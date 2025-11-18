“วิบูลย์ ลีรัตนขจร” ลั่นเป็นเกียรติยศชีวิต จากลูกหม้อช่อง 3 สู่รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการฯ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด หลังถูกคาดหวังจะเป็นตัวเชื่อมผู้จัด-นักแสดง

“อาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจร” เผยรับตำแหน่งรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ ช่อง 3 ได้ 2 เดือนแล้วจากการชักชวนของ “นายประวิทย์” เป็นเกียรติยศกับชีวิตตนมากๆ ที่ได้มายืนอยู่ในจุดนี้ หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวกับช่อง 3 มาแล้ว 31 ปี ลั่นมีอายุงาน 1 ปี จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด หลังถูกคาดหวังจะเป็นตัวเชื่อมผู้จัด-นักแสดง
เข้ามารับตำแหน่ง รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ ช่อง 3 ได้ 2 เดือนแล้วสำหรับ “อาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจร” จากการชักชวนของ “นายประวิทย์ มาลีนนท์” ที่เห็น อาร์ม วิบูลย์ เป็นลูกหม้อช่อง 3 ผ่านหน้าที่มาแล้วมากมาย ตั้งแต่พิธีกรรายการ 168 ชั่วโมง ผู้จัด ทีมฟุตบอล ทีวี 3 สัญจร ดูแลครอบครัวข่าวในฐานะผู้อำนวยการผลิต อาร์ม วิบูลย์ เผยรู้สึกเป็นเกียรติยศกับชีวิตตนมากๆ ที่ได้มายืนอยู่ในจุดนี้ หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวกับช่อง 3 มาแล้ว 31 ปี
“ผมก็เป็นลูกหม้อช่อง 3 ตั้งแต่ปี 2537 เดินมาพบกับทางนายประวิทย์ ที่ อาคารวานิช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ความใฝ่ฝันของผมอยากทำงานที่ช่อง 3 เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จัด หลังจากนั้นก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ทำรายการ 168 ชั่วโมง ทำทีมฟุตบอล ทีวี3 สัญจร แล้วก็มาทำครอบครัวข่าวในฐานะผู้อำนวยการผลิต จากนั้นก็ได้มีโอกาสไปทำอีเวนต์ต่างๆ จนในที่สุดก็ถึงเวลาต้องเกษียณจริงๆ ในกลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ
เกษียณได้ 2 เดือนพอดีทางนายบอกว่าอยากชวนมานั่งตำแหน่งรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ อยากให้ผมมามีส่วนร่วมในการทำผังเรื่องของข่าว ผมก็เลยคิดว่าเป็นเกียรติยศของตัวเองจากผู้จัดตัวเล็กๆ แล้วได้รับโอกาสนี้ อาจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ รุ่นต่อไปว่าทุกอย่างเป็นไปได้
แน่นอนว่าการได้ขึ้นมาเป็น CEO ในกลุ่มมันคงเจอเรื่องราวต่างๆ ที่อาจจะเรียกว่าปัญหาเยอะ ต้องปรับตัวกับอุตสาหกรรมนี้เยอะ แต่ว่ามันก็เป็นเกียรติยศกับชีวิตตัวเองผมเลยอยากเอาความรู้สึกตรงนั้นมาขับเคลื่อนเป็นพลังให้เราได้ลงมือทำงานทุกวัน”
เข้ามารับตำแหน่งได้ 2 เดือนแล้ว ไม่ตื่นเต้นแต่เครียด กว่าจะได้ตำแหน่งผ่านการชวน ผ่านการสัมภาษณ์อยู่หลายครั้ง
