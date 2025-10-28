รวบนักมวยดังดีกรีแชมป์เวทีใหญ่พร้อมเครือข่ายเว็บพนัน เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้าน

ตร.ไซเบอร์แถลงผลปฏิบัติการค้น 9 จุด จับกุมนักมวยดังดีกรีแชมป์เวทีใหญ่พร้อมพวกเครือข่ายเว็บพนัน เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
วันนี้ (28 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางออนไลน์ (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.รชตโชค ลีวาณิชคุณ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.อกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ มีอยู่ รอง ผกก.3 บก.สอท.5 แถลงผลปฏิบัติการน็อกเว็บพนัน 100 ล้าน รวบนักมวยดังดีกรีแชมป์เวทีใหญ่พร้อมเครือข่าย
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ได้สืบสวนพบการกระทำผิดของเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย g2g69bet จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ มีข้อมูลเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังหนึ่งในผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าว พบว่าเป็นนักมวยชื่อดัง อดีตแชมป์เวทีใหญ่และอีกหลายเวที ดีกรียอดมวยหลายสถาบัน จึงได้สืบสวนเรื่อยมาจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการได้สำเร็จ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจค้นพร้อมกัน 9 จุด บ้านพักใน ต.แสนสุข จ.ชลบุรี และ บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดลำพูน ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 8 ราย ตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องได้หลายรายการ
พ.ต.อ.อกฤช เปิดเผยว่า ในส่วนพื้นที่ จ.ชลบุรี สามารถจับกุมตัว 1.นายวีระพงษ์ อุ่นละมัย หรือ “ปืนกล ต.สุรัตน์” อดีตนักมวยชื่อดัง 2.นายประวิทย์ อายุ 27 ปี แอดมินเว็บไซต์และคนกดเงินสด พร้อมของกลางเป็นบัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ โทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม หมายเลขบัตรกดเงิน 2 ชุด และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 3. นายธวัชชัย อายุ 37 ปี บัญชีม้าจ่ายเงิน 4. น.ส.มุทิตา อายุ 22 ปี บัญชีม้ารับเงิน 5. นายภานุมาศ อายุ 31 ปี บัญชีม้าจ่ายเงินและคนกดเงินสด 6. นายเกรียงไกร อายุ 36 ปี บัญชีม้าสำหรับบริหารเงินเว็บและบัญชีม้าสำหรับใช้ถอนเงิน
พ.ต.อ.อกฤช เปิดเผยอีกว่า ส่วนพื้นที่ จ.ลำพูน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 ราย คือ น.ส.นารีรักษ์ อายุ 30 ปี และนายเนรมิต อายุ 23 ปี ผู้ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้งแอดมินของเว็บพนันอื่น ๆ อีกหลายเว็บไซต์ พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร 2 ชุด โดยดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรง หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวว่า ต่อให้อ้างว่าเพื่อเป็นการหารายได้เสริมแต่การเปิดเว็บพนันออนไลน์และการทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย อย่าหาทำเด็ดขาด และกำชับเตือนไปยังผู้กระทำความผิดทั้งหลายว่า ตำรวจไซเบอร์จะดำเนินการตามรวบไล่ล่าขบวนการทั้งสายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้า ผู้รับผลประโยชน์ แอดมิน และตัวการใหญ่ เพื่อที่เราจะได้ล้างทั้งต้นตอของแก๊งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งหมด
จากการสอบสวน นายวีระพงษ์ ให้การยอมรับว่า เปิดเว็บพนันมากว่า 3 ปี แล้ว โดยรู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นซึ่งเป็นพรรคพวกเพื่อนกันและเป็นเครือข่ายที่ทำเว็บพนันจากภาคเหนือ แต่เดิมทำเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่ช่วงหลังพองานชกมวยน้อยลง จึงทำเว็บพนันเป็นอาชีพหลัก และได้รับรายได้จากเว็บพนันเป็นการถาวร
สำหรับ นายวีระพงษ์ ประวัติเคยเป็นนักมวยชื่อดัง ดีกรีถึงเป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ และเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 รวมทั้งเคยได้รางวัลมวยไทยอาชีพดีเด่นชาย ในงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทยแห่งชาติ เมื่อปี 2559
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนั้นในการเล่นทางสื่ออิเล็กหรอนิกสโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.5 และอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ๆ รวมถึงเส้นทางการเงินและเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น ๆ ที่พบข้อมูลขณะเข้าตรวจค้น เพื่อนำตัวผู้ต้องหาพร้อมทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป