ทัวร์เขมรลงสนั่น! ยูทูบเบอร์สาวแฉประสบการณ์สีหนุวิลล์กล่าวหาว่าไทยจ้างดิสเครดิตกัมพูชา

เพจดังโพสต์เรื่องราวยูทูบเบอร์สาวที่ออกมาเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวสีหนุวิลล์แบบตรงไปตรงมา หลังพูดถึงด้านลบเจอทัวร์เขมรลงหนัก หาว่ารับงานรัฐบาลไทย เจ้าตัวย้ำชัดไม่มีใครจ้าง พร้อมเผยไทยเป็นประเทศที่ทำให้เธอเริ่มทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพราะความปลอดภัยและไมตรีของผู้คน
วันนี้ (21 ก.ย.) เพจ "Drama-addict" ได้โพสต์เปิดเผยเรื่องราว โดยระบุข้อความว่า “หลังจากเธอทำคลิปแฉประสบการณ์ไม่ดีจากการไปเที่ยวสีหนุหวิลล์ ก็เจอทัวร์เขมรลงอย่างหนัก หาว่าเธอได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลไทยให้มาดิสเครดิตประเทศมัน เธอจึงทำคลิปออกมาชี้แจงว่า ไม่มีคนจ้างกูค่ะ
และเธอก็ย้ำว่าเธอไปเที่ยวในเขมรมาหลายเมือง แต่ สีหนุวิลล์ เป็นเมืองเดียวที่เธอไม่รู้สึกว่าปลอดภัยเลย และเธอก็ทำคลิปเที่ยวเขมรตั้งหลายคลิป เธอพูดถึงทั้งข้อดีและข้อเสียของประเทศอย่างตรงไปตรงมา ข้อดีที่เธอชมก็เยอะ แต่พอเธอพูดถึงแง่ลบ ก็มาหาว่าเธอถูกจ้างมา มันทำให้เธอรู้สึกไม่ดีเลย เขมรนี่มันเขมรจริงๆ ว่ะ ถถถถถ
เธอมีพูดถึงประเทศไทยด้วย ว่าประเทศไทยเป็นที่แรกที่ทำให้เธอเริ่มทำแชนเนลนี้ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามลำพังตัวคนเดียวในประเทศต่างๆ และเธอรู้สึกว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น อบอุ่น และทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยมาก ผู้คนเป็นมิตรและยิ้มแย้มตลอดเวลา ดังนั้นประเทศไทยเป็นที่ที่พิเศษสำหรับเธอเสมอ และเธอจะกลับไปเที่ยวไทยอีกอย่างแน่นอน
แต่เธอก็ชอบทั้งสองประเทศทั้งไทยและกัมพูชา ไม่จำเป็นที่เธอจะต้องเลือกข้าง แต่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยตอนที่เธอไปเที่ยวสีหนุวิลล์นั้นเป็นสิ่งที่เธอประสบด้วยตัวเองจริงๆ และต้องการเผยแพร่เรื่องพวกนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงในทางที่ดีขึ้น
ก็เอาเป็นว่า พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวดีๆ ด้วยไมตรีจิตกันนะครับ เพราะเวลาเราทำดีกับนักท่องเที่ยว เขาก็จะเป็นกระบอกเสียงบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ของประเทศเราให้คนอื่นๆ ได้รับรู้กันแบบนี้แล”
คลิกชมคลิปวิดีโอ