“เข้าใจว่าท่านน่าจะพูดคุยกันอยู่หลายครั้ง รวมถึงได้สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผมว่าถนัดตรงไหน จนสุดท้ายเข้าใจว่าคงตกตะกอนลองดูว่าให้ลูกหม้อที่ทำงานอยู่ตรงนี้ แล้วก็เป็นอดีตเจ้าของกิจการที่อยู่กับช่อง3 มา 31 ปี ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแทนมาดูแลเพื่อนๆ ด้วย เป็นตัวแทนผู้จัดด้วย รวมถึงผู้ประกาศและดารานักแสดง แล้วก็รู้จักเอเจนซี่อยู่แล้ว จะสามารถเป็นไปได้ไหมที่จะนำพาไปในเวอร์ชั่นนี้ พอท่านมีโอกาสได้ชวนผมยอมรับว่าหลายครั้งเหมือนกัน รวมถึงสัมภาษณ์กันหลายครั้งด้วย กระทั่งในที่สุดก็มีโอกาสได้เข้ามาเริ่มต้นทำเมื่อสัก 2 เดือนที่แล้ว
ถามว่าตื่นเต้นไหม คงไม่ตื่นเต้น แต่ว่าเครียด เพราะว่าไดนามิกของอุตสาหกรรมเราตอนนี้ก็ไม่ง่าย เดี๋ยวนี้ไพรม์ไทม์ก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้ว ด้วย เทคโนโลยีต่างๆ นำพาไป หนำซ้ำที่สุดวันนี้เราไม่ได้แข่งขันกันแค่คอนเทนต์ไทยอย่างเดียว แต่ยังมี OTT มีซีรีส์ต่างประเทศเยอะแยะมากมาย รวมถึงแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่เปลี่ยนผู้ชมของเราไป ทำให้พฤติกรรมของผู้ชมเปลี่ยนตามไปด้วย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องศึกษาเพิ่ม เลยเป็นเรื่องที่เราต้องเครียด ในเมื่อตัดสินใจมาทำงานแล้วก็ต้องทุ่มเทให้เต็มที่ ส่วนจะสำเร็จหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่เราทุ่มเท”
ชี้จุดแข็งของช่อง 3 คือมีบุคลากรคุณภาพเยอะ
“จริงๆ ช่อง 3 มีความพร้อมอยู่มากอยู่แล้ว ผ่านมาหลากหลายวิธีการ หลากหลายยุค จนมาถึงยุคนี้ ผมว่าช่อง 3 มีทีมที่ดี มีบุคลากรที่มีความแข็งแรงเยอะ ผมเชื่อว่าเราฝ่าวิกฤตไปด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ แต่พอมีทีมมันสร้างความมั่นใจมากขึ้น ว่าเราต้องสร้างอะไรใหม่ๆ”
มีเวลา 1 ปีกับตำแหน่งรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์
“มีครับ เบื้องต้นที่ผมต้องทำให้เห็น รวมถึงเป้าหมายของตัวเองด้วย ใน 1 ปีนี้ผมต้องเห็นอะไรใหม่ จริงๆ ในแต่ละ 1 เดือนผมก็จะพยายามให้เห็นว่าเป้าหมายของเดือนแรกคืออะไร เดือนที่ 2 คืออะไร พูดง่ายๆ คือผมก็ต้องมี KPI ของตัวเองด้วย ยิ่งเรามีหน้าที่การงานที่มีบทบาทกับองค์กร เราควรจะต้องมี KPI ของเราโดยเฉพาะ
(ผังใหม่ปีหน้าบาลานซ์ซะระหว่างข่าวกับละครยังไงบ้าง?) ในส่วนของรายการข่าว ณ ตอนนี้มีรายการใหม่ 3 รายการ คือ รุ่นใหญ่วัยเซียน, ช่อง 3 ตามติดข่าว และ เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์-อาทิตย์ ผมเชื่อว่าข่าวเป็นสิ่งที่ทำมาเนิ่นนานและเป็นพื้นที่ที่ผมถนัด เข้ามา 1 อาทิตย์แรกผมก็ทำ Breaking News เลย ในส่วนของละครผมว่าเราแข่งขันได้
ส่วนตัวผมความสำเร็จหรือความล้มเหลวยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ต้องลงมือทำ อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันว่าตอนนี้เรามีภาพยนตร์ธี่หยด 3 ภาค ซึ่งเป็นเรือธงไปแล้ว แล้วผู้จัดธี่หยดก็มีละครเรื่องใหม่ ยิหวาดาตัง กับทางช่อง 3 ได้คนเขียนบทจากนาคีมาอีก คือเรารู้จักที่จะเบลนด์รวมกัน ที่สำคัญตอนนี้ละครทุกเรื่องที่จะออกอากาศในปีหน้าขาย OTT ในเจ้าต่างๆ ได้หมดทุกเรื่องแล้ว อันนี้คือทิศทางของเรา”
ยืนยันทีวีไม่มีวันตาย เชื่อวันหนึ่งภาษาไทยอาจจะเป็นที่นิยมระดับโลกที่เกิดจากสื่อไทย
“ผมเป็นคนทีวี ขอพูดใหม่เลยว่าทีวีไม่มีวันตาย ทีวีถ้าหมายถึงจอทีวี จอทีวีจะอยู่ตลอดไปมันคือจอใหญ่ แต่ถ้าบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมทีวีคืออุตสาหกรรมคอนเทนต์ ตรงนี้ยิ่งไม่มีวันตาย ศิลปวัฒนธรรม ภาษา อัตลักษณ์อะไรต่างๆ ยังคงอยู่ตลอดไป อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนคนไทยที่จะรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านละคร ผ่านรายการข่าว ผ่านรายการวาไรตี้ต่างๆ
ผมว่าเราต้องพร้อมที่จะต่อสู้และช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้อัตลักษณ์คอนเทนต์ของไทย เติบโตไปสู่การแข่งขันเติบโตกับตลาดโลกได้ วันหนึ่งภาษาไทยอาจจะเป็นที่นิยมระดับโลกที่เกิดจากสื่อไทย เพราะฉะนั้นช่อง 3 เองก็จะเป็นผู้ผลิตสื่อไทยขนาดใหญ่ในระดับสถานี เพื่อที่จะทำรายการต่างๆ ผ่านหน้าจอช่อง 3 ผ่านช่องทางออนไลน์ และอีเวนต์ต่างๆ”
จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการปฏิสัมพันธ์กับทุกๆ ฝ่าย หลังถูกคาดหวังจะเป็นตัวเชื่อมผู้จัด-นักแสดง
“ปีหน้าเรามีเปิดละครใหม่หลายเรื่อง ทั้งละครทั่วไป ซีรีส์วาย ซีรีส์เกิร์ลเลิฟ อยู่ที่ว่าบริบทของเรื่องที่นำเสนอน่าสนใจแค่ไหนที่ตรงกับคุณภาพแบบเรา ปีหน้าละครในกลุ่มของทางพี่สมรักษ์ ณรงค์วิชัย ทางผู้จัดต่างๆ ตอนนี้กำลังทำเวิร์กช็อปกันอยู่ ดูกันว่าเราจะนำเสนอละครที่จะเหมาะกับการฉายในปี 2569 และ 2570 ต่อไปยังไง
แน่นอนเราต้องเปิดกองละครใหม่ ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าก็จะได้เห็นแล้ว การได้เข้ามาทำหน้าที่รักษาการตรงนี้ ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการปฏิสัมพันธ์กับทุกๆ ฝ่าย ยิ่งผมมีวัยวุฒิเยอะขึ้นก็จะยิ่งทำตัวให้เล็กลง เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจพี่ๆ น้องๆ ในทุกฝ่าย”
ไม่กดดันนะ ความที่เราเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้ว รู้จักพี่ๆ น้องๆ แต่ละคนมา ทุกวันนี้ไม่ว่าผมทำหน้าที่อะไรมันก็แค่ใส่หมวกใส่หัวโขนอันนี้ไว้ในช่วงที่ทำงาน พอกลับบ้านไปก็ต้องถอด แล้วถึงวันหนึ่งผมก็ต้องถอดเพราะมันไม่มีอะไรจีรัง ผมเป็นคนมีความคิดในใจอันนึงคือมรณานุสติ คิดถึงความตายเป็นที่พึ่ง เลยไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งอะไรพวกนี้ ตอนนี้ที่ผมยึดมั่นอยู่อย่างเดียวก็คืออยากสร้างความสำเร็จให้กับช่อง 3 ในฐานะที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่นี้”
ดึง ”แคน อติรุจ กิตติพัฒนะ“ มานั่งรายการ 168 ชั่วโมง เป็นพิธีกรหลังตนเลือกเกษียณออกจากรายการ บอกสักวันอีก 26 ปีข้างหน้าแคนอาจจะได้มานั่งตำแหน่งรักษาการอย่างที่ตนทำอยู่ตอนนี้ก็ได้
“ตอนนี้รายการครบ 30 ปี เลยถือโอกาสปรับ ผมเปลี่ยนตัวเองไม่เป็นพิธีกรแล้ว ส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนพิธีกรในรอบ 30 ปี เป็นแคน อติรุจ มาทำ ถามว่าทำไมเลือกคนนี้ ผมชอบน้องแคนมากๆ ผมรู้จักน้องจากการมาทำครอบครัวข่าว เห็นความตั้งใจเขา วัยและวิสัยทัศน์ของเขาพร้อม เขาเพิ่งมีครอบครัวเริ่มรู้จักความรับผิดชอบในระดับที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ
แล้วเวลาได้คุยกับเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์บางอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจ รวมถึงเขาเป็นคนที่มีของหลายอย่าง ผมเริ่มประทับใจจากตอนที่เขามาทำข่าวนอกลู่ มีมุมมองอะไรที่ไม่ขำเกินไปแต่ว่าขำก็ได้ แล้วผมมีความรู้สึกว่าอยากเห็นเขาสัมภาษณ์คน เลยชวนเขามาทำรายการ 168 ชั่วโมง ซึ่งตัวเขาก็คิดอยู่สักพักนึง แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาลองทำ
เทปแรกออกไปแล้วส่วนตัวผมชื่นใจ เห็นความตั้งใจของเขามากๆ สำหรับผมแคนเป็นคนมีของ มีพรสวรรค์ แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆ ถือเป็นคนที่ครบเครื่องเลย สักวันนึงอีก 26 ปีข้างหน้าเขาอาจจะได้มานั่งตำแหน่งรักษาการอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็ได้ ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น ทุกอย่างเป็นโชคชะตา เพราะผมเองก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาทำตำแหน่งตรงนี้ เพราะตำแหน่งนี้เราคิดล่วงหน้าไว้ไม่ได้ แต่พอมันมีโอกาสมาหาเราก็ต้องเปิด การมานั่งตำแหน่งตรงนี้สำหรับส่วนตัวของผมเป็นอะไรที่ได้รู้ใหม่ๆ หลายอย่าง เก่งขึ้น มีความรับผิดชอบเยอะขึ้น”
เป็นความหวังของ ”นายประวิทย์ มาลีนนท์“ และช่อง 3 ในภาวะที่อุตสาหกรรมบันเทิงไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหน
“ผมมีความเป็นห่วงสำหรับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นข่าว เป็นบันเทิง หรือเป็นรายการ ผมอยากให้กำลังใจในฐานะผู้จัด แล้ววันนี้ได้มารักษาการกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์ ผมว่าคนไทยมีของ รายการไทยสนุก คนไทยเก่ง มั่นใจได้เลยว่าคนไทยสู้คนอื่นได้ ผมคิดว่าวันนี้เราไม่ได้แข่งกันเอง แต่ต้องแข่งกับคอนเทนต์ต่างประเทศ
ฉะนั้นผมว่าความร่วมมือสำคัญที่สุด ความสามัคคีกันในองค์กร แล้วเราก็สามารถที่จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆ เกิดขึ้น ผมในฐานะผู้บริหารก็ต้องสร้างความมั่นใจ พร้อมที่จะลงทุนให้เกิดคอนเทนต์ใหม่ๆ เพื่อต้อนรับไปในยุคต่อไปอีก อย่างน้อยที่สุดของผมในยุคนี้ก็พยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุด”