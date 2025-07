“Wonder Girls” เผยแพลนรวมตัวในรอบ 8 ปี งานนี้ไม่รวม “ซอนมี”

สาวๆ Wonder Girls ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยกันในคลิปที่ชื่อว่า Wonderfuls! ในช่อง Wonder Girls’s Yubin YouTube channel โดยมีสมาชิกวง 4 คนมานั่งพูดคุยกันทั้ง ยูบิน , ฮเยริม, โซฮี และ ซอนเย ซึ่ง ยูบิน ได้ถามทุกคนว่า“คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากลับมาทำงานด้วยกันแีกครั้ง อย่างเช่นรียูเนียน?“ พร้อมกับเผยว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้ไปชมคอนเสิร์ตรียูเนียนของสาวๆ 2NE1 ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจทำให้เธออยากรวมตัวจัดคอนเสิร์ตขึ้นอีกครั้งซอนเย กล่าวว่า “แฟนๆ คิดถึงพวกเรามาก ฉันได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆ ฉันห่างหายจากวงการไป 10 ปี พอกลับมา ฉันก็รู้ว่าเรื่องราวที่เราเคยแบ่งปันกันในฐานะ Wonder Girls ไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเราเท่านั้น คนนอกวงก็รู้สึกเชื่อมโยงกับพวกเขาด้วย”ยูบิน จินตนาการถึงการกลับมาอย่างสนุกสนาน “แค่คิดก็สนุกแล้ว ได้ขึ้นแสดงด้วยกัน ออกไปหาอะไรอร่อยๆกินกัน เดินสายทัวร์ ทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นไปหมด”ฮเยลิม กล่าวว่า “เดินสายทัวร์ฟังดูน่าทึ่งมาก” ในขณะที่ โซฮี เสริมว่า “เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ถ้าทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง ฉันคิดว่ามันจะสนุกมากๆ เราทุกคนเปลี่ยนไปมากจนน่าสนใจที่จะให้เห็นว่าเราโตขึ้นมากแค่ไหน”Wonder Girls เปิดตัวครั้งแรกในปี 2007 ด้วยเพลง "Irony" และโด่งดังจากเพลงดังอย่าง "Tell Me," "So Hot" และ "Nobody" เดิมทีวงนี้ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ ซอนเย, ฮยอนอา, โซฮี, ซอนมี และ เยอึน โดยมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ชีวิตส่วนตัว และอาชีพการงานยูบิน เข้ามาแทนที่ ฮยอนอา ในปี 2007 ส่วน ฮเยลิมเข้ามาแทนที่ ซอนมี ในปี 2010จากนั้นในปี 2015 ซอนเย และ โซฮี ก็ออกจากวง ทำให้ซอนมี กลับมาเข้าวงอีกครั้ง ก่อนที่จะยุบวงอย่างเป็นทางการในปี 2017 หลังจากปล่อยซิงเกิลอำลา "Draw Me" เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของวงแม้ว่า ซอนมี จะไม่ได้ปรากฏตัวในวิดีโอล่าสุด แต่การพูดคุยเรื่องการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งทำให้บรรดาแฟนคลับของวง "Wonder Girls" ที่อยู่ในวงการมานานมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่าเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังวงนี้อาจได้กลับมาขึ้นเวทีแบบพร้อมหน้าให้ได้ดูกันอีกครั้ง