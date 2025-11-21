“แพทริเซีย” ปัดแม่สามีขอลูกสาวเพิ่ม ขอพักหายใจ - ใช้เวลากู้ร่าง โหยหาละครแต่ยังไม่มีใครจ้าง

“แพทริเซีย” ปัดแม่สามีรีเควสขอลูกสาวเพิ่ม รับขอพักหายใจ กว่าจะกู้ร่างกลับมาได้ต้องใช้เวลา ปีหน้าค่อยตัดสินใจอีกที บอกโหยหากองถ่าย คิดถึงละคร แต่ไม่มีใครจ้าง หวังปีหน้าได้กลับมาเล่นละครอีกครั้ง ซีรีส์ยูริก็ไม่ติด แต่คนจะอินไหมเพราะมีลูกแล้ว ปีหน้าหมดสัญญาช่อง 3 ต่อไหมขอกลับไปคิดดูก่อน
แม้จะมีลูกชายหญิง อย่าง “น้องเอลิเซีย” ลูกสาว และ “น้องแพทริค” ลูกชายเติมเต็มครอบครัว แต่ก็มีข่าวว่าคุณแม่สามี “โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์” รีเควสอยากได้หลานสาวเพิ่ม งานนี้ ทำเอา “แพทริเซีย กู๊ด” เผยว่าลูก 2 คนกำลังดีแล้ว แต่อีกใจก็อยากมีเพิ่ม ขอตัดสินใจอีกทีปีหน้า เพราะกว่าจะกู้ร่างกลับมาเหมือนเดิมต้องใช้เวลา
“ไม่ได้รีเควสนะ คุณแม่ทั้งสองฝ่ายบอกว่า 2 คนกำลังดีแล้ว (เห็นแม่บอกในรายการว่าอยากมีอีก?) แต่ทุกคนก็ไม่ได้กดดัน แล้วแต่เราเลย เพราะมันนานมากในการท้อง มันดึงอะไรจากเราไปเยอะมาก เหนื่อยแต่สนุก จริงๆ ก็อยากมี แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เหมือนเพิ่งได้กลับมาหายใจ ขอพักแป๊บนึง ตอนนี้ยังไม่แพลนค่ะ แต่คิดว่าปีหน้าคงมาตัดสินใจอีกที มีคุยกับสามี ไม่ได้ฟันธงว่าจะมีหรือไม่มี อยู่ในช่วงรอดูก่อน เราเห็นเด็กทุกอย่างมันใหม่สำหรับเขา เขาตื่นเต้นกับทุกอย่าง ได้ดูเขาเติบโต เรารู้สึกแฮปปี้ คิดว่าทุกคนเหนื่อยแต่มันคุ้มค่าค่ะ หัวใจมันโตขึ้นจริงๆ”
เป็นคุณแม่ยังสวยเพราะแต่งหน้า ใช้เวลานานกว่าจะกลับมาได้
“แต่งตัว แต่งหน้า (หัวเราะ) ก็ต้องใจดีกับตัวเอง ใช้เวลานานมากกว่าจะกลับมานะ พยายามไม่กดดันตัวเอง ด้วยกรรมพันธุ์ที่กลับมาเร็ว บางคนก็ใช้เวลา เราพยายามดูแลตัวเอง ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาออกกำลังกาย คุณสามีก็ไม่ได้ชมอะไรพิเศษเพราะเจอกันทุกวัน เดี๋ยววันนี้กลับไปถามสามีนะว่าสวยไหม”
ไม่มีคนติดต่อเล่นละคร หวังได้กลับมาเล่นอีกครั้งปีหน้า คิดถึงงานแสดง โหยหากองถ่าย หมดสัญญาช่อง 3 ต้นปีหน้า ต่อไหมขอกลับไปคิดดูก่อน
“หวังว่าปี 2026 จะเป็นปีที่เราได้กลับมาแสดงค่ะ คิดถึงงานแสดงมาก วางแพลนว่าอยากรับ แต่ต้องดูก่อนว่ามีใครติดต่อมาบ้าง ตอนนี้ยังไม่มีติดต่อค่ะ คิดว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าเราพร้อมกลับมาแสดง ใช้เวลานานเหมือนกันในการถ่ายทำ มันคิดถึงและโหยหากันไปกอง ถ้าติดต่อมาคิดว่าพร้อมรับงาน สัญญาตอนนี้ยังอยู่กับช่องค่ะ หมดต้นปีหน้า แต่จะต่อไหม ขอกลับไปคิดก่อน เพราะว่าผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้ติดต่อมา ก็คงรอดูกันอีกที จริงๆ ตอนนี้ก็มีผลงาน แต่พูดไม่ได้ เพราะเซ็นสัญญาอยู่ (หัวเราะ) ซึ่งช่องก็รู้”
เล่นแนวยูริได้ไม่ติด แต่คนจะอินไหม
"ไม่ติดถ้าเล่นยูริ แต่คิดว่าเขาจะอินไหมเพราะเรามีลูกแล้ว แต่เราว่าเราจิ้นกับผู้หญิงได้อยู่นะ ส่วนคุณสามีก็ไม่ว่าหรอก เขาเข้าใจในสิ่งที่เรารัก ปีหน้า 2026 ว่างค่ะ จะกลับมาแสดงค่ะ”