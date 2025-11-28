“เควนติน แทแรนติโน” สบถด่านักเขียน Hunger Game ลอกงาน Battle Royale ของญี่ปุ่น

“เควนติน แทแรนติโน” ประณาม The Hunger Games ว่าเป็นหนังแนว "Battle Royale ยกเว้นเรท PG"
เควนติน แทแรนติโน ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังวัย 62 ปกล่าวหา ซูซาน คอลลินส์ นักเขียนนวนิยายผู้ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์ Hunger Games ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นว่าไป "ลอกเลียน" นวนิยาย Battle Royale ปี 1999 ของ โคชุน ทาคามิ ซึ่งเป็นต้นแบบของภาพยนตร์ญี่ปุ่นชื่อดังในปี 2000 ในชื่อเดียวกัน
เขากล่าวในรายการ The Bret Easton Ellis Podcast ว่า "ผมไม่เข้าใจว่าทำไมนักเขียนชาวญี่ปุ่นถึงไม่ฟ้องซูซาน คอลลินส์ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมี"
“พวกเขาแค่ลอกหนังสือมา พวกนักวิจารณ์หนังสือโง่ๆ คงไม่ได้ดูหนังญี่ปุ่นเรื่อง Battle Royale หรอก นักวิจารณ์หนังสือโง่ๆ พวกนี้เลยไม่เคยวิจารณ์เธอเลย
พวกเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่สุดเท่าที่เคยอ่านมา แต่พอนักวิจารณ์เห็นหนังก็พูดกันว่า 'อะไรวะเนี่ย? นี่มัน Battle Royale ชัดๆ ยกเว้น PG!'"
ภาพยนตร์ The Hunger Games ภาคแรกออกฉายในปี 2012 และก็มีการเปรียบเทียบกันตั้งแต่นั้นมา
Battle Royale มีฉากหลังเป็นอนาคตอันเลวร้ายของญี่ปุ่น เล่าเรื่องราวของนักเรียนมัธยมต้นที่ถูกรัฐบาลบังคับให้ต่อสู้จนตาย
ส่วนใน The Hunger Games วัยรุ่นสองคนจาก 12 เขตในดินแดนสมมุติ Panem ถูกสุ่มเลือกให้มาแข่งขันกันจนตาย
แม้จะมีเส้นเรื่องคล้ายคลึงกัน แต่ ซูซานน์ ก็ปฏิเสธมาตลอดว่าหนังสือของเธอไม่ได้อิงจาก Battle Royale
ย้อนกลับไปในปี 2011 เธอบอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่า “ฉันไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือหรือนักเขียนคนนั้นมาก่อน จนกระทั่งหนังสือของฉันถูกส่งมอบ
ตอนนั้นมีคนพูดถึงฉัน และฉันถามบรรณาธิการว่าควรอ่านไหม เขาบอกว่า 'ไม่ ฉันไม่อยากให้โลกนั้นอยู่ในหัวเธอ แค่ทำในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ต่อไปก็พอ'”
Battle Royale ตามมาด้วยภาคต่อในปี 2003 อย่าง Battle Royale II: Requiem ขณะที่ The Hunger Games ได้สร้างแฟรนไชส์ภาพยนตร์ขนาดใหญ่ถึง 5 ภาค
ภาพยนตร์เรื่องที่ 6 ชื่อ Sunrise on the Reaping จะเข้าฉายในปีหน้า โดยอิงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของซูซานน์ คอลลินส์ ในปี 2025 และเป็นภาคที่ 2 ในไตรภาคต้นของ Hunger Games ของเธอ
เรื่องราวเกิดขึ้น 24 ปีก่อนเหตุการณ์ใน The Hunger Games ปี 2012 เรื่องราวติดตาม เฮย์มิทช์ อาเบอร์นาธี (โจเซฟ ซาดา) เด็กชายวัย 16 ปี ที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมการแข่งขัน Hunger Games ครั้งที่ 50 อันโหดเหี้ยม ซึ่งจำนวนบรรณาการและการนองเลือดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ขณะที่ เฮย์มิทช์ พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอด เขาเริ่มเปิดเผยความลับอันดำมืดที่สุดของรัฐสภา และเรียนรู้ถึงต้นทุนอันเลวร้ายของการก่อกบฏ
ภาพยนตร์ยังมีนักแสดงนำ ได้แก่ วิทนีย์ พีค รับบท เลนอร์ โดฟ แบร์ด แฟนสาวของ เฮย์มิทช์ อาเบอร์นาธี, มายา ฮอว์ก รับบท ไวเรส อดีตผู้ชนะ Hunger Games, คีแรน คัลกิน รับบท ซีซาร์ ฟลิกเกอร์แมน, ราล์ฟ ไฟนส์ รับบท ประธานาธิบดีคอริโอลานัส สโนว์ และ แมคเคนนา เกรซ รับบท เมย์ซิลี ดอนเนอร์ บรรณาการเขต 12
เกล็นน์ โคลส และ เกรซ แอคคารี จะรับบทเป็น แอสเทอริด มาร์ช แม่ของแคทนิส เอเวอร์ดีน ดรูซิลลา ซิกเคิล และ แอสเทอริด มาร์ช ตามลำดับ
เอลล์ แฟนนิง จะรับบท เอฟฟี่ ทรินเก็ต แทน อลิซาเบธ แบงค์ส ผู้รับบทเอสคอร์ตเพื่อรำลึกถึงเขต 12 ในภาพยนตร์ชุดต้นฉบับ
แฟนนิงให้สัมภาษณ์กับ The Hollywood Reporter เกี่ยวกับ อลิซาเบธ แบงค์ส เมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ฉันเคยเจอเธอมาก่อน และเธอใจดีมาก เธอส่งดอกไม้สวยๆ มาให้ฉันพร้อมบอกว่า 'ขอให้โอกาสเป็นของคุณตลอดไป'”
“เราส่งข้อความหากันเล็กน้อย เธอทำให้บทบาทนี้กลายเป็นบทที่น่ารักและน่าจดจำ ฉันจึงหวังว่าฉันจะสามารถสานต่อสิ่งที่เธอทำเพื่อแฟนๆ ได้”