ประทับใจเหนือความคาดหมาย! กับที่สุดแห่งโชว์ทรงพลัง ใน The Darkest Romance ‘Unexpected’ Concert

จบลงอย่างสวยงามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ทรงพลังแบบที่แฟนเพลงสายเมทัลต่างคาดไม่ถึงมาก่อน ในงาน The Darkest Romance ‘Unexpected’ Concert กับคอนเสิร์ตที่ทำดนตรีรูปแบบใหม่จาก “The Darkest Romance” ศิลปินค่าย Gene Labซึ่งตามปกติหากพูดถึงวงนี้แฟนๆ จะคุ้นเคยกับการแสดงดนตรีที่ดุเดือดสุดมันส์ตามแบบฉบับวงร็อกเมทัล แต่คอนเสิร์ตในครั้งนี้ แต่คอนเสิร์ตในครั้งนี้แตกต่างออกไปเพราะวงมีการเปลี่ยนมาใช้กีต้าร์โปร่ง เบสโปร่ง และปรับเปลี่ยนการเล่นให้มีความเป็น Acoustic และยังพาทีมนักดนตรีเครื่องสายอย่างไวโอลิน วิโอลา เชลโล และเปียโน เข้ามาบรรเลงผสมผสานกับดนตรีแนว Metal ที่วงเป็น ทำให้มีความลึกซึ้ง นุ่มนวล กินใจเข้าถึงอารมณ์แฟนเพลงแบบที่หาฟังได้ยาก สมาชิกทั้ง 4 อย่าง แม็ก-ธิติวัฒน์ รองทอง, ซีเกม-ธณัตชัย เหลือรักษ์, ก้อง-ก้องอุดม ใจทัศน์กุล และ เต้-ปัฏฐสิทธิ์ ห้วยห้อง ส่งพลังความเดือดเข้าถึงทุกโสตประสาทแฟนเพลง เปิดประสบการณ์ดนตรีรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน พร้อมจัดเต็มทั้งแสง สี เสียงตระการตาโดยผู้จัดคอนเสิร์ตอย่าง SudsapdaEntertainment โดย AME Imaginative ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป เมื่อวันเสาร์ที่ 7มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ณ เคแบงก์สยามพิฆเนศฮอลล์ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ทำเอาแฟนเพลงต่างการันตีว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เหนือความคาดหมายในทุกด้าน!บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยแฟนเพลงตัวจริงของวง “The Darkest Romance” ที่เรียกได้ว่าบัตรเต็มทุกที่นั่งเพราะทางผู้จัดงานประกาศ Sold out ภายใน 1 ชั่วโมงแรกของการขายบัตร และเมื่อถึงเวลาที่คอนเสิร์ตเริ่มขึ้น เสียงปรบมือต้อนรับ“แม็ก”, “ซีเกม”, “ก้อง” และ “เต้” ก็ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งฮอลล์ จากนั้น “The Darkest Romance”เริ่มไต่อารมณ์ความมันส์ด้วยเพลงที่ตั้งใจเลือกและซ้อมกันอย่างหนักเพื่อแฟนเพลงในวันนี้โดยเฉพาะ อย่างเพลง “ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก”, “เลย”, “มา”, “โจทย์ปัญหา”, “หมากับเงา” และในเพลง “Are You Proud of Me?” แฟนเพลงทั้งฮอลล์ได้พร้อมใจกันเซอร์ไพรส์ศิลปินด้วยการชูป้าย “We’re so proud of The Darkest Romance” ทุกถ้อยคำของเนื้อหาบวกกับดนตรีที่กินใจทำเอาแฟนคลับถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียว และยังเป็นการทำโปรเจ็กต์เซอร์ไพรส์ในแบบที่ศิลปินก็ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นกัน ทำเอาศิลปินทั้งสี่ต่างประทับใจในสิ่งที่แฟนๆ ตั้งใจทำให้ หลังจากนั้นก็ใส่พลังกันต่อในเพลง “เท่านี้” และได้เชิญ PPOIID ศิลปินรับเชิญมาร่วมร้องในบทเพลง “ความสุข” ต่อความพิเศษด้วยเพลงจากอัมบั้มชุดแรก “ความจริงของความจริง”, “ความโดดเดี่ยว”, “ความหมายแฝง”, “ความรู้สึกผิด”, “ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย”, “เคย” ก่อนจะไปพาร์ทสุดท้ายของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ด้วยเพลงพิเศษ “ฉันเดินทางมาเพื่อพบเธอ” ของ Cocktail ปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง “ก่อน” และ “ความเยาว์” ท่ามกลางเสียงร้องตามของแฟนเพลงที่ดังไปทั้งฮอลล์แทนคำบรรยายความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าทั้งมันส์ทั้งเดือด อบอุ่นและทรงพลังแค่ไหน ปิดท้ายคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างสวยงามด้วยเสียงปรบมือแห่งความประทับใจของเหล่าแฟนเพลงแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกินความคาดหมาย เมื่อ “The Darkest Romance” ก็เซอร์ไพรส์แฟนๆ กลับด้วยการประกาศท้ายคอนเสิร์ตว่าจะออกไปพบปะแฟนเพลงเพื่อแจกลายเซ็นและถ่ายรูปหลังจากจบคอนเสิร์ต ซึ่งบรรยากาศหน้าฮอลล์ก็เต็มไปด้วยแฟนคลับที่ยังคงต่อคิวรอพบเจอกับศิลปินกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตแฟนๆ ต่างยกนิ้วคอนเฟิร์มว่าประทับใจทั้งเพลงและโชว์ดีๆ ตลอด 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มในคอนเสิร์ตครั้งนี้ “The Darkest Romance” ได้สร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ให้แฟนเพลงได้สัมผัสอย่างทรงพลังและตั้งใจทุกกระบวนการ บอกได้คำเดียวว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เหนือความคาดหมายของจริง!