“Agent Ali2 the movie” ภาพยนตร์อนิเมชั่นสัญชาติมาเลเซีย เข้าฉาย 18 กย. นี้ ในโรงภาพยนตร์

ฟิล์มเฟรมโปรดักชั่นส์ และ บริษัท ไพร์มเวิร์คสตูดิโอ (มาเลเซีย) เสนอ ภาพยนตร์อนิเมชั่นสัญชาติมาเลเซีย “เอเจ้นต์อาลี สายลับพิทักษ์โลก ซีซัน2 (Agent Ali2 the movie)” 18 กันยายน 2568 นี้ ในโรงภาพยนตร์
เตรียมพบกับภารกิจครั้งใหม่ของอาลี จากเด็กนักเรียนธรรมดา สู่การเป็นเอเยนต์แห่งหน่วยลับ MATA ในซีซันที่ 2 นี้ อาลีได้รับคัดเลือกเข้าสู่ สถาบัน MATA สถานที่ฝึกฝนเอเยนต์รุ่นเยาว์ เขาได้พบเพื่อนใหม่มากมายที่มีพรสวรรค์หลากหลาย แต่ความแตกต่างด้านฝีมือทำให้เขาต้องเผชิญกับบททดสอบความมั่นใจ ระหว่างการฝึกฝน อาลีและเพื่อนๆ ต้องเรียนรู้ความหมายของ มิตรภาพ ความร่วมมือ และความไว้วางใจ เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อ Uno กลับมาพร้อมกองกำลัง Numeros หวังทำลาย MATA และแย่งชิง IRIS จากอาลี
เอเจ้นต์อาลี สายลับพิทักษ์โลก ซีซัน2 (Agent Ali2 the movie) กำกับโดย โมฮัมมัด อุซาม่า ซาอิด ยัดซิน ร่วมด้วยนักแสดง ไอด้า ราฮายู ยูซอฟ, โนรยาตี มาสลินี โอมา, ชยาฟิค ไอซ่า, เควยิม ซามานี, โอมา อาลี สามารถกวาดรายได้จากการเข้าฉายในประเทศมาเลเซียมากกว่า 500 ล้านบาท (62.5 ล้าน มาเลเซียริงกิต)
เรื่องย่อ
ในเมืองแห่งอนาคตชื่อไซเบอรายา ภาพยนตร์เอเจ้นต์อาลี สายลับพิทักษ์โลก เล่าเรื่องเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกคัดเลือกโดยบังเอิญ ให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ลับโดยหน่วยงาน “สายลับเมต้าแอ๊ดวานซ์แท็คติคัลเอเจนซี่” (มาต้า) เอเจ้นต์อาลีต้องการพิสูจน์ตัวเองในโครงการซาเทรีย ซึ่งเป็นโครงการลับสุดยอดล่าสุดของมาต้าเกี่ยวกับชุดพิเศษเสริมสมรรถนะด้วยเอไอ อาลีต้องพยายามอย่างสุดความสามารถกับความรับผิดชอบใหม่นี้ แต่ก็ต้องประหลาดใจ เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน(และคู่แข่ง) อลิเชีย ในขณะเดียวกันอลิเชียทำให้ทุกคนประจักษ์ว่าตนเองเก่งที่สุดในทีม โดยเป็นผู้สามารถใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหม่ “ไอริส”
ปริศนาเริ่มซับซ้อนขึ้น เมื่อริซวานคัดตัวอาลีให้ไปสืบหาผู้บงการชั่วร้ายตัวจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆ แฮ็คเกอร์นีโอนิมัสปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมด้วยความแค้นส่วนตัวต่ออาลี แต่แรงจูงใจจริงๆของเขาที่จะสร้างความเสียหายในไซเบอรายายังคงไม่มีใครรู้ ขณะที่นีโอนิมัสดึงเชือกเพื่อดักอาลีไว้ในเว็บอันตรายหนึ่งในขั้นสุดท้ายของการเดินทาง ทุก การตัดสินใจและการกระทำของอาลีจึงสำคัญมากยิ่งขึ้น
Agent Ali 2 กลับมาพร้อมเดิมพันที่สูงกว่าเดิม ไม่มีใครปลอดภัย…แม้แต่เพื่อนในทีม
