผู้ลี้ภัยมากกว่า 120,000 คน จาก 5 จังหวัด ที่ประกอบด้วย จ.พระวิหาร จ.อุดรมีชัย จ.บ้านใต้มีชัย จ.โพธิสัตว์ และจ.เสียมราฐ โดยเข้าพักหลบภัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวลดลงจากเกือบ 180,000 คน ที่บันทึกไว้ในช่วงที่เกิดการปะทะระหว่างกัมพูชาและไทยระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค.