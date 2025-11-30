“บุ๋ม ปนัดดา” เผยน้ำท่วมหาดใหญ่คือหายนะ ฟื้นฟูหนักกว่า ชาวบ้านหมดตัว ห่วงสภาพจิตใจผู้ประสบภัยอยู่กับศพ

“บุ๋ม ปนัดดา” เผยน้ำท่วมหาดใหญ่คือหายนะ ฟื้นฟูหนักกว่า บ้านเต็มไปด้วยโคลน ข้าวของพัง ชาวบ้านหมดตัว บทเรียนใหญ่ให้คนไทย คนทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติตีกลับแรง ห่วงสภาพจิตใจผู้ประสบภัยอยู่กับศพ ลั่นสู้เพื่อชาวสีรุ้ง ดันกม.ข่มขืนสาวสองเข้าสภาสำเร็จ
มาร่วมเป็นคณะกรรมการในงานประกวด MISS ACDC 2025 รอบ FINAL COMPETITION ณ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแค งานนี้ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผูดี” อัปเดตการต่อสู้เพื่อชาว LGBTQIA+ ที่ตอนนี้มีข่าวดีบ้างแล้ว พร้อมอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ภายหลังน้ำลด
“ข่าวดีสำหรับ LGBTQIA+ ทั้งหลายนะคะ ข่าวดีบางเรื่องที่ไปสู้กันต่อในสภา เรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางอย่าง แม่ก็ยังทำให้ทุกคนอยู่นะคะ แล้วก็ทำล่าสุดก็คือถ้าอันนี้ผ่านเข้าสภาไปที่เรียบร้อย เพราะตอนนี้เข้าไปเป็นร่างเรียบร้อยแล้ว สำหรับน้องๆ ที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้ว ถ้าโดนข่มขืนก็จะโดนเป็นข่มขืนแล้วค่ะ ไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะโดนตีความว่าผู้ชายข่มขืนผู้ชาย หรือแต่ก่อนก็จะโดนตีความได้ว่าเป็นแค่ล่วงละเมิด แต่ตอนนี้กำลังจะผ่านแล้วนะคะ ถ้าหนูโดนทำร้ายจิตใจโดนข่มขืนมันก็คือข่มขืนค่ะ แม่ก็สู้ให้กับพวกหนูอยู่ เพราะฉะนั้นก็อดใจรออีกนิดนึง
ก็กังวลแค่ในเรื่องของการตีความค่ะ ว่าน้องๆ จะไม่ได้รับความยุติธรรม เพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้ใจจริงไม่ได้อยากให้เกิด แต่ถ้ามันเกิดมันต้องได้รับการปกป้องและดูแลอย่างถูกต้อง ก็ต้องปรับกฎหมายให้มันทันสมัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ว่าเรามีน้องๆ สาวๆ ที่แปลงเพศกันเยอะมากขึ้นนะ ก็จะได้สบายใจว่าแม่สู้เพื่อพวกหนูอยู่นะ”
น้ำท่วมหาดใหญ่ลดลง แต่ความเสียหายมากกว่าที่คิด
“ล่าสุดน้ำก็ลดลงแล้วค่ะ แต่ความเสียหายมันมากกว่าที่เราคิด บ้านเรือนต่างๆ เรียกได้ว่าติดลบหรือไม่เหลืออะไรเลย ตอนนี้อย่างองค์กรทำดีเองเราต้องการหม้อหุงข้าว กาต้มน้ำร้อน พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะว่าหลายๆ บ้านไม่เหลืออะไรเลย ดังนั้นข้าวสารอาหารแห้งที่หลายๆ คนให้ไปก่อนหน้านี้ เขาหุงข้าวไม่ได้นะคะ เพราะว่าในส่วนของอาหารที่พร้อมทานบุ๋มก็จัดให้อยู่แล้ว แต่หลังจากนั้นเขาก็ต้องหุงหาอาหาร เพราะมีข้าวสารอาหารแห้งไปให้ เพียงแต่ว่าความเสียหายเป็นวงกว้างจริงๆ แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยที่ต้องจัดการ แต่บุ๋มว่ามันคงเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับพวกเราคนไทยทุกคน ถ้ามีคำเตือนต่อจากนี้ไปนะ ถ้าครอบครัวไหนเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีเด็กเล็ก เด็กอ่อน คนท้องใกล้คลอด ผู้ป่วยติดเตียง คนแก่ คนชรา อยากให้ย้ายออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัย อยากให้แต่ละจังหวัดระบุศูนย์เลยว่าอพยพไปตรงจุดไหน ถ้าอยู่อำเภอนี้ไปตรงจุดไหน หรือไปมหาวิทยาลัยไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
อย่างที่สอง แต่ละครอบครัวคุณต้องนัดกันให้ดีว่าถ้าสัญญาณมือถือตัดแบบที่เกิดขึ้น น้ำไฟตัดแบบที่เกิดขึ้น นัดเจอกันตรงไหน ให้ออกมาจากบ้านก่อนแล้วนัดเจอกันตรงไหน บ้านไหนที่มีลูกกรงเรารู้ว่าโจรมันชุมจริงๆ แต่ต้องมองทางหนีของตัวเองด้วย เพราะว่าหลายคนติดอยู่ในลูกกรง อาจจะต้องปรับบ้านกันใหม่ดูแลตัวเองกันใหม่ด้วยความเป็นห่วงจริงๆ ค่ะ เพราะว่าเราเห็นความรุนแรงแบบนี้เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี บุ๋มว่าพวกเราก็ไปทำลายธรรมชาติกันเยอะ ดังนั้นวันหนึ่งธรรมชาติก็กลับมารุนแรงกับเราเป็นทวีคูณ เพียงแต่ว่าเราต้องรับมือกับมัน อย่างบุ๋มเองบุ๋มเป็นกู้ภัย บุ๋มก็พยายามทำงานตรงนี้อย่างเต็มที่ ฟังจากเสียงได้เพราะตะโกนตามหาพ่อแม่พี่น้องตามบ้าน รายชื่อที่หลายๆ คนส่งมาอย่างเช่นตามหาคุณยายคนนี้ให้หน่อย ตามหาน้องคนนี้ให้หน่อย บุ๋มตามหาตลอดนะคะ อย่างเมื่อวานเจอบ้านหนึ่งที่หายไป 4 วันแกอยู่ตัวคนเดียว แต่เปิดบ้านไปแกเสียชีวิตอยู่ชั้น 2 แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ก็ยังพยายามทำงานอย่างเต็มที่ ตอนนี้ก็ยังแพ็กถุงยังชีพกันอยู่ที่มูลนิธิองค์กรทำดีตรงรังสิตคลอง 8 บุ๋มอยากขอบคุณพลังน้ำใจคนไทยทุกคนจริงๆ ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ สื่อมวลชนด้วยที่กระจายข่าว พ่อแม่พี่น้องก็พยายามใช้โซเชียลในการกระจายข่าวว่าบ้านนั้นหายบ้านนี้ตามตัวกันไม่เจอ อย่างกู้ภัยเองก็ใช้แรงอย่างเต็มที่เหมือนกัน อย่างใครมีทุนก็ให้ทุนกันมา มันเป็นพลังน้ำใจของคนไทยที่ไม่แพ้น้ำท่วมเลย อยากจะขอบคุณตรงนี้จริงๆ ค่ะ”
ปัญหาหลักคือการฟื้นฟู
“ปัญหาหลักๆ ตอนนี้คือการฟื้นฟูค่ะ ฟื้นฟูนี่หนักกว่าตอนน้ำท่วมอีก เพราะว่าโคลนเต็มบ้านหมดเลย ข้าวของพังหมดเลย เขาต้องมาล้างบ้านกันใหม่แต่ว่าน้ำก็ไม่มีให้ล้าง น้ำก็ไม่ได้อาบ ข้าวก็ไม่ได้กิน ก็ค่อนข้างจะลำบากกันอยู่พอสมควร แต่การฟื้นฟูบุ๋มว่าคงต้องใช้เวลากันหน่อย และหลังจากนี้บุ๋มก็จะดูตามโรงเรียนต่างๆ ด้วยแล้วก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำยังไงกันต่อได้บ้าง
ตอนนี้เปิดน้ำก๊อกมามีแต่โคลนเลนอยู่ในนั้น ไฟฟ้าเข้าแล้วก็จริง แต่พอเสียบปลั๊กไป เลนก็อยู่ตามปลั๊กไฟ มันยังไม่ได้ใช้ได้แบบไฟมาแล้วเสียบได้ทันที มันยังไม่อย่างนั้นค่ะ”
ห่วงสภาพจิตใจ ผู้ประสบภัยหลายคนอยู่กับศพหลายวัน
“บุ๋มว่าสภาพจิตใจสำคัญมากกว่า เพราะว่าหลายคนอยู่กับศพมาหลายวัน หลายคนอยู่กับน้ำท่วมที่ไม่มีข้าวกินมาหลายวัน ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือส่งพลังใจให้กับพวกเขา เพราะเขาอยู่กับความเครียดมาหลายวันมากแล้ว แล้วก็สูญเสียไปเยอะ เสียหายไปเยอะ หลายๆ คนมีรอยยิ้มกลับมาจากการที่คนเข้าไปให้กำลังใจว่าสู้ต่อนะ บุ๋มเห็นคลินิกหนึ่งเป็นผู้มีบุตรยากอันหนึ่งมันเละมันพังไปหมดเลย เพราะน้ำมันซัดกระจกมันเอาอะไรเข้าไปในร้านเขาก็ไม่รู้ หมอบอกว่าผมจะปิดกิจการแล้วนะครับ ผมไม่เหลืออะไรแล้ว แต่จากการที่คนเข้าไปกระหน่ำให้กำลังใจ คุณหมอได้อ่านค่ะ บุ๋มเองก็ให้กำลังใจหนึ่งในนั้นเช่นกัน เพราะว่าเราเห็นสภาพร้านที่มันพังจริงๆ คุณหมอบอกมีกำลังใจก็อาจจะกลับมาสู้ใหม่ บุ๋มว่าตรงนี้สำคัญกว่า”
ผู้ประสบภัยหรือโจร!?
“บุ๋มก็เห็นกับตาว่ามีคนไปบุกร้านเพื่อเอาอะไรมากิน แต่ ณ วันนั้นเราก็เข้าใจว่ามันก็เลือกยากว่าจะเอาความถูกต้องมาก่อนหรือว่าจะยังไง แล้วมันก็ 6 วันแล้วที่มันไม่มีอะไรเลย ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ถามว่าควรขโมยไหมมันก็ไม่ควรอยู่แล้ว แต่ ณ วันนั้นบุ๋มว่าก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะมันคือหายนะที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วเราไม่รู้ว่าอีกกี่วันที่น้ำมันจะหมดไป เพียงแต่ว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของกิน อย่างเช่นคุณไปขโมยฟิกเกอร์เขาเนี่ย ทุบร้านเขาไปขโมยของอย่างอื่น อันนี้ไม่ใช่แล้ว อันนี้คือโจรค่ะ
อย่างวันนี้โซน 8 น้ำลดลงแล้วก็จริง แต่รถที่มันนอนตายอยู่ตรงนั้น เพราะว่ามันจมน้ำอยู่มันยังขยับไปไหนไม่ได้ อุปกรณ์เข้าไปยังไม่เพียงพอ วันนี้บุ๋มก็มีเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำในการขนถุงยังชีพต่างๆ เอาไปส่งข้างบนเหมือนเดิมอยู่ เพื่อยังดูแลคนทางด้านในอยู่ อย่างโซน 8 จะค่อนข้างจะยากหน่อย เพราะรถมันขวางทาง รถยังเข้าไม่ได้ อาจจะเดินเท้าเข้าไป เป็นรถลากเข้าไป ระดับน้ำลดลงก็จริง แต่จากชั้น 2 ลงมาชั้น 1 คือมันก็ยังเยอะอยู่”
อย่ารีบแชร์ข่าว ให้พิจารณาจากสื่อที่เชื่อถือได้
“บุ๋มว่าต้องพิจารณาจากสื่อที่เชื่อถือได้ค่ะ เพราะทุกวันนี้พอเป็นสื่ออย่างเช่นล่าสุดที่มีข่าวเฟกนิวส์ว่าหน่อยซีลโดนจับในเขต 8 อย่ารีบแชร์นะคะ บุ๋มขอร้องเลยเวลาเห็นข่าว หลายคนอยากเป็นผู้ประกาศข่าว อย่ารีบแชร์ค่ะ เพราะการแชร์เฟกนิวส์เป็นอะไรที่อันตรายมาก และระดับหน่อยซีลไม่มีทางโดนจับอยู่แล้ว พวกนั้นจะโดนแทนมากกว่า (หัวเราะ)คิดแค่นี้ก็รู้แล้ว ดังนั้นเราต้องดูจากสื่อที่เชื่อถือได้ก่อน และอย่าเช็กกับสื่อเดียว และสุดท้ายบุ๋มก็ปรับเองหลายอย่าง เช่นถ้าเกิดมีประเด็นข่าวของดาราคนไหนก็ตาม บุ๋มจะโทร.หาดาราคนนั้นเลยค่ะว่าเขาจะชี้แจงยังไง อย่างมีข่าวดารา น. เกิดขึ้น หรือนางงาม ป. เกิดขึ้น ปนัดดาว่ายังไง ปนัดดาอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับหนู ไปหา ป. คนอื่นอะไรแบบนี้ อย่างน้อยเจ้าตัวก็จะได้เคลียร์ ก็จะได้แฟร์ๆ กันทุกฝ่ายค่ะ”
ต้องการคนแพ็กของเพิ่มเพื่อช่วยจังหวัดอื่นต่อไป
“ยังต้องการคนแพ็กของที่มูลนิธิองค์กรทำดีนะคะ เพราะว่าจังหวัดอื่นยังท่วมอยู่นะคะ สตูล ยะลา มันอาจจะยังไม่เป็นข่าว และอย่างบางบ้านก็ท่วมอยู่นะคะ เขายังต้องกินข้าวอยู่ค่ะ ถุงยังชีพหนึ่งถุงคุณคิดว่าหนึ่งครอบครัวกินได้กี่วัน กี่มื้อ วันเดียวนะคะ พอคุณไปมอบแล้วคุณกลับเลย แต่เขาอยู่กับน้ำท่วมเกือบจะ 4 เดือนแล้ว เราต้องช่วยเขาค่ะ ดังนั้นนี่คือพลังน้ำใจที่เราพยายามทำอยู่นะคะ จังหวัดอื่นไม่ต้องกลัวนะคะ เราไม่ลืมค่ะ เดี๋ยวมีรถส่งเป็นคอนเทรลเลอร์ไปเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาสนะคะ ถึงทุกที่แน่นอนค่ะ”