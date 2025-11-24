"อ.นิติกฤตย์" ยกระดับศาสตร์พลังตัวเลข แถลงงานวิจัยคนไทยเชื่อเลขมงคลเสริมงาน เงิน ความรัก สุขภาพ

อาจารย์นิติกฤตย์ และนักวิชาการ แถลงงานวิจัยศาสตร์พลังตัวเลข คนไทยเชื่อเรื่องศาสตร์พลังตัวเลขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาง แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมความมั่นใจ เชื่อรหัสตัวเลขสามารถเสริมพลังบวกและสร้างความมั่นใจในชีวิต การงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ ส่วนงานวิจัยการสวดมนต์กับนักกีฬาพบกว่า นักกีฬาเยาวชนไทย ที่สวดมนต์จะทำให้ มีความสงบ มีสมาธิมากขึ้น ตั้งสติก่อนลงสนาม รู้จักปล่อยวาง อดทน มีเมตตา และให้อภัย และยังส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เตรียมตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเร็วนี้
อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้คิดค้นศาสตร์พลังตัวเลข ร่วมกับนักวิชาการ คุณธมนณภัค มาทรัพย์ , คุณประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข และ คุณตวงทอง นุกูลกิจ แถลงงานวิจัย ศาสตร์พลังตัวเลข: ความเชื่อและพฤติกรรมของคนไทย ในการเลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือ Numerology: Thai Beliefs and Practices in the Selection of Mobile Phone Numbers และงานวิจัย การสวดมนต์และทำสมาธิ: ประสบการณ์และผลลัพธ์ในมุมมองของนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย Chanting and Meditation: The Journey of Thai Youth Taekwondo Athletes and Their Perceived Effects
โดยอาจารย์นิติกฤตย์ผู้เริ่มต้นโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้กล่าวถึงงานวิจัยนี้ว่า
"สาเหตุที่เลือกทำงานวิจัยเรื่องนี้เพราะผมทำงานด้านศาสตร์พลังตัวเลขโดยตรงมา 20 กว่าปี มีการเก็บสถิติ แนะนำ เปิดสอน ทั้งถ่ายทอดเป็นคลิป เป็นหนังสือ สิ่งที่ผมทำมาตลอดทำให้รู้ว่า พลังตัวเลขถ้าแก้ไขพลังที่ไม่ดีมาดีมันจะมีประโยชน์มาก อยากจะยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในระดับวิชาการ คนที่ถกเถียงจริงไม่จริงเป็นเรื่องความเชื่อจะได้หมดข้อสงสัย เพราะมันข้อพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"
"ส่วนงานวิจัยการสวดมนต์ นักกีฬาเยาวชน ซึ่งได้สวดมนต์พลิกชีวิต บทสอนเจ้ากรรมนายเวรนี้ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์ของพระอาจารย์ดร.สิงห์ทน นราสโภ มีคนสวดแล้วชีวิตดีขึ้นต่างๆ นานา เราอยากให้เห็นภาพชัดๆ ว่า ถ้าเราวัดผลเป็นวิชาการ คำตอบจะเป็นอย่างไร ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้ก็ออกมาแล้วว่า มีผลจริงทำให้เด็กมีสมาธิ มีผลต่อการเรียน ทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้น ฉะนั้นทั้งหมดที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ก็จะได้ส่งต่อให้สังคมได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่"
"งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการยกระดับศาสตร์พลังตัวเลข และการการสวดมนต์ว่าดีมากดีน้อยส่งผลอย่างไร และเรื่องศาสตร์พลังตัวเลขมีจริงหรือส่งผลอย่างไรกับสังคม เป็นการยกระดับเรื่องดังกล่าวให้ไประดับโลก จะมีการตีพิมพ์งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป"
"เรื่องของความเชื่อมันอยู่กับทุกมิติของเรา บ้านเรามีความเชื่อเรื่องต่างๆ มากมาย อย่างเรื่องเบอร์โทรศัพท์หรือการสวดมนต์ก็เป็นความเชื่อ แต่มันมีการอธิบายด้วยเหตุผล ก็อยากจะให้ความเป็นมงคลที่พิสูจน์ได้ด้วยพลังตัวเลข และความเป็นมงคลเรื่องการสวดมนต์เป็นรูปธรรม คนจะได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่และมีความสุขมากขึ้น"