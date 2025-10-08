(คลิป)บั้งไฟพญานาคหนองคายปีนี้จุใจมาก คืนออกพรรษาขึ้นมากถึง 235ลูก

หนองคาย-บั้งไฟพญานาค ไม่ทำให้ผิดหวัง นับรวมแล้วมาเต็ม235 ลูก ใน11 จุดชม เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่อำเภอรั
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดหนองคายได้รวบรวมสถิติการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในวันที่ 7 ต.ค.68 ที่ผ่านมา อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นลูกแรก เวลา 18.16 น. ที่บ้านโพนแพง บ้านอาญา ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี
หลังจากนั้นก็มีบั้งไฟพญานาคทยอยเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ในจุดชมบั้งไฟพญานาคบ้านน้ำเป 14 ลูก, บ้านท่าม่วง 15 ลูก, บ้านตาลชุม 20 ลูก, บ้านหนองแก้ว 40 ลูก, บ้านโพนแพง บ้านอาญา 21 ลูก, บ้านเปงจาน 19 ลูก, บ้านโนนโพธิ์ทอง 18 ลูก, บ้านต้อนน้อย 22 ลูก, บ้านต้อนใหญ่ 22 ลูก, บ้านเปงจานนคร 19 ลูก และบ้านดงมดแดง 25 ลูก
รวมมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรัตนวาปี จำนวน 235 ลูก ส่วนในพื้นที่ อ.โพนพิสัย ไม่มีรายงานการเกิดบั้งไฟพญานาคในปีนี้.