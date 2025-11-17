AnD ชาวไทยกรี๊ด! “WHIB” คอนเฟิร์มเสิร์ฟความฟินส่งท้ายปี แฟนคอนครั้งแรกในไทย “WHIB 1st FANCON [AnD : New Chapter] In Bangkok” 21 ธ.ค.นี้!!

เริศเลยล่ะ!! เวลาคอมพลีตของเหล่า AnD ชาวไทย (AnD ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) มาถึงแล้ว หลังบอยกรุ๊ป สุดฮอต วง WHIB ได้แก่ คิมจุนมิน (Kim Junmin), ฮาซึง (Haseung), จินบอม (Jinbeom), ยูกอน (Ugeon), อีจอง (Leejeong), แจฮา (Jaeha), วอนจุน (Wonjun) สร้างปรากฏการณ์บัตรแฟนคอน Sold Out ที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว และประกาศปักหมุดไปมอบความสนุกให้แฟนคลับอีกหลายประเทศ และประเทศที่หนุ่มๆ WHIB มีความทรงจำอยู่มากมาย นั้นคือ ‘ไทยแลนด์’!! โดยผู้จัด Looplabel และ พาร์ทเนอร์บริษัท ทริปเปิล เช็ค จำกัด รับเรื่องอย่างเร็วเตรียมเสิร์ฟความฟินและความใกล้ชิดให้แฟนๆ กับงาน “WHIB 1st FANCON [AnD : New Chapter] In Bangkok” ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ วง WHIB ค่อยๆ สร้างฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่เดบิวต์ในปี 2023 ด้วยมินิอัลบั้มชุดแรก CUT-OUT ซึ่งแสดงให้เห็นคาแรกเตอร์ และสีสันทางดนตรีที่ชัดเจนของวงตั้งแต่เริ่มต้น สื่อถึงความเป็นไปได้ที่ “ไม่มีที่สิ้นสุด” และ “ความหลากหลายของเสน่ห์” ของคำว่า White + Black ที่หล่อหลอมเป็นชื่อวง WHIB โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถผสมผสานกันจนเกิดเอกลักษณ์ใหม่ๆ ซึ่งผลงานล่าสุดซิงเกิลอัลบั้ม BANG OUT ที่ปล่อยเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับวงและสาวก K-POP อย่างมาก การกลับมาเจอแฟนๆ ที่ประเทศไทยครั้งนี้ พวกเขาจะมาพร้อมเสน่ห์เฉพาะตัว โชว์พลังอันร้อนแรงบนเวทีที่ไม่เป็นสองรองใคร รับรองว่าเหล่า AnD ชาวไทยจะได้พบกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทั้ง 7 หนุ่ม ที่จะมาสร้างความทรงจำครั้งใหม่ส่งท้ายปีอย่างแน่นอน!!
โดยงาน “WHIB 1st FANCON [AnD : New Chapter] In Bangkok” จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.triplech.com ราคาบัตรอยู่ที่ 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท บัตรทุกราคาจะได้รับสิทธิ์ Hi Touch และโปสการ์ดพิเศษ BKK-Only Postcard (All Member) ที่จัดทำขึ้นเฉพาะแฟนคอนในกรุงเทพเท่านั้น! พิเศษสุดสำหรับผู้ถือบัตรราคา 4,900 บาท รับสิทธิ์ถ่าย Group Photo (7:10) ทุกท่าน พร้อมรับสิทธิ์สุ่มผู้โชคดี 80 ท่าน เพื่อรับโปสเตอร์ที่ศิลปินจะเซ็นให้เองกับมือ ส่วนผู้ถือบัตรราคา 3,900 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโปสเตอร์ที่ศิลปินจะเซ็นให้เองกับมือเช่นกันอีก 20 ท่าน และได้รับสิทธิ์สุ่มถ่าย Group Photo (7:10) จำนวน 50 ท่านด้วย
งานนี้เรียกได้ว่าเป็นโอกาสทองที่แฟนๆ ชาวไทยจะได้เต็มอิ่มทั้งโชว์และโมเมนต์ที่เกิดคาดเดา!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TriplecheckTH ทุกช่องทาง ทั้ง X, Instagram และ Facebook