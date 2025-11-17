xs
สสส. ร่วมกับ โครงการ We Oneness โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน และภาคีเครือข่าย ดึง 12 อินฟลูฯ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ สู่เส้นทางการเติบโตในมิติสุขภาวะทางปัญญา ร่วมเยียวยาสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก11) สสส. ร่วมกับ We Oneness มูลนิธิสหธรรมิกชน จัดกิจกรรม Spiritual Health Talks ครั้งที่ 2 “SEED OF LIFE : กาลครั้งหนึ่ง ลึกลงในเรา” รวมพลัง 12 อินฟลูเอนเซอร์จากโครงการบ่มเพาะ Spiritual Health Influencer ขึ้นเวทีบอกเล่าเส้นทางการเติบโตในมิติสุขภาวะทางปัญญา เพื่อส่งพลังในการเยียวยาสังคม ณ ห้อง 201 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. เร็ว ๆ นี้

นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. กล่าวว่า “สสส. มองเห็นถึงความสำคัญและความท้าทายของสถานการณ์ผันผวนของสภาพจิตใจของคนยุคปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ จึงได้มีการพัฒนากิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมให้กลุ่ม Influencer หรือผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าถึงประสบการณ์ตรงในมิติต่าง ๆ รวมถึงมิติที่สำคัญยิ่งในการดูแลองค์รวมทั้งกายและใจของเรานั่นคือ สุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นทั้งองค์ความรู้และทักษะอันสำคัญยิ่งที่จะช่วยทำให้เกิดการตระหนักรู้ เท่าทันตนเอง และการฟื้นคืนสภาพด้านจิตใจ สำหรับงานในวันนี้เป็นผลงานที่ตกผลึกมาจากการออกแบบหลักสูตรต้นแบบการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ของมูลนิธิสหธรรมิกชนที่ทำงานร่วมกับ สสส. เป็นสิ่งที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งจากการเติบโตภายในของทุกคน ซึ่งเราหวังว่าพลังเล็ก ๆ ในวันนี้จะส่งแรงกระเพื่อมไปสู่การเกื้อกูลให้เกิดสังคมสุขภาวะทางปัญญาทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป”

​ด้าน นายอิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย หัวหน้าโครงการ We Oneness ประธานกรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชน กล่าวถึงหลักสูตรโครงการบ่มเพาะ Spiritual Health Influencer ว่า “เราได้รับการตอบรับดีมาก มีอินฟลูเอนเซอร์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 160 คน ผ่านการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ 18 คน จนสุดท้ายมาขึ้นเวทีทอล์กในวันนี้ 12 คน สำหรับตัวหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย มิติที่ 1 เรื่ององค์ความรู้ด้านสุขภาวะทาบปัญญา มิติที่ 2 การฝึกฝนทักษะด้านสุขภาวะทางปัญญา และมิติที่ 3 การเกื้อกูลสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกจากอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมโครงการจะทำเนื้อหาการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาวะทางปัญญาแล้ว ยังได้ร่วมขับเคลื่อน LINE Openchat Community : Oneness Academy ที่เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้สุขภาวะทางสุขภาวะทางปัญญาของสังคม ซึ่งในอนาคตเราวางแผนว่าจะขยายพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเกื้อกูลให้แก่ Spiritual Health Influencer เพื่อการเรียนจากการลงมือทำจริง จนเกิดเป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์สังคม โดยการจัดกิจกรรม workshop สุขภาวะทางปัญญา และ IDG ให้กับสมาชิกของ LINE Openchat : Oneness Academy เพิ่มเติมต่อไป”

​ในส่วนของ นายวรัญญู องศารา อินฟลูเอนเซอร์จากช่อง เมื่อนักกายภาพมาเรียนจิตวิทยา ในฐานะตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์จากโครงการฯ กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าการสื่อสารที่แท้จริง ต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองก่อนเสมอ ผมอยากเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆ ที่ช่วยให้คนในสังคมได้หยุดฟังเสียงของหัวใจตัวเอง ได้รู้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่ และกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยน และนั่นคือเหตุผลที่ผมเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ เพราะอยากเรียนรู้วิธี “สื่อสารสุขภาวะทางปัญญา” ให้มากขึ้น และอยากเป็นนักสื่อสารที่ส่งต่อความเข้าใจนี้ไปให้ผู้อื่นได้รู้สึกเช่นกัน ซึ่งตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ ผมได้เห็นบางอย่างในตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ผมได้ค่อยๆ ปลดเกราะนั้นลงทีละน้อย ได้ยอมรับในความเปราะบาง ความไม่สมบูรณ์แบบ และได้เรียนรู้ว่ามันคือส่วนหนึ่งของ “ความเป็นมนุษย์” ที่งดงามในแบบของตัวเอง สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความคิด แต่เป็น “ความรู้สึก” ที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นจริงๆ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผมหวังว่าสังคมของเราจะค่อยๆ เติบโตไปในทางที่ “รับฟังและเข้าใจ” กันมากขึ้น แม้ผมจะเป็นเพียงอาจารย์ตัวเล็กๆ คนหนึ่ง แต่ผมเชื่อว่าเมื่อเรากลับมาฟังตัวเอง เราก็จะฟังคนอื่นได้ดีขึ้น และเมื่อเรายอมรับตัวเองได้มากขึ้น สังคมก็จะอบอุ่นและน่าอยู่มากขึ้นเช่นกัน”

**สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมงาน สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กเพจ We Oneness**
https://www.facebook.com/WeOneness














