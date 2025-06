“หมอกี้” เปิดปฐมบทแห่งความยิ่งใหญ่ “ลูกพีช อชิรญา และ ป๊อป ปิโยรส “ คว้ามงกุฎ “Miss & Mrs. Tourism Thailand 2025” เป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงมงเวทีโลกที่ดูไบ

ค่ำคืนแห่งความงดงาม แข็งแกร่ง และทรงพลังอย่างผู้หญิงยุคใหม่ได้เปิดฉากต้อนรับและแสดงความยินดีกับสาวงาม 2 เจนเนอเรชั่น ที่ร่วมประชันบนเวทีการประกวด Miss & Mrs. Tourism Thailand 2025 (มิส แอนด์ มิสซิส ทัวริซึม ไทยแลนด์ 2025) หรือ MTT 2025 ผู้เข้าประกวดทั้ง 16 คนต่างประชันกันเต็มที่ทั้งความสวย ความรู้ ทัศนคติแต่ดาวเด่นของค่ำคืนนี้มีเพียง 2 ดวง โดยตำแหน่ง Miss Tourism Thailand 2025 ตกเป็นของ ลูกพีช อชิรญา หนองใหญ่ ในขณะที่ ป๊อป ปิโยรส ชูชัยแสงรัตน์ คว้ามงกุฏ Mrs. Tourism Thailand 2025 มาครองแบบสะใจกองเชียร์ เตรียมพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด Miss & Mrs. Tourism World 2025 ที่ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) เปิดใจร่วมปฏิบัติภารกิจทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทย เพื่อขับเคลื่อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไปกับองค์กร Miss & Mrs. Tourism ตลอด 1 ปีสำหรับบรรยากาศการประกวด Miss & Mrs. Tourism Thailand 2025 (มิส แอนด์ มิสซิส ทัวริซึม ไทยแลนด์ 2025) เวทีการประกวดความงามของผู้หญิงไทย ที่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงสถานะ “โสด” หรือ “สมรส” หรือความสวยแค่เพียงกายภายนอก แต่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนที่มีความฝัน ได้ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและผลักดัน Thai Soft Power ภายใต้บริบทและคอนเซปต์ของเวทีแห่งปี 2025 “Beauty With a purpose, Inspiring Global Tourism” ความงามที่มีเป้าหมาย ขับเคลื่อนเสน่ห์ท้องถิ่นไทย สู่การท่องเที่ยวระดับสากล คืนนี้จึงได้เห็น “ตัวแม่-ตัวลูก” 2 Generation ประชันความสวย เก่ง ด้วยสมองแบบเมืองอัจฉริยะ ที่ครบเครื่องและทันสมัยที่สุดนั่นเอง"หมอกี้" ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ผู้บริหาร บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ จำกัด และ CEO : SHAKIRA SKINCARE (ชากีร่า สกินแคร์) ผู้ถือลิขสิทธิ์ (ND) เวทีการประกวด Miss & Mrs Tourism Thailand 2025 ทุ่มงบจัดการประกวดรอบตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้อง CDC BALLROOM คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา โดยได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้คนดัง คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล ผู้บริหาร Beauty Gems และ ดร. สุมาลี ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานการตัดสิน ร่วมด้วยกรรมการกิตติมศักดิ์ ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ,คุณสุมิตรา กิจกำจาย , คุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ แห่ง Finale Wedding Studio , คุณอสิตา วิมลไชยจิต , คุณมาร์ค ธาวิน พี เซียวตง ,คุณชยานิษย์ พฤฒพีระวิทย์ , ดร.ภูวษา วราสิทธิกร , คุณสุภาวดี ทัพมาลัย , คุณภาพิมณ คงเฟื่องฟุ้ง , คุณเบญจมาศ งามมีศรี , อ.มีนา มัญชุมาศ บุญชู โกคิง CEO บริษัท ทาเลนท์ดีเทคทีฟ ฯลฯ และอีกมากมาย เชิดฉายพรมแดงเข้าสู่งาน ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : MTT Tourism Thailandต้อนรับค่ำคืนสุดพิเศษด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ขับร้องโดย แมน วทัญญู มุ่งหมาย ตื่นตากับ Opening Show นำโดย เก่ง ธชย เปิดตัวผู้เข้าประกวด ทั้ง 16 คนในชุดอัตลักษณ์ผ้าไทยประจำจังหวัด "หมอกี้" ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ขึ้นกล่าวเปิดการประกวด ที่ขาดไม่ได้คือผู้สนับสนุนหลักบนเวทีแห่งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน จากนั้นตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของผู้เข้าประกวดทั้ง 16 คนในชุดราตรี (Evening Gown) สวยงามและประณีต ผสานเสียงเพลงจาก โอฬาริก ขุนสิทธิ์ แชมป์ The Winner Is Thailand 2014 สะกดทุกสายตา ฮือฮาเมื่อ 1 ในผู้เข้าประกวดหมายเลข 16 คิตตี้ ว่าที่ ดร.