สรุปภาพรวม "Project Abyss: Next Ragnarok" พร้อมกิจกรรมตั้งชื่อเกม!

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา Gravity Game Tech ได้เผยเกมเพลย์ "Project Abyss: Next Ragnarok" (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านไลฟ์สตรีม FIRSTS EXPLORERS พร้อมจัดกิจกรรมประกวดชื่อเกม ชิงรางวัลกว่า 5,600 เหรียญฯ
Project Abyss: Next Ragnarok เป็นเกมแนว Action MMORPG ที่นำเสนอโลกของ Ragnarok ในรูปแบบ 3D พร้อมการผจญภัยในโลก Open World ที่ไร้รอยต่อ ผู้เล่นสามารถสำรวจเมืองและดันเจี้ยนต่าง ๆ เช่น Morroc, Prontera, Alberta และ Geffen ได้อย่างอิสระ พร้อมระบบ ต่อสู้แอ็คชั่น, PvE/PvP, ระบบกลางวัน–กลางคืน, และระบบ Life Skill เช่น การตกปลา, จับสัตว์เลี้ยง และทำอาหาร นอกจากนี้ยังมี ระบบแอ็คชิพเมนต์ ที่ให้ผู้เล่นแก้ไขปริศนาต่าง ๆ ภายในเกมอีกด้วย
สรัางและปรับแต่งตัวละคร
ภาคนี้มีระบบการปรับแต่งตัวละครที่ละเอียดมากขึ้น สามารถเปลี่ยนได้ทุกลุคตามสไตล์ที่ผู้เล่นต้องการ
OPEN WORLD
หนึ่งในจุดเด่นที่น่าจับตามอง คือ แผนที่ที่ไร้รอยต่อ ให้อิสระในการเดินทางและการผจญภัยสุด ๆ เดินจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องเข้าวาร์ป
PVP
ในภาคนี้มี PVP หลากหลายรูปแบบ ทั้ง 3vs3, Battle Royale, และยึดพื้นที่ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบความท้าทายและการแข่งขัน
FIRST EXPLORERS - Let's name our world!
กิจกรรมประกวดไอเดียชื่อเกม และโลโก้ เกม Project Abyss: Next Ragnarok (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,600 USD สนับสนุนโดย Razor Gold
โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถอ้างอิงรายละเอียดและตัวเกมต่าง ๆ ได้จากไลฟ์สตรีม FIRST EXPLORERS อ่านรายละเอียดกิจกรรมและส่งผลงานได้ที่ https://event.gnjoy.in.th/Ragnarok/FirstExplorers ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น. (GMT+7)
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ "Project Abyss: Next Ragnarok" (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ได้ที่แฟนเพจ Gravity Game Tech
