'สุรพล'หนุนตั้งกองทุนค้ำฯสินเชื่อเอสเอ็มอี-ชี้ช่วยเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกมาตรการค้ำประกันสินเชื่อ SME วงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยสินเชื่อที่หดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกับกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทยจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเสี่ยงให้สถาบันการเงิน 10-30% ทำให้ธนาคารกล้าปล่อยสินเชื่อรายใหม่ให้แก่ธุรกิจที่มีศักยภาพได้ง่ายขึ้น โดยคาดว่าใช้แหล่งเงินจากค่าธรรมเนียมกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF Fee) ที่ยังเหลืออยู่ หรือใช้ของปี 2569 ประมาณ 20,000 ล้านบาท เป็นกองทุนหรือกลไก โดยคาดว่าจะสรุปรายละเอียดภายในปี 2568 และเริ่มดำเนินการได้จริงในปี 2569 ว่า ถือเป็นมาตรการที่ดีในการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอีกทางที่อาจจะคล่องตัวกว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ซึ่งก็ต้องดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
**ครบรอบ2ทศวรรษเครดิตบูโร**
พร้อมกันนั้น นายสุรพลร่วมได้บรรยายในหัวข้อ "2ทศวรรษข้อมูลเครดิต"ว่า จุดเริ่มต้นของเครดิต บูโรมาจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ตามหนังสือเจตจำนงในการเข้าโครงการเงินกู้ช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) โดยกำหนดให้ประเทศไทยต้องมีหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลเครดิตบุคคล และหนี้การค้าซึ่งในส่วนนี้ยังไม่มีซึ่งหากสามารถดำเนินตั้งแต่ครั้งนั้นการปัญหาเรื่องข้อมูลหนี้ของคนค้าขายในปัจจุบัน
นอกจากนี้ จากแผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ 2(ปี2553-2557)ได้มีเรื่องของธนาคารไร้สาขา ,การให้เครดิตบูโรเก็บข้อมูลทางเลือก ,แผนพัฒนาฐานข้อมูล SME ,การจัดการข้อมูลในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีความคืบหน้าน้อยมากด้วยแนวทางปฏิบัติยังไม่ลงตัว ทำให้เครดิตบูโรยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งที่บางส่วนอย่างการเก็บข้อมูลทางเลือก อาทิ การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งถูกต่อต้านอย่างแรงในขณะนั้น เป็นส่วนที่ช่วยในการเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น และในปัจจุบันก็มีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมากขึ้น และเครดิตบูโรก็กลับมาถูกตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ยังไม่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินงานของเครดิต บูโรถูกประเมินโดยธนาคารโลก(เวิลด์แบงก์)ผ่านคะแนนที่เรียกว่า Doing Business ซึ่งเครดิต บูโรได้ 7 คะแนนจาก 8 คะแนน โดยส่วน 1 คะแนนที่ยังไม่ได้คือ การจัดเก็บข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคเข้าในระบบ และในปี 69 จะมีการประเมินอีกครั้ง โดยในรอบนี้กำหนดให้มีการการจัดเก็บข้อมูลอีกหลายรายการที่เครดิตบูโรยังทำไม่ได้จัดเก็บ อาทิ Retailer and Merchants, Utility Companies, Court,Taxs, Rental Data, Internet & Mobile phone, E-commerce Platform ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องส่งต่อที่ผู้จัดการใหญ่คนใหม่ต่อไป
"ผมอยู่ที่เครดิตบูโรมา18ปี มีครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการถามว่าเป็นอย่างไรบ้างมีคนทั่วไปรู้จักเครดิตบูโรมากขึ้นมั้ย ผมตอบว่าคนรู้จักมากขึ้น ..คนเกลียดเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นในอนาคต ด้วยภาระหน้าที่ๆเราทำ ซึ่งข้อมูลหนี้จะทำให้เราเห็นและระมัดระวังได้ อย่างช่วงที่น่ากล้วก็คือการเพิ่มขึ้นของหนี้อย่างคลื่นสึนามิ ซึ่งอยู่ในช่วงปลายปี 54 จากมหาอุทกภัย ถัดจากนั้นต้นปี 55 บัญชีหนี้เริ่มขึ้นจากการซ่อมแซม ตามมาด้วยโครงการรถยนต์คันแรก โครงการจำนำข้าว ตัวเลขบัญชีหนี้บุคคลสูงชันเป็นคลื่นสึนามิ อันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวและไม่ควรเกิดขึ้นอีก"
ด้านดร.ลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)กล่าวในงานสัมมนา“ข้อมูลเครดิต พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 2 ทศวรรษ” ว่า "ข้อมูลเครดิต"มีความสำคัญในการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถพิจารณาและบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงได้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นฐานข้อมูลสถิติที่มีศักยภาพสำหรับการวิจัยและกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันในส่วนของประชาชเองก็จะได้รับประโยชน์ในข้อมูลของตนเองที่จะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ-สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเอง
"ข้อมูลเครดิตเปรียบเสมือนกุญแจที่จะปลดล็อคไปสู่โอกาสต่างๆมากมาย อาทิ การต่อยอดธุรกิจ การบริหารจัดการทางเงินที่ดีขึ้นในชีวิต เป็นต้น ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งนำเสนอผลงานวิจัยจากหน่วยงานที่ได้นำข้อมูลสถิติของ NCB ไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจสังคม การบริหารความเสี่ยงของระบบสถาบันการเงิน และการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค อันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและพลังของข้อมูลเครดิตจาก NCB ตลอดสองทศวรรษ ที่ผ่านมา รวมถึง อีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึง'พลังของข้อมูลเครดิต' ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเงิน แต่คือกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า"