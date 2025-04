Centimillimental เสิร์ฟโชว์สุดมันส์ สนั่นฮอลล์ กับคอนเสิร์ตแรกในไทย Centimillimental Asia Tour 2025 “ribbon”

ปิดฉากไปอย่างสวยงามกับคอนเสิร์ตแรกในไทยของศิลปินขวัญใจชาวเจ-อนิเมะที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายนนี้ ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกในไทยที่มาพร้อมสถิติโซลเอาท์ภายในวันแรกที่เปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป ทุกที่นั่งถูกจับจองโดยแฟนๆ กว่า 1 พันชีวิต โดยงานนี้นอกจากจะขนเพลงฮิตเกือบ 20 เพลงมาให้แฟนๆ ชาวไทย ไม่ว่าจะ Fuyu No Hanashi (冬のはなし), Bokura Dake no Shudaika (僕らだけの主題歌 ), Kizuato (キヅアト) และอีกมากมาย ยังมีเซอร์ไพรส์จากอัตซึชิซังอย่างการบอกรักเป็นภาษาไทยว่า “รักนะครับ” ในช่วงเพลง スーパーウルトラ I LOVE YOU อีกด้วยและในช่วงสุดท้าย แฟนชาวไทยก็ได้เตรียมเซอร์ไพรส์กลับด้วยโปรเจกต์ริบบิ้นสีขาวสมกับชื่อทัวร์ ribbon พร้อมข้อความกำลังใจส่งถึง Centimillimental บนผ้าผืนใหญ่ เรียกรอยยิ้มจากทั้งศิลปินและแฟนๆ ได้อีกครั้งก่อนที่จะบอกลากันไป โดยสำหรับ Centimillimental Asia Tour 2025 “ribbon” เป็นทัวร์ที่เปิดการแสดงในไทเป กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ โซล จาการ์ตา กรุงเทพฯ และจบลงที่คิตตี้ วู สเตเดียม ฮ่องกง ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา นับเป็นการทัวร์ครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ ทั่วเอเชีย#Centimillimental#CentimillimentalAsiaTour2025#CentimillimentalRibbonTour#RibbonTourBKK2025#CentimillimentalBKK2025#LiveNationTero