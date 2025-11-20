พลาสิเทา ฟิล์ม เปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ “E-SAN UFO PROJECT” ผสานความเชื่อต่างดาวกับเสน่ห์อีสาน พร้อมทีมนักสร้าง-นักแสดงสุดเซอร์ไพรส์

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี บริษัท พลาสิเทา ฟิล์ม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ล่าสุด “E-SAN UFO PROJECT” อย่างเป็นทางการ
เป็นการรวมพลังของสุดยอดผู้สร้างสรรค์ผลงานจากหลากหลายวงการ เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่ผสานความเชื่อเรื่อง “ต่างดาว” ซึ่งเป็นที่คนทั่วโลกสนใจ เข้ากับเสน่ห์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคอีสาน พร้อมเตรียมเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมในหลายประเทศทั่วโลก
การรวมตัวของผู้กำกับและนักสร้างสรรค์ระดับแนวหน้าโปรเจกต์นี้ นำโดย “ท๊อฟฟี่ ศิวดล” หนึ่งในผู้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีสมคบคิดเรื่อง “ต่างดาว” ที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ซึ่งผนึกกำลังกับ "ยังเติร์ก ธนเดช" ผู้กำกับภาพยนตร์ “เขากะลา”
สิ่งที่น่าจับตาคือส่วนผสมใหม่อันลงตัวจากจักรวาลไทบ้าน ได้แก่ "สุรศักดิ์ ป้องศร" หรือ "ศักดิ์ ไทบ้าน” ผู้เขียนบทและผู้กำกับที่เคยสร้างปรากฏการณ์ภาพยนตร์วัฒนธรรมอีสานจนประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วประเทศ และ "สมชาย สายอุทา" หรือ เฮียป่องไทบ้าน/เตเต้ บุคคลเบื้องหน้ามากฝีมือในวงการเพลงอินดี้อีสาน ที่ก้าวสู่การเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่หาตัวจับยากคนหนึ่งของไทย นอกจากนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญ คือ การเปิดตัว "บิ๊ก D Gerrard" จากนักแสดงมากความสามารถ สู่บทบาทแรกในงานกำกับภาพยนตร์ นับเป็นการรวมตัวของผู้กำกับหลายคน (Multi-Directors) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในแบบฉบับของ พลาสิเทา ฟิล์ม อย่างแท้จริง
ภาพยนตร์ "E-SAN UFO Project" จะนำเสนอเรื่องราวของความเชื่อต่างดาวในมิติใหม่ พร้อมถ่ายทอดความสวยงามของโลเคชั่นสำคัญในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดหนองคาย, อุดรธานี, และขอนแก่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่และพร้อมจะก้าวสู่ตลาดภาพยนตร์นานาชาติ กำหนดถ่ายทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และออกฉายในช่วงเดือนตุลาคม 2569
“E-SAN UFO PROJECT” เป็นภาพยนตร์ขนาดยาวที่ประกอบด้วยหนังสั้นจำนวนสามเรื่อง คือ
ตอนที่หนึ่ง-บั้งไฟพญานาค กำกับโดย "บิ๊ก D Gerrard" และยังเติร์ก ธนเดช นำแสดงโดยอาจารย์จตุรงค์ จงอาสา , เฟิร์ส ธนดล , นีโน่ รัฐบาล , คำตัน จินดามล , และธนิน แสงพัฒนากรกิจ
ตอนที่สอง-ทฤษฎีผีกระสือ กำกับโดยสมชาย สายอุทา นำแสดงโดย ด้งเด้ง ณัฐวุฒิ , ต้นฮัก พรมจันทร์ , ทิดแอม และ กระชาย สยบพล
ตอนที่สาม-สัญลักษณ์กลางทุ่งนา กำกับโดย สุรศักดิ์ ป้องศร นำแสดงโดยนักแสดงชายยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใคร , สกาย กุลธิดา , แพมมี่ สุธิดา , อัจฉริยะ ศรีทา
ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ มีการร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและการทำงานอย่างเข้มข้น พร้อมเปิดตัวนักแสดงที่จะมาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์นี้ ได้แก่ แพมมี่ หรือ ใบข้าว นางเอก 700 ล้าน จากภาพยนตร์เรื่อง “สัปเหร่อ” , ป๋าคำตัน ตัวละครที่ทุกคนรู้จักดีจากจักรวาลไทบ้าน , อัจฉริยะ ศรีทา หรือ สัปเหร่อศักดิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง “สัปเหร่อ” , ทิดแอม เจ้าของเพลงดัง “บักคนซั่ว” , อ.จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการพุทธศาสนาฝีปากกล้า นับเป็นครั้งแรกในบทบาทนักแสดงของเขา , น้องกระชาย และ น้องบัณฑิต สองพี่น้องครีเอเตอร์เด็กช่างพูด ที่มียอดผู้ชมกว่าร้อยล้านวิว และ น้องสกายด์ สาวน้อยครีเอเตอร์เว้าอีสาน สายกิน สุดน่ารัก
การเปิดตัวภาพยนตร์ “E-SAN UFO Project” ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย ในการนำเสนอเรื่องราวท้องถิ่นอีสานสู่สายตาชาวโลกในมิติที่เหนือจินตนาการ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเชื่อที่เล่าขานสืบต่อกันมาถูกนำเสนอผ่านแนวคิด“ เราอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาล“
แฟน ๆ เตรียมติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์นี้ได้เร็ว ๆ นี้