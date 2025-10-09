ชัยนาทเตรียมจัดใหญ่ “แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปุนเถ้ากง-ม่า” ประจำปี 2568 ตระการตาขบวนมังกรทอง-เอ็งกอ พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ

ชัยนาท – ศาลเจ้าปุนเถ้ากง-ม่า จังหวัดชัยนาท แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณี “แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปุนเถ้ากง-ม่า ประจำปี 2568” ระหว่างวันที่ 3–7 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ขบวนแห่ยิ่งใหญ่อลังการทุก 3 ปี จัดเต็มมังกรทอง สิงโต นางฟ้า เอ็งกอกว่า 100 ชีวิต พร้อมกิจกรรมและการแสดงต่อเนื่องตลอดงาน
วันนี้ (9 ต.ค.) ที่ศาลเจ้าปุนเถ้ากง-ม่า จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการศาลเจ้าปุนเถ้ากง-ม่า จังหวัดชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานประเพณี “แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปุนเถ้ากง-ม่า ประจำปี 2568” โดยมี นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท, นายมานะ มาแก้ว ประธานคณะกรรมการศาลเจ้า, นางประวงษ์ กานนท์รังสี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าร่วมแถลงข่าวอย่างคึกคัก
สำหรับงานประเพณี “แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปุนเถ้ากง-ม่า” จัดขึ้นทุก 3 ปี โดยปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 3–7 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ภายในงานจะได้ชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการตา ทั้ง ขบวนรถองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม, ขบวนรถนางฟ้า, ขบวนสิงโต, มังกรทอง, ล่อโก๊ว, และ ขบวนเอ็งกอ ที่สวยงาม พร้อมการแสดงแสงสีสุดอลังการจากคณะมังกรทอง สิงโต และเอ็งกอชื่อดัง
โดยในค่ำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จะมีขบวนแห่มังกรทอง สิงโต เอ็งกอ ล่อโก๊ว และรถองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ที่จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี แห่ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ก่อนกลับมาชมการแสดงแสงสีเสียงจากคณะมังกรทองลูกหลวงพ่อศรีสวรรค์ การแสดงสิงโตปีนเสา และการแสดงเอ็งกอพะบู๊กว่า 100 ชีวิต ณ สนามกีฬาหน้าศาลากลาง
ส่วนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ช่วงกลางวันจะมีขบวนอัญเชิญเทพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 จะมีพิธีเลี้ยงโต๊ะจีนอาหารมงคล เนื่องในวันเฉลิมฉลอง “วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปุนเถ้ากง-ม่า” พร้อมร่วมประมูล “ต้นไผ่สวรรค์” หรือ “ทีกงเต็ง” ซึ่งถือเป็นของมงคลสูงสุดในงาน
ขณะที่วันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2568 จะมีตลาดนัดวินเทจ การแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ก้านตอง ทุ่งเงิน, น้องอุ้ม ไมค์ทองคำ, น้องต้นข้าว สุปรียา, วงเสริมสุข, วง 4PM และ วงศรสุพรรณโชว์ รวมถึงการแสดงงิ้วไหหลำและงิ้วแต้จิ๋วให้ชมทุกคืน
นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานยังจัดให้มี ศาลเจ้าชั่วคราว สำหรับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรองค์ปุนเถ้ากง-ม่า และเทพเจ้าอื่น ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมตกแต่งไฟหลากสีและหุ่นโคมไฟสวยงามให้ร่วมถ่ายรูปเช็กอินสร้างสีสันงานประเพณีปีนี้อย่างคึกคัก