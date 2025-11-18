xs
“เจเดน จอง (Jaden Jeon)” ซีอีโอ MODHAUS เปิดตัวหนังสือเล่มแรก Sense of Planning

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เจเดน จอง (Jaden Jeong) ซีอีโอของ MODHAUS ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินชื่อดังอย่าง LOONA และ ARTMS เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างสรรค์โปรเจกต์แนวทดลองและเชิงประสบการณ์ที่ผลักขอบเขตของวงการ K-POP ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น จากประสบการณ์และผลงานการร่วมงานกับศิลปินอย่าง Wonder Girls, 2PM, INFINITE และ Lovelyz เจเดนได้ริเริ่มโปรเจกต์แบบใหม่ที่แฟนคลับสามารถมีส่วนร่วมในการออกความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแนวทางของศิลปินได้ ไม่ว่าจะเป็น tripleS, ARTMS และบอยกรุ๊ปน้องใหม่ idntt

หนังสือ Sense of Planning จะพาผู้อ่านเข้าไปเรียนรู้แนวคิดและวิสัยทัศน์ของ “นักวางแผน” ที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติวงการ K-POP ผ่านมุมมองเชิงลึกและกระบวนการคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของเจเดน จอง

หนังสือเล่มนี้จะเผยให้เห็น “การวางแผนที่แท้จริง” ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเวทีอันตระการตาของอุตสาหกรรมไอดอล ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาคอนเซ็ปต์ การคัดเลือกศิลปิน การฝึกอบรม การบริหารแฟนด้อม ไปจนถึงการพัฒนาคอนเทนต์สู่รูปแบบต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาและหลักการที่เกิดจากทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

ในฐานะโปรดิวเซอร์ด้าน A&R (Artists and Repertoire) รุ่นบุกเบิกของเกาหลีใต้ เจเดน จอง แสดงให้เห็นว่าการวางแผนที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งตามกระแส แต่คือการสำรวจอย่างลึกซึ้งต่อยุคสมัยและผู้คน เพื่อค้นหาสาระสำคัญที่ทำให้คอนเทนต์และแบรนด์ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือน “คู่มือแห่งแรงบันดาลใจ” ที่อัดแน่นด้วยมุมมองและแนวคิดเชิงลึก ไม่เพียงสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการ K-POP เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้คนที่ทำงานด้านการวางแผน การสร้างสรรค์ หรือการสร้างแบรนด์อีกด้วย





