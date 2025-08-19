Metamorphic นิทรรศการเดี่ยว โดยศิลปินไทย ธนัชชา ไชยรินทร์

ริชาร์ต โคห์ ไฟน์อาร์ต (RKFA) มีความยินดีที่จะประกาศจัดนิทรรศการเดี่ยว “Metamorphic” โดยศิลปินไทย ธนัชชา ไชยรินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ RKFA กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 20 กันยายน 2568
นิทรรศการ Metamorphic นำเสนอผลงานประติมากรรมชุดใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องของศิลปินที่สำรวจประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางวัฒนธรรมในบริบทของโลกร่วมสมัย ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ผสานเทคนิคฝีมือช่างแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัย เช่น การแกะสลักไม้และการปิดทอง เพื่อสะท้อนความซับซ้อนของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
กระบวนการทำงานศิลปะของศิลปินคือ การแปรเปลี่ยนวัตถุทางวัฒนธรรมที่คุ้นเคยให้กลายเป็นงานศิลปะ โดยผ่านกระบวนการรื้อ สร้าง ประกอบใหม่ หรือบิดเบือนความหมายเดิม เพื่อเปิดเผยชั้นความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน และสร้างการอุปมาอุปไมยให้กลายเป็นเรื่องเล่าทางสังคมชุดใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับปัจจุบัน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ตั้งคำถามถึงผลกระทบของความทันสมัยที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงคุณค่าและการตีความมรดกทางวัฒนธรรมในมิติใหม่ ตลอดจนเผยให้เห็นพลวัตของอำนาจที่แฝงอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
นิทรรศการนี้ประกอบด้วยผลงานจากหลากหลายชุด เช่น Archaeological Remains, Changing Values และ When Numbers Define Value ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของธนัชชาในการจัดการวัสดุและแนวคิดอย่างชำนาญ การวางองค์ประกอบที่ตัดกันระหว่างสิ่งที่ทำด้วยมือและสิ่งที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรม—ซึ่งมักปรากฏอยู่ในวัตถุชิ้นเดียวกัน—สะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างการอนุรักษ์กับความก้าวหน้า ระหว่างหัตถศิลป์กับอุตสาหกรรม และระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการค้าขาย
Metamorphic นับเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของธนัชชากับริชาร์ต โคห์ ไฟน์อาร์ต และตอกย้ำพันธกิจของแกลเลอรีในการนำเสนอผลงานร่วมสมัยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งคำถามและพลิกมุมมองต่อเรื่องเล่าท้องถิ่น ผ่านกลยุทธ์ทางวัสดุและแนวคิดที่แปลกใหม่
ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต กรุงเทพฯ
อาคารปีเตอร์สัน เลขที่ 712/1 ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 20 กันยายน 2568
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 13:00 – 16:00 น.