“นาตาลี เกลโบวา” ในฐานะกรรมการยกให้ “วีนา” คือ Miss Universe ชึ้ควรกลับมามีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนปิดซองผู้ชนะ

มีข่าวลือออกมาตลอดการประกวด Miss Universe 2025 ว่า “ราอูล โรชา คานตู” ได้ล็อกมงให้กับ “ฟาติมา บอช เฟอร์นันเดซ”สาวงามเม็กซิโก แลกกับการต่อยอดธุรกิจกับพ่อของฟาติมา ซึ่งเป็นมือขวาของประธานาธิบดีเม็กซิโก ซึ่งในวันประกวดจริง หลังทราบผลผู้คว้ามงฯ ว่าเป็น ฟาติมา ตามคาด แฟนนางงามต่างพากันโห่ให้กับผลการตัดสินกันทั้งฮอลล์ รวมถึงในโซเชียล
หลังจบการตัดสิน “นาตาลี เกลโบวา” Miss Universe 2005 หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ก็ได้ออกมาโพสต์ลงโซเชียลว่า…
“ผู้ชนะ Miss Universe ของฉัน! THAILAND🙏🇹🇭 ในฐานะกรรมการ ฉันมีสิทธิ์พูดในส่วนของตัวเองที่ได้ลงคะแนนไป โปรดจำไว้ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง และหนึ่งเสียงไม่สามารถมีอิทธิพลต่อผลการตัดสินได้ แต่อย่างไรก็ตาม ฉันจำเป็นต้องพูด... สมัยที่ฉันประกวดในปี 2005 และหลายปีก่อนหน้านั้น ฉันจำได้ว่าเขาจะมีผู้ตรวจสอบบัญชีขึ้นเวทีพร้อมกับซองผลคะแนนที่ปิดผนึกจากบริษัทบัญชีเสมอ ฉันอยากขอให้นำวิธีนั้นกลับมาใช้อีก แต่กว่าจะถึงตอนนั้น ฉันไม่คิดว่าจะไปเป็นกรรมการอีกแล้ว” 🥹🙏