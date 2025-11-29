เยาวชนไทยสร้างชื่อ น้องซิดนีย์ คว้าท็อป 5 เวทีร้องเพลงโลก Euro Pop Contest 2025

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้มีการจัดการแข่งขันร้องเพลงนานาชาติ Euro Pop Contest 2025 ระหว่างวันที่ 20–24 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นเวทีรวมตัวเยาวชนจากทั่วโลกเพื่อประชันความสามารถด้านการร้องเพลง
ปีนี้ประเทศไทยสร้างชื่อเสียงได้อย่างโดดเด่น เมื่อ ครูพิช ดร.พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการ โรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์ พร้อมด้วย ครูกระต่าย รัตติกาล โชควิทยานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เดินทางร่วมเป็นทีมผู้ดูแลและสนับสนุนนักร้องเยาวชนไทย น้องซิดนีย์ ลฎาภา ชาญจรูญจิต เข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับโลก และสามารถคว้าลำดับที่ 5 ของโลกได้สำเร็จ
ก่อนการแข่งขัน ทีมประเทศไทย นำโดยครูพิชและครูกระต่าย ได้นำน้องซิดนีย์เข้าพบ ท่านจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา รวมถึง ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และภริยา เพื่อรับโอวาทและกำลังใจ ซึ่งท่านทูตได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นและความสามารถของตัวแทนเยาวชนไทย พร้อมให้กำลังใจให้ทำผลงานให้ดีที่สุดบนเวทีโลก
ในการแข่งขันรอบ World Hit น้องซิดนีย์เลือกเพลง “Creep” ถ่ายทอดพลังเสียง อารมณ์ และเทคนิคการร้องได้อย่างโดดเด่น เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการและผู้ชมจำนวนมากขณะที่ในรอบ National Song น้องซิดนีย์ใช้บทเพลงไทย “ตัวร้ายที่รักเธอ” และได้รับคัดเลือกให้ขึ้นเวที Gala Concert ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดของการแข่งขัน
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทย รวมถึงคุณภาพการฝึกสอนอย่างเป็นระบบของ โรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์ ภายใต้การนำของครูพิชและครูกระต่าย ที่ร่วมเดินทางดูแลและสนับสนุนนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน
ทั้งนี้ โรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์เผยว่า ความสำเร็จของน้องซิดนีย์เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับเยาวชนไทยที่มีความฝันด้านดนตรี และโรงเรียนจะเดินหน้าสนับสนุนผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไป โดยในปีหน้า โรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์เตรียมเปิดการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยสำหรับรายการ Euro Pop Contest 2026 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการแข่งขันต่างประเทศ หรือทดลองเรียนฟรี! โทร. 086-351-7979 Line: @pitchasilapha (มี @ ด้านหน้า)