ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคุณตา Squid Game “โอ ยองซู” พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นการลวนลาม — ชี้ความจำโจทก์อาจคลาดเคลื่อนตามกาลเวลา

นักแสดงรุ่นใหญ่ “โอ ยองซู” จากซีรีส์ระดับโลก Squid Game ได้รับการตัดสิน “พ้นผิด” ในคดีลวนลามทางเพศ หลังศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับจากคำตัดสินเดิม
เมื่อบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน ศาลแขวงซูวอน แผนกอาญาที่ 6-1 ได้พิพากษากลับคำตัดสินเดิมในชั้นอุทธรณ์ ยกฟ้องคดีที่ “โอ ยองซู” ถูกดำเนินคดีในข้อหาลวนลามหญิงรายหนึ่งโดยไม่ยินยอม
ศาลระบุในคำพิพากษาว่า “ผู้เสียหายยอมให้กอดอย่างไม่เต็มใจเมื่อจำเลยชวน แต่เนื่องจากเป็นการกอดที่ผู้เสียหายยินยอม และไม่สามารถยืนยันได้ว่าความรุนแรงของการกอดถึงขั้นลวนลามหรือไม่ จึงไม่อาจนับว่าเป็นการกระทำอนาจารโดยใช้กำลังได้”
ทั้งนี้ ศาลยังให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า แม้ผู้เสียหายจะเคยเข้ารับคำปรึกษาที่ศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อทางเพศหลังเหตุการณ์ประมาณ 6 เดือน บอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนร่วมงานทราบ และเคยได้รับข้อความขอโทษจากจำเลยเมื่อร้องขอ แต่ก็ไม่สามารถตัดประเด็นเรื่องความจำของผู้เสียหายที่อาจคลาดเคลื่อนไปตามกาลเวลาได้ ดังนั้นเมื่อยังมีข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำการลวนลามจริงหรือไม่ ศาลจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2022 โอ ยองซูถูกกล่าวหาว่ามีการสัมผัสร่างกายหญิงคนหนึ่งในลักษณะไม่เหมาะสม เหตุเกิดเมื่อปี 2017 โดยผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในปีต่อมา ตำรวจในตอนแรกมีมติไม่ฟ้อง แต่ต่อมาสำนักงานอัยการสาขาซองนัมได้สั่งรื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่
โอ ยองซูให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นว่า เขาเพียงจับมือหญิงคนดังกล่าวเพื่อพาเดินรอบทะเลสาบเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาลวนลาม และยืนยันว่าข้อความขอโทษที่ส่งให้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับผิด
อย่างไรก็ตาม อัยการเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอต่อการฟ้องร้อง ทำให้คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล ซึ่งในการพิจารณาชั้นต้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2024 ศาลได้พิพากษาจำคุก 8 เดือน รอลงอาญา 2 ปี ขณะที่อัยการขอให้ลงโทษจำคุก 1 ปี
ภายหลัง ทั้งฝ่ายอัยการและฝ่ายจำเลยต่างยื่นอุทธรณ์ โดยอ้างว่าโทษที่ได้รับนั้น “เกินสมควร” จนกระทั่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับ ให้โอ ยองซูพ้นผิดในที่สุด