เมปภาวีวรรณ โกมลโคเลนเบอร์ก อุ้มท้องใกล้คลอดร่วมประชัน กองเชียร์ดังกระหึ่ม พลิกประวัติศาสตร์ให้วงการนางงามที่ไร้ขีดจำกัด ต่อด้วยอลังการงาน Fashion Show ผ้าผืนถิ่นไทย โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ คุณกันยาวีร์ ใจบุญ ,คุณนันทวัน บุญชูพงศ์ , คุณโชคชัย มณีอนันตเศรษฐ์ ,คุณภัทราพิชญ์ จุลพันธ์ ,คุณศศิภาพิมพ์ เตชะลิ่มสกุล และ นางงามจากเวที มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025 โชว์ผ้าหมักโคลนทะเลจากชุมชน นำมาสวมใส่กับเครื่องเพชรสุดหรูจาก Beauty Gems ส่งให้ผ้าไทย ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งพิธีกร กันตพิชญ์ กิตติพาณิชสกุล ประกาศรางวัลพิเศษ Best Evening Gown ได้แก่ MTT05 “เหมย พิมนภัทร์ เจริญธนันรุจน์” รางวัล Miss Photogenic ได้แก่ MT01 “เกด การะเกด อนันตกุลชาดา” รางวัล MISS CONGENIALITY (นางงามมิตรภาพ) ได้แก่ MTT03 “พราว ปัณณรัตน์ วงศ์ภีรักษ์” รางวัล SHAKIRA QUEEN ได้แก่ MTT20 “ไปรญา ไปรยา. ธนะศรีสีบวงศ์” รางวัล Social Media Queen ได้แก่ MTT15 “กุ๊บกิ๊บ สุรจนา ศิริภาฤทธิ์” รางวัล Ambassador Miss & Mrs Tourism Thailand ได้แก่ MTT 16 คิตตี้ ดร.เมปภาวี วรรณ โกมล โคเลนเบอร์ก และ MTT15 เตย เฌอภัทร เจนจบจากนั้นลุ้นระทึกกับการประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้ายของทั้งสองประเภท เริ่มจากผู้ที่ได้รางวัล Popular Vote เข้ารอบอัตโนมัติ ได้แก่ MTT20 “ไปรญา” ตามมาด้วย MTT02 “ลูกพีช” , MTT01 “การะเกด” , MTT03 “พราว” , MTT05 “เหมย” , MTT 06 “เอวา” , MTT 19 “ป๊อป” , MTT 12 “แคท” , MTT 15 “กุ๊บกิ๊บ” และ MTT 10 “ยะ ธัชญา” โดยผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย เดินแฟชั่นโชว์ ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ออกแบบโดยดีไซเนอร์ไทย ที่กองประกวดตั้งใจชูให้เป็น Soft Power ด้านวัฒนธรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ้าอัตลักษณ์ที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้จักและหันมานิยมผ้าไทย ผ่านผู้เข้าประกวดทุกคน นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการประกวดครั้งนี้ โดยมีศิลปิน เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ร่วมโชว์แต่ก่อนที่จะได้ทราบผลการตัดสินว่ามงจะลงที่สาวงามคนใดนั้น ยกเวทีให้กับการอําลาตําแหน่งอันทรงเกียรติของ Miss & Mrs Tourism thailand 2024 เริ่มด้วย นินิว อนุธิดา สาระธนะ Miss Tourism thailand 2024 และรองทั้ง 2 ตำแหน่ง ตามมาด้วย จอย รัชวรรณ เลิศประสิทธิ์ Mrs Tourism thailand 2024 และรอง ทั้ง 2 ตำแหน่ง เปิดใจถึงบทบาทและหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติมาตลอด 1 ปี ได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมส่งต่อภารกิจยิ่งใหญ่ ให้กับผู้ชนะต่อไปมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว พิธีกรประกาศตำแหน่ง Classic Miss Tourism Thailand 2025 ได้แก่ เอวา มุนินทร์ แสนกล้า ตำแหน่ง Elite Miss Tourism Thailand 2025 ได้แก่ เหมย พิมนภัทร์ เจริญธนันรุจน์ ตำแหน่ง รองอันดับ 2 Miss Tourism Thailand 2025 ได้แก่ พราว ปัณณรัตน์ วงศ์ภีรักษ์ เหลือคู่จับมือ ลูกพีซ และ เกด เสียงเชียร์แน่นฮอลล์โดยผู้ที่คว้ามงกุฎ Miss Tourism Thailand 2025 ได้แก่ ลูกพีช อชิรญา หนองใหญ่ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Tourism World 2025 ที่ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ เกดการะเกด อนันตกุลชาดา มาลุ้นกันต่อกับการประกาศผล Mrs Tourism Thailand 2025 โดยตำแหน่ง Classic Mrs Tourism Thailand 2025 ได้แก่ ยะ ธัชญา จวงสันทัด ตำแหน่ง Elite Mrs Tourism Thailand 2025 ได้แก่ ไปรญา ไปรยา ธนะศรีสีบวงศ์ ตำแหน่งรองอันดับ 2 Mrs Tourism Thailand 2025 ได้แก่ กุ๊บกิ๊บ สุรจนา ศิริภาทธิ์ ทำให้ 2 ตัวเต็งอย่าง ป๊อบ และแคท เป็นคู่จับมือ กองเชียร์ลุ้นกันสนุก โดยผู้ที่คว้ามงกุฎ Mrs Tourism hailand 2025 ไปครอง ได้แก่ ป๊อป ปิโยรส ชูชัยแสงรัตน์ ตัวแทนประเทศไปประกวด Mrs Tourism World 2025 ที่ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้ แคท แคทลียา ชูลเซ ได้ตำแหน่งรองอันดับ 1 ไปอย่างน่าเสียดายโดยทุกตำแหน่งจะได้ปฏิบัติภารกิจ ทูตการท่องเที่ยว และ วัฒนธรรมไทย ร่วมกับองค์กร โดย “หมอกี้" ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เป็น “Sustainable Tourism” หรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในระดับโลก ผ่านแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานโครงการผ้าอัตลักษณ์ อย่างยั่งยืนอีกมากมายติดตามกิจกรรมต่างๆของ Miss & Mrs. Tourism Thailand 2025 ได้ทาง Facebook : MTT Tourism Thailand#MttTourismThailand #MttTourismThailand2025 #ทูตซอฟต์พาวเวอร์ไทย#MissTourismThailand #MrsTourismThailand #softpower #smarttourism#RegenSmartCity #ShakiraClub