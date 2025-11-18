ยังไม่จบ! อัยการเกาหลีอุทธรณ์คำยกฟ้อง “โอ ยองซู” คดีลวนลาม ดันสู่ศาลฎีกาชี้ขาด

อัยการเกาหลีใต้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินยกฟ้องคดีลวนลามของ “โอ ยองซู” นักแสดง Squid Game ต่อศาลฎีกา หลังศาลอุทธรณ์ชี้ว่า “ความทรงจำของผู้เสียหายอาจคลาดเคลื่อน” และให้ประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน อัยการเกาหลีใต้ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ต่อคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่มีคำตัดสินให้โอ ยองซู พ้นผิด โดยฝ่ายอัยการระบุว่าศาลตีความหลักกฎหมายคลาดเคลื่อน และเห็นว่าควรมีการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายโดยศาลสูงสุดของประเทศ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ศาลอุทธรณ์ได้กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่เคยพิพากษาจำคุก 8 เดือน รอลงอาญา 2 ปี พร้อมเข้ารับการอบรมความรุนแรงทางเพศ โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานมีความคลุมเครือ และ “หากมีข้อสงสัยว่าการกระทำเกิดขึ้นตามฟ้องหรือไม่ ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย”
โอ ยองซู ถูกกล่าวหาว่าลวนลามผู้เสียหายหญิงรุ่นน้องระหว่างเดินทางทำการแสดงที่เมืองแทกูในปี 2017 คดีถูกยื่นร้องครั้งแรกในปี 2021 แต่ถูกสั่งไม่ฟ้อง ก่อนที่ผู้เสียหายจะอุทธรณ์ ส่งผลให้มีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่ และอัยการมีคำสั่งฟ้องโดยไม่ควบคุมตัวในปี 2022
ศาลชั้นต้นเคยเห็นว่าคำให้การของผู้เสียหายน่าเชื่อถือ แต่ทั้งฝ่ายโอและฝ่ายอัยการต่างยื่นอุทธรณ์ ฝ่าย โอ ยืนกรานความบริสุทธิ์ ขณะที่อัยการมองว่าโทษเบาเกินไป
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ทีมกฎหมายของโอให้เหตุผลว่าจดหมายขอโทษถูกตีความผิด โดยอ้างว่าในช่วงที่เขามีชื่อเสียงสูงจาก Squid Game เขารู้สึกกดดันจากข้อเรียกร้องกะทันหันของผู้เสียหาย จึงส่งคำขอโทษในเชิงมารยาท ไม่ใช่การยอมรับผิด
โอ ยองซู กล่าวในถ้อยแถลงสุดท้ายว่า“ผมละอายที่ต้องมายืนอยู่ในศาลในวัยนี้ หากคำพูดหรือการกระทำของผมผิด ผมพร้อมยอมรับ แต่ผมไม่เคยคิดว่าการกระทำนั้นเป็นการล่วงละเมิด”