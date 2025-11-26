“ตูมตาม-เดียร์น่า” ร่วมขบวนแห่สร้างสีสัน พิธีเปิด “ปึงเถ่ากงม่า เฟสติวัล ขอนแก่น 2568” ฉลองวัฒนธรรมไทย–จีน–อีสาน ตั้งแต่ 20-29 พ.ย. นี้!!!

เปิดม่านเทศกาล “ปึงเถ่ากงม่า เฟสติวัล ขอนแก่น 2568” อย่างยิ่งใหญ่! พร้อมขบวนแห่สุดอลังการ เคลื่อนรอบเมืองเฉลิมฉลองความศรัทธาและวัฒนธรรมไทย–จีน–อีสาน โดยมี 2 นักแสดงเลือดอีสาน “ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง” และ “เดียร์น่า ฟลีโป”ร่วมสร้างสีสันก่อนเปิดเทศกาลเต็มรูปแบบ 20–29 พฤศจิกายนนี้
ถือเป็นเทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน-อีสานที่ใหญ่ที่สุด
แห่งปี ประจำจังหวัดขอนแก่น สำหรับงาน “ปึงเถ่ากงม่า เฟสติวัล ขอนแก่น 2568” โดยสมาคมปึงเถ่ากงม่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย “คุณทวีศักดิ์ ตั้งสัตตบุตร” ประธานคณะกรรมการจัดงานประจำปี 2568ที่ได้มีการจัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมขบวนแห่ “โคมไฟแสงแห่งศรัทธา ขบวนเทิดพระเกียรติแด่พระพันปีหลวง” ขบวนสิงโต-มังกร, ขบวนเองกอ, ขบวนไทเก็ก และอีกมากมายเคลื่อนขบวนรอบเมืองเฉลิมฉลองความศรัทธาและวัฒนธรรมไทย–จีน–อีสาน อย่างเป็นระเบียบและงดงาม นำเสนอมรดกศิลปวัฒนธรรมผสานความเชื่ออันทรงคุณค่า เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 2568
โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก “นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, สถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วยหน่วยงานและองค์กรภายในจังหวัดท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน-อีสาน “ปึงเถ่ากงม่าเฟสติวัล ขอนแก่น 2568” เริ่มจาก ศาลหลักเมือง จังหวัดขอนแก่น ผ่านบริเวณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และสิ้นสุดที่ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ท่ามกลางชาวขอนแก่นมาร่วมชมขบวนกันเต็ม 2 ข้างทาง
โดยทุกขบวนต่างจัดความยิ่งใหญ่มาแบบเต็มทุกขบวน เริ่มจาก ขบวนเทิดพระเกียรติ แสดงพระราชกรณียกิจพระพันปีหลวงแบบยิ่งใหญ่อลังการ, ขบวนธง 24 องค์กรจีน, ขบวนแบเถ่าล้อ-เต็งลั้ง-ไฉกี, ขบวนเสลี่ยงเจ้า, ขบวนดารารับเชิญ โดยมี 2 นักแสดงเลือดอีสานชื่อดัง “ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง” และ “เดียร์น่า ฟลีโป” มาสร้างสีสัน, รถองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม, รถโคมไฟเทพเจ้า, ขบวนดนตรีจีน ถ่ายทอดความงามของเสียงดนตรีจีนดั้งเดิม, ขบวนไทเก๊ก แสดงความอ่อนช้อยและพลังสมดุลของศิลปะป้องกันตัว, ขบวนฮั่วเคี้ยว ก่อนปิดท้ายด้วย สมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขบวนสิงโต–มังกร ที่นำขบวนสิงโตกวางตุ้ง ต่อตัวกระบอกสูง, ขบวนมังกร 9 เซียน(แบล็คไลท์), ขบวนเองกอ และ ขบวนมังกรทอง มาโชว์แบบจัดเต็มสร้างความตื่นตาตื่นใจ อีกด้วย
งานนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จ.ขอนแก่น ต้องไม่พลาดมาสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธา วัฒนธรรม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในงาน “ปึงเถ่ากงม่า เฟสติวัล ขอนแก่น 2568” ตลอด 10 วันเต็มอิ่ม!! ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณรอบ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จ.ขอนแก่น