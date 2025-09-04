อดีตเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกยังจ่ายไม่ไหว! ‘ยูบิน’ วอนชาวเกาหลีร่วมลงชื่อช่วยพี่สาว ค่ารักษามะเร็งเหยียบ 50 ล้านบาท”

อดีต Wonder Girls ยูบิน น้ำตาคลอ เปิดใจครอบครัวรับภาระไม่ไหว ค่ารักษาพี่สาวมะเร็งลุกลามสมองพุ่งแตะ 45 ล้านบาท วอนรัฐ-ประชาชนช่วย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 สื่อท้องถิ่น รายงานข่าวสะเทือนใจของ “ยูบิน” อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง Wonder Girls ที่ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ขอความช่วยเหลือจากสังคมและรัฐบาลเกาหลีใต้ หลังพี่สาวคนโตที่ป่วยมะเร็งเต้านมตั้งแต่ปี 2020 อาการลุกลามแพร่กระจายไปยังสมองในปี 2024 และต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลมหาศาล
ยูบินเปิดเผยว่า ปัจจุบันครอบครัวต้องรับภาระค่ารักษาด้วยตนเอง เนื่องจากยาสำคัญที่ใช้ในกระบวนการรักษายังไม่ถูกรวมอยู่ในบัญชีประกันสุขภาพแห่งชาติของเกาหลีใต้ ผู้ป่วยจึงต้องออกค่าใช้จ่ายเองเต็มจำนวน โดยมียอดรวมสูงถึง 6.5 พันล้านวอน (ประมาณ 230 ล้านบาท) ซึ่งเกินกำลังของครอบครัวทั่วไปที่จะรับไหว
ยูบินเขียนข้อความในโพสต์ว่า
“ครอบครัวของฉันเจ็บปวดมานานหลายปี แต่สิ่งที่หนักที่สุดคือการที่พี่สาวต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดทุกวัน เราพบวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่ด้วยค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง ทำให้เข้าถึงการรักษาได้ยาก ฉันจึงหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะเร่งบรรจุยานี้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยรายอื่น ๆ มีโอกาสรักษาและมีความหวังในการมีชีวิตต่อไป”
อดีตไอดอลสาวย้ำว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของครอบครัวเธอเท่านั้น แต่ยังเป็นชะตากรรมร่วมของผู้ป่วยมะเร็งอีกมากที่กำลังรอการช่วยเหลือ เธอจึงเรียกร้องให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนคำร้องต่อรัฐบาล เพื่อผลักดันให้มีการบรรจุยาดังกล่าวในระบบประกันโดยเร็วที่สุด
ยูบิน เคยเดบิวต์กับวง Wonder Girls ในปี 2007 ก่อนจะเดินหน้าทำกิจกรรมเดี่ยวหลังวงยุบในปี 2017 ปัจจุบันเธอมีผลงานทั้งในฐานะศิลปินและนักแสดง