“พริกขิง-ท้องฟ้า”ดีใจปิดกล้อง “Like A Palette เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” ฝากติดตามชม 29 พฤศจิกายนนี้ ช่อง3กด33

ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์ยูริแนวโรแมติก-คอมมาดี้น่ารักเรื่อง“Like A Palette เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” ของบริษัท WonderLife Entertainment กำกับโดย ผู้กำกับคนเก่ง บอมบ์ อัศรรย์ สัตโกวิท ซึ่งกำกับภาพยนตร์และซีรีส์มาแล้วมากมาย โดย พริกขิง สุรีย์ญะเรศ รับบท พี่ได๋ จับคู่ ท้องฟ้า อลิชา ศรีประทักษ์ นักแสดงน้องใหม่โปรไฟล์ดีน่าจับตามอง ที่มารับบท น้องเจน ในซีรีส์เรื่องนี้ โดยตลอดการถ่ายทำทั้งเรื่อง ก็เป็นซีรีส์รักใสใส ดูแล้วอมยิ้มน่ารัก เป็นคู่จิ้นที่ดูแล้วสบายใจมีความสุข
โดยคิวสุดท้ายของการถ่ายทำ ก็เป็นโมเมนต์ของทั้งคู่ที่แสดงอารมณ์หลากหลาย ทั้งดราม่า ทั้งโรแมนติก อบอุ่น เป็นความรักที่ดูสวยงาม ละมุนละไม ทั้งพริกขิง และท้องฟ้า แสดงกันได้อย่างลื่นไหล รับส่งกันได้อย่างดี เป็นงานที่ทั้งคู่ทุ่มเทกับการทำงานอย่างดีที่สุด อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมกัน
“Like A Palette เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” สร้างจากบทประพันธ์ยอดฮิตของ Zezeho ติดตามอ่านกันในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ
พร้อมส่งต่อความสนุก ความน่ารักของคู่ยูริคู่ใหม่ในวงการบันเทิงอย่าง”พริกขิง-ท้องฟ้า”ให้ได้ชมกัน รออีกนิด ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ เวลา 22.45-23.45 น.ดูทีวีช่อง3กด33 ดูมือถือกด 3 Plus เริ่มเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ตอนแรก
