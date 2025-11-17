กองทุน Hope for Sarcoma ภายใต้ศิริราชมูลนิธิ ระดมทุนกว่า 4.5 ล้านบาท หนุนวิจัย “มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหายาก” (ซาร์โคมา) ในงาน Starry Night Concert with a Taste

กองทุน Hope for Sarcoma ภายใต้ศิริราชมูลนิธิ ประสบความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมการกุศล “Starry Night Concert with a Taste: A Story of Hope” เพื่อระดมทุนสนับสนุนการวิจัยขั้นสูงด้านมะเร็งซาร์โคมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง นันทิชา ไชยกุล ในฐานะประธานการจัดงาน พร้อมด้วย นายสมนึก ไชยกุล และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และร่วมบริจาคสมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมงบประมาณด้านการวิจัยมะเร็งซาร์โคมาให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
รายได้จากการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวนทั้งสิ้นกว่า 4.5 ล้านบาท ใช้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยขั้นสูงด้านมะเร็งซาร์โคมา เพื่อใช้ในการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งซาร์โคมาในประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนสนับสนุนดังกล่าว
ด้าน แพทย์หญิง นันทิชา ไชยกุล ประธานการจัดงาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมทุนให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่ ๆ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งซาร์โคมา โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การรักษาที่จำเพาะต่อเนื้อเยื่อ และการลดผลข้างเคียงจากการรักษาแบบดั้งเดิม เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“มะเร็งซาร์โคมาเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่พบได้น้อยเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่น ทำให้ข้อมูลและแนวทางการรักษายังมีจำกัด อีกทั้งยังตรวจพบได้ยากจากการตรวจสุขภาพทั่วไป ดังนั้นเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนในงานครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเชิงลึก และพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับมะเร็งซาร์โคมา ทั้งในด้านชีววิทยาโมเลกุล การตอบสนองต่อการรักษา และการพัฒนาวิธีรักษาแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
งานวิจัยเหล่านี้ไม่เพียงเป็น “แสงแห่งความหวัง” สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานให้บุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยไทยสามารถพัฒนาวิธีการรักษาที่เทียบเท่าระดับนานาชาติ และต่อยอดไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งซาร์โคมาในระยะยาว ซึ่งถือเป็นโรคที่ต้องการการสนับสนุนงานวิจัยเฉพาะทางอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง” พญ.นันทิชา กล่าว
ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุน Hope for Sarcoma ในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อยอดองค์ความรู้ด้านมะเร็งซาร์โคมา ซึ่งเป็นโรคที่พบได้น้อยและมีความซับซ้อนทั้งในเชิงการวินิจฉัยและการรักษา ทุนจำนวนกว่า 4.5 ล้านบาท จะช่วยเสริมศักยภาพของทีมแพทย์และนักวิจัยของศิริราชในการพัฒนางานวิจัยเชิงลึก ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริงกับผู้ป่วย
พร้อมกันนี้ ศ.นพ.อภิชาติ ได้แสดงความขอบคุณต่อผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันมอบ “โอกาสและความหวัง” ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งซาร์โคมา โดยย้ำว่าทุกการสนับสนุนไม่เพียงช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ แต่ยังสะท้อนพลังของสังคมไทยในการร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวหน้าในด้านการวิจัยและการรักษามะเร็งเฉพาะทาง
ทั้งนี้ยังมี คุณแม่ปิยะภรณ์ เหล่าสุทธิ คุณแม่ของน้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 15 ปี มาเป็นผู้บรรยายในงาน คุณแม่เล่าว่า “น้องวิน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นซาร์โคมา ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ จนกระทั่งต่อสู้กับโรคนี้และหายขาดจากซาร์โคมาในที่สุด แต่ก็ต้องได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาทำให้มีปัญหาสุขภาพมาจนจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ยังมีสิ่งที่น้องวิน อยากฝากถึงทุกคน ให้ใช้ใจที่เข้มแข็ง และเปี่ยมไปด้วยกำลังใจในการต่อสู้กับโรค อีกทั้ง น้องวินยังมีเจตจำนงที่อยากช่วยทางกองทุน Hope for Sarcoma เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ให้สังคมไทยได้รู้จักโรค มะเร็งซาร์โคมา และสานต่อความหวังของผู้ป่วยและครอบครัวคนอื่นๆ ต่อไป“
กิจกรรม “Starry Night Concert with a Taste: A Story of Hope” ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งซาร์โคมาให้กับสาธารณชน เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการสังเกตความผิดปกติของร่างกาย การเข้ารับการตรวจเฉพาะทางเมื่อมีข้อสงสัย และการสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุน Hope for Sarcoma ในการส่งมอบ “ความหวังและโอกาส” ให้ผู้ป่วยได้ลุกขึ้นสู้กับโรคร้ายอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด และติดตามกิจกรรมอัพเดทอื่นๆ ได้ทาง FB: Hope for Sarcoma by Poonpun Chaikul / Line: @hopeforsarcoma / Website: www.hopeforsarcoma.org