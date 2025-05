ไอคอนสยาม ชวนชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “กาลครั้งหนึ่ง” ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตัวตนผ่านงานศิลปะ วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2568

แปลโดยรวมว่า ณ เวลานั้นๆ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ถึงเหตุการณ์ บุคคล หรือ สถานที่ มักใช้ในงานเขียนนวนิยายโดยเฉพาะนิทานเด็กเพื่อความสละสลวย น่าอ่าน และยังเป็นการบอกเวลาโดยมีนัยยะของนักเขียนเพื่อเจาะจงเวลานั้นๆขอเชิญชมงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ กาลครั้งหนึ่ง / Once Upon A Time นิทรรศการศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา ทัศนศิลปศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงออกถึงช่วงเวลา ณ เวลาหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งได้มารวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ และถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างกันโดยการนำเสนอเรื่องราวผ่านงานศิลปะ ผลงานในครั้งนี้จึงคล้ายคลึงกับเรื่องราวในหนังสือเล่มหนึ่งที่มีหลากหลายรสชาติจากผู้คนที่หลากหลายที่ครั้งหนึ่งได้มาพบเจอกันขอเชิญชมผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในนิทรรศการ กาลครั้งหนึ่ง / Once Upon A Time ในงาน “Grad and Glow Arts Thesis Showcase” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2568 ